Juneteenth ya es un feriado federal. ¿Cómo celebrarlo en Miami?

Por suerte, este fin de semana podrás salir a la calle y disfrutar de varios eventos en vivo, todo ello gracias a un nuevo proyecto de ley que firmó el presidente Joe Biden.

El jueves, la legisladora de Miami Frederica Wilson presenció el momento en que el mandatario firmaba el proyecto de ley que convertía a Juneteenth (una mezcla en inglés de las palabras “June” y “nineteenth”, por el 19 de junio) en el primer feriado federal en ser reconocido nacionalmente desde el Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

Ya que muchas compañías de todo el país le están dando a sus empleados días feriados con derecho a pago el 18 y el 19 de junio, ¿cuáles son tus planes? Tenemos un sinfín de opciones dónde escoger este año.

A continuación, una guía de cómo puedes participar y celebrar el Juneteenth para conmemorar el 156 aniversario de la abolición de la esclavitud.

¿QUE ES EL JUNETEENTH?

¿Qué es este nuevo feriado federal y cómo es que llega a celebrarse?

El 19 de junio, conocido como Juneteenth o Día de la Emancipación, marca el día en que personas esclavizadas de Galveston, Texas, supieron por parte de soldados de la Unión que eran libres, dos años después que el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de la Emancipación en 1863, lo que liberó a más de 3 millones de esclavos. Entonces celebraron con comida, música y oraciones.

Un año más tarde, en la misma fecha, celebraciones similares con reuniones familiares y bailes comenzaron en Texas y continuaron a medida que las actividades se propagaron a comunidades afroamericanas fuera de Texas. Sin embargo, el Juneteenth no se reconoció como feriado estatal hasta 1980. North Miami Beach se convirtió en la primera ciudad del Condado Miami-Dade en declarar el día como un feriado municipal, con derecho a paga el 8 de abril de ese año.

¿QUE SIGNIFICA ESTO?

La Asociación de Museos Afroamericanos (AAAM) está muy satisfecha de que el Juneteenth sea un feriado federal, pero su director ejecutivo opina que la educación no termina con el nuevo estatus de día feriado.

“Nuestros miembros han estado sirviendo a sus respectivas comunidades virtualmente y en persona durante largas décadas, de modo que es gratificante ver que la emancipación de los esclavos se celebra en todo Estados Unidos”, escribió en un correo electrónico Vedet Coleman-Robinson, directora ejecutiva de AAAM.

Gale Nelson, presidente y principal ejecutivo de la organización Big Brothers Big Sisters of Miami (BBBS) cree que mucho ha cambiado desde 1980, pero este feriado es un “punto de partida” para que la justicia social aumente más.

“Hemos aprendido de la historia, y ahora estamos haciendo algo. No podemos quedarnos inmóviles en el túnel del tiempo”, dijo Nelson.

De hecho, Nelson transmitirá su serie de podcast “Game of Life” a las 9 a.m. del viernes por YouTube para honrar al Juneteenth. Nelson enfatizó que estas conversaciones buscan tomar un enfoque de punto medio, y están llenas de inspiración, de datos y son educacionales.

En vez de debatir con aquellas personas que piensan que el día no debe ser un feriado, Nelson opina que se trata de utilizar la historia para aprender, y en estos momentos, dar pasos para que unos y otros se respalden.

El próximo 25 de junio a las 4 p.m., BBBS celebrará un evento llamado “Bigs in Blue”, organizado junto a la policía del Condado Miami Dade, que unirá a los niños como participantes honorarios con 20 agentes del departamento. El evento tendrá lugar en las oficinas de Miami de la organización no lucrativa, en el 550 NW 42 Avenue, y es solo por invitación.

¿COMO PUEDO CELEBRAR Y CONOCER SOBRE EL FERIADO?

Algunos eventos este fin de semana:

▪ Pérez Art Museum Miami (PAMM) le dará inicio a la inauguración del feriado del fin de semana el viernes a las 7 p.m., con un evento gratis al aire libre que durará hasta la medianoche en el Pórtico Este del museo. “Juneteenth Weekend Kickoff with Afropunk” incluye arte en vivo y música con la DJ LaNegra Fabulosa y el DJ Kumi. La proyección de “AFROPUNK BLACK SPRING” seguirá a la música de los dos DJ’s en la terraza que da al agua. Para inscribirse sin costo alguno, puede pinchar aquí. Para más información sobre el horario del museo y la entrada, que se rebajó a $10, puede visitar el sitio web.

