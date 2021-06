Congresistas del sur de la Florida piden aumentar la presión sobre Daniel Ortega

Daniel Ortega cambió la Constitución de Nicaragua y ahora busca un cuarto mandato presidencial, antes prohibido. Getty Images

Republicanos y demócratas en el Congreso, incluyendo la mayoría de los representantes del sur de la Florida, están presentando nuevas leyes en respuesta a la actual represión a la disidencia política en Nicaragua por parte del presidente izquierdista Daniel Ortega.

El jueves, la representante republicana de Miami María Elvira Salazar presentó un proyecto de ley que exigiría al gobierno de Biden reexaminar un acuerdo de libre comercio existente entre Estados Unidos y Nicaragua, después de que Ortega arrestara a opositores políticos antes de las elecciones previstas para noviembre.

Salazar, quien anteriormente trabajó como periodista en Nicaragua y una vez entrevistó a Ortega, presentó el proyecto de ley junto con el representante demócrata de Nueva Jersey Tom Malinowski, que fue secretario de Estado adjunto para la democracia, los derechos humanos y el trabajo del ex presidente Barack Obama. Los republicanos de Miami Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez también se adhirieron a la legislación, junto con los representantes demócratas de la Florida Stephanie Murphy y Charlie Crist, quien se está postulando para la gubernatura.

El proyecto de ley, de ser aprobado, requeriría que el Representante Comercial de Estados Unidos revisara el cumplimiento de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio para República Dominicana y Centroamérica, un pacto firmado en 2005.

“Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión”, afirmó Salazar en un comunicado. “Los matones de Ortega están encarcelando a los opositores políticos y silenciando violentamente las voces disidentes. He presentado la Nicaragua Free Trade Review Act porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos demostrar al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras se beneficia de las ventajas económicas del libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores”.

Malinowski dijo que “no hay razón para que Estados Unidos recompense al régimen [de Ortega] con un acceso preferencial al mercado estadounidense” a menos que libere a los opositores políticos de la cárcel y se comprometa a realizar reformas democráticas.

La semana pasada, el gobierno de Biden sancionó a cuatro personas, incluida la hija de Ortega, después de que el Departamento del Tesoro las acusara de ayudar a la actual represión de Ortega contra las elecciones libres y justas. Camila Ortega dirige desde 2011 un canal de televisión familiar que, según Estados Unidos, difunde propaganda a favor de Ortega y utiliza fondos estatales y resquicios fiscales para dejar de lado a los medios de comunicación independientes.

A principios de este mes, Ortega puso bajo arresto domiciliario a Cristiana Chamorro, la principal candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de noviembre, apenas unas horas después de que anunciara oficialmente su candidatura a la presidencia. Otros dos posibles candidatos, Félix Maradiaga, académico y activista político, y Juan Sebastián Chamorro, economista, también fueron detenidos en las últimas semanas.

Las detenciones impiden que los opositores hagan campaña contra Ortega antes de las elecciones. Estados Unidos ha dicho que no reconocerá los resultados de las elecciones si Ortega sigue reprimiendo a los opositores políticos antes de la votación.

En marzo y abril, la Cámara de Representantes y el Senado introdujeron la Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform Act, un proyecto de ley que exige sanciones específicas para hacer avanzar las elecciones en Nicaragua, coordina las sanciones estadounidenses con los diplomáticos canadienses y europeos, exige informes clasificados y no clasificados sobre la corrupción de Ortega y la participación rusa en Nicaragua y apoya a los medios de comunicación independientes en el país.

El proyecto de ley, presentado originalmente por el senador republicano de la Florida Marco Rubio y el senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez, está programado para ser considerado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 22 de junio.

“A medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados están creando nuevas iniciativas para hacer frente a la corrupción de Ortega, a los abusos de los derechos humanos y a la continua represión de los miembros de la prensa independiente”, señaló Rubio en un comunicado.

Salazar, Giménez, Díaz-Balart y los representantes demócratas del sur de la Florida Debbie Wasserman Schultz y Ted Deutch también firmaron el proyecto de ley.

El lunes, Menéndez y Rubio enviaron una carta conjunta al Secretario de Estado Antony Blinken, en la que instaban a la administración de Biden a utilizar su legislación, que aún no se ha convertido en ley, como guía mientras considera nuevas medidas contra Ortega.

“El anuncio de la administración de Biden de nuevas sanciones selectivas contra la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo y tres de los operadores financieros y políticos del régimen marca una respuesta importante, pero se necesitan medidas adicionales”, escribieron Menéndez y Rubio. “Esta toma de poder autoritaria plantea desafíos directos a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la estabilidad regional y suscita una profunda preocupación entre los nicaragüenses-estadounidenses en Estados Unidos. La situación debe ser enfrentada con una respuesta coordinada de la comunidad internacional”.