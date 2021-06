Cosas raras en los tribunales por Zoom de Miami. Recuérdalas

?

Inyecciones en los glúteos. Twerking y strip tease. Un hombre que se afeita las cejas.

Cosas raras han sucedido en las audiencias de los tribunales por Zoom de la Florida. Y, naturalmente, Miami no decepciona.

El reportero de The Miami Herald David Ovalle ha estado utilizando su Twitter para hacer un seguimiento de las vistas inusuales en las salas de los tribunales virtuales de Miami. Ahora que los juzgados de Miami-Dade van a reabrir sus puertas el 28 de junio, las audiencias de los tribunales por Zoom serán menos frecuentes.

Echemos un vistazo a algunos de los momentos de los tribunales por Zoom “Oh Florida” y “Oh, Miami” más extravagantes que ocurrieron durante la pandemia del COVID-19.

1. Enfermera de Miami transmite inyección en glúteos

Una enfermera que esperaba que su caso se presntara ante el juez tenía la cámara encendida, y sí, todo el mundo la vio introduciendo una aguja en el trasero de alguien.

Este momento cumbre 305 acaparó la atención nacional y probablemente nunca será superado.

2. Visita al dentista

No sabemos qué tienen las audiencias virtuales que hacen que la gente quiera encender sus cámaras durante un procedimiento médico, pero esta persona dio a todos un asiento en primera fila para su limpieza dental.

Naturalmente, esto inspiró algunos comentarios en línea dignos de bromas paternas:

“¿Juras decir el diente, todo el diente y nada más que el diente?”

“¡No puedes manejar el diente!”

“¡Por lo visto, esta persona ‘conoce el taladro’!”

3. Strip teases, twerking, porno y otros bombardeos en los tribunales por Zoom

Los bombarderos de Zoom están por todas partes. Han interrumpido clases en línea y, sí, incluso las salas de los tribunales de la Florida.

El año pasado, una vista judicial virtual en Tampa fue interrumpida frecuentemente con música rap, diálogos de películas y gritos. El juez tuvo que suspender temporalmente la vista cuando todas las pantallas de los participantes fueron ocupadas por pornografía. La audiencia era para un adolescente de 17 años que hackeó Twitter para hacerse pasar por cuentas destacadas, como la de Bill Gates, Kim Kardashian y el ex presidente Barack Obama, como parte de una estafa con criptomonedas.

Un incidente similar relacionado con la pornografía también se produjo el año pasado en el condado de Leon durante una audiencia sobre el uso de mascarillas. Y, en Tallahassee, alguien bombardeó por Zoom una audiencia con un strip tease.

“Empieza a sonar una música con mi nombre y una figura masculina empieza a hacer un striptease y a quitarse la ropa. Me pongo frenético. Era mi primera bomba en Zoom, y era con mi nombre en la pantalla”, dijo el abogado electoral de Miami Benedict Kuehne al Miami New Times. “Tuve que disculparme ante el juez y decirle: ‘Su Señoría, ese no era yo’”.

Los tribunales del sur de la Florida también han visto percances en Zoom que van más allá de un mal audio, problemas de Wi-Fi y niños que se meten con los fondos virtuales de sus padres.

Algunas de las vistas: Perros que ladran, un hombre sin camisa que aparece en un espejo detrás de un testigo, una mujer que se aplica las pestañas en un baño y un hombre de Miami con el nombre de pantalla “Big Meat Daddy” que sostiene un cartel con un número de teléfono y frases obscenas.

Un gran trasero haciendo twerking también habría bombardeado en Zoom una batalla judicial contra la ciudad de Coral Gables en relación con la construcción de una gasolinera Wawa. ¿Quién sabe, tal vez el bombardero de Zoom se inspiró en el hombre de North Miami que en 2016 comenzó espontáneamente a hacer twerking en medio de la corte de fianzas?

4. Hombre afeitándose las cejas

¿Seguro que no estamos viviendo en “The Truman Show”? Algunas cosas es mejor dejarlas para la intimidad de tu casa. Esta vista es una de ellas.

5. Perros, cabras, cerdos

Miami ama a sus animales. Tenemos pavos reales, iguanas y caimanes. También tenemos gallinas y gallos. Y a veces vemos camellos en la playa, un avestruz desbocado en Homestead y también canguros en Redlands.

Así que no nos sorprendió que los animales domésticos aparecieran por sorpresa en los tribunales. Solo que no contábamos con que fueran cabras y cerdos.

¿Uno de nuestros momentos favoritos? Ver al cerdo Penny, rescatado por el abogado Dan Lurvey.

“Tenía miedo de que el juez la oyera resoplar, así que tuve que presentarla”, dijo entonces Lurvey. “El caso fue desestimado, así que le estoy dando un puesto de asociado”.

¿Qué pasa con los perros y los gatos?

Hubo aquella vez que un preso de Miami-Dade que fue liberado accidentalmente por un error de papeleo se presentó a su audiencia virtual de enero con un chihuahua dormido en su regazo.

6. Fallos en el vestuario

Los fallos en el vestuario son poco importantes comparados con todo lo demás de esta lista. Y un juez de Broward no estaba contento con lo que estaba viendo al principio de la pandemia.

Un abogado sin camisa. Una abogada aún en la cama bajo las sábanas. Alguien que llevaba una “cubierta de playa” para tratar de disimular que estaba en la piscina y en traje de baño. El año pasado, el juez envió una carta de advertencia al Colegio de Abogados de Weston, recordando a los abogados que debían ser profesionales, aunque los juicios fueran virtuales.

Sin embargo, una de las falsas pausas de vestuario más embarazosas de Zoom que ha ocurrido en las salas de los tribunales del sur de la Florida fue en noviembre de 2020 en Miami:

Lección del día: Nunca te desnudes delante de una cámara durante el juicio. Nadie quiere verte en tu traje de nacimiento.

Esto no es el episodio de Friends “Ugly Naked Guy”.

7. Hay palabrotas, y frases de ligue realmente malas

Las maldiciones y las frases para ligar son las cosas menos locas que se pueden ver en los tribunales, por lo que esto es lo último en la lista.

Los insultos han ido desde un tipo que intentaba averiguar cómo funcionaba el tribunal en Zoom (“¿Hay alguien en esta mierda?”) hasta un defensor público asistente de Broward que gritó “Jódete” a un fiscal durante una audiencia grabada del tribunal en Zoom cuando pensó que el micrófono estaba apagado.

La gente también parece pensar que la sala del tribunal es el lugar perfecto para coquetear. En febrero, un hombre le dijo a una jueza de Broward que la encontraba preciosa y le dijeron que “la adulación te llevará a todas partes, pero quizá no aquí”.

Otro hombre probó suerte con una jueza de Miami este mes, pero su frase para ligar también fracasó:

“Maldita sea, mi juez es jodidamente sexy”.

“Necesitas silenciar... Gracias por eso”.