▪ Rompiendo las Barreras: Reflecciones de Juneteenth y Diversidad en Miami tendrá lugar el viernes de 6 a 9 p.m. en la Galería Hampton Art Lovers, ubicada en el 249 NW 9 Street. La Coalición de Cristianos y Judíos de Miami (MCCJ), una organización no lucrativa que promueve la igualdad y la diversidad, será la anfitriona de este panel donde se discutirá los temores raciales, los avances y la inclusividad para “entusiasmar el autodesarrollo y el respeto no solo para la comunidad negra, sino para todas las culturas”. La actividad forma parte de una serie llamada “¿Podemos hablar? ¿Realmente, podemos hablar?”. Todas las razas, religiones y culturas son bienvenidas de asistir y comprar los boletos aquí por $35 por persona. Tras la discusión, los asistentes pueden ir a Hampton Art Lovers, una galería de arte sin fines lucrativos, donde se celebra el Arte Negro, para ver la exhibición “One Way”.

Entre los panelistas se encuentran:

• Marilyn Holifield, Partner, ganadora de la Medalla de Plata de Holland & Knight y de MCCJ

• Saif Ishoof, vicepresidente de FIU Engagement y ganador de la Medalla de Plata de MCCJ

• Matthew Beatty, ejecutivo de la Fundación Carrie Meek

• Pamela Fuertes, directora ejecutiva del Programa de 10,000 Pequeños Negocios de Goldman Sachs en el Miami Dade College

• Deborah Koch, directora ejecutiva de la Cruz Roja Americana del Gran Miami

• Kathryn Mikesell, fundadora de Fountainhead Residency

• Esther Park, vicepresidenta de Programming Oolite Arts

• Matt Anderson, director ejecutivo de MCCJ, será el moderador

▪ Rosie’s celebrará una fiesta de desayuno-almuerzo por el Juneteenth este sábado de 9 a.m. a 4 p.m. El popular restaurante, que está en Overtown, en el 439 NW 4 Avenue, comenzará el día con el desayuno-almuerzo, y luego habrá tragos a partir de las 10 a.m. con el DJ Spinelli.

▪ AAAM celebrará la fecha con Step Afrika! Juneteenth Virtual Celebration de forma virtual este sábado de 8 p.m. a 10 p.m. por Facebook y YouTube. El evento por internet celebra “y encarna la determinación, perseverancia, y reclamación de libertad con nuevos bailes inspirados en la experiencia afroamericana”. Para más información o inscribirse, puede visitar el sitio web.

▪ El Coral Gables Art Cinema exhibirá la cinta “I Am Not Your Negro” a la 1:30 p.m. del sábado para observar el Juneteenth. Edson Jean, cineasta haitianoamericano y residente de 2020 Oolite Arts Cinematic Arts, presentará el film y moderará un debate al final. El precio de los boleros es $11.75. se pueden comprar aquí.

▪ Juneteenth Miami celebra el cuarto Freedom Fry & Dance Festival 2021 anual en Miami Gardens, el sábado a partir de las 5 p.m. con comidas, música y “diversiones familiares”. El evento gratuito celebra los “Valores Americanos de Libertad, Progreso y Unidad”. La organización está trabajando con la concejal de Miami Gardens, Katrina Wilson, y el artista A. Randolph & The Smash Room será la figura principal del evento. “En 2021, planeamos celebrar este feriado como nunca antes se ha visto en Miami”, dice en la página para inscribirse. Para asistir debe inscribirse en internet aquí , ya que el evento independiente está ahora asociado con la ciudad de Miami Gardens.

▪ El Cuarto Fin de Semana Anual Juneteenth de Comida y Música en Overtown, cuyo anfitrión será The Hungry Black Man, un popular blog de gastronomía, tendrá música y entretenimiento y comida (incluyendo comida vegana) durante tres días. Las actividades comenzarán este viernes a las 8 p.m. con el Tercer Concierto Anual de Música Negra a celebrarse en el 937 NW 3ra. Avenue hasta la medianoche. El sábado, desde el mediodía hasta las 7 p.m. en el The Sand Bowl en el Parque Bandshell, localizado en el 7275 Collins Avenue, tendrá lugar el Octavo Festival Anual de Música y Comida de Juneteenth. Todos los eventos son gratis, salvo la cena del domingo por el Día de los Padres.

