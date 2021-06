Royal Caribbean zarpa de Miami con su primer crucero “simulador”, en un momento en el que el sector se reanuda

Gente observa cómo el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean International parte por Government Cut pasando por South Pointe Park para un viaje de simulacro que sale de PortMiami en Miami, Florida, el domingo 20 de junio de 2021. De acuerdo con los requisitos de los CDC, el propósito del simulacro es analizar las medidas de salud y seguridad de varios niveles de la línea de cruceros. dvarela@miamiherald.com

Un crucero de Royal Caribbean International zarpó de PortMiami con 600 pasajeros a bordo el domingo por la noche, como parte de un viaje de prueba mientras la industria de los cruceros se prepara para un gran reinicio a finales de este verano.

El viaje de dos días a bordo del Freedom of the Seas es un simulacro con pasajeros voluntarios, muchos de los cuales son empleados de Royal Caribbean, destinado a comprobar si los cruceros son seguros. Se trata de un logro importante para el sector de los cruceros, después de que el año pasado se detuviera repentinamente por la pandemia de COVID-19 y de que llevara 15 meses sin navegar con pasajeros.

El barco, que salió del puerto del sur de la Florida a las 7 p.m. del domingo, hará escala en CocoCay, la isla de las Bahamas propiedad de la gran compañía de cruceros.

“Han sido 15 largos meses, y estamos muy contentos de volver a lanzar cruceros y empezar. Esta es una forma estupenda de hacerlo con una navegación simulada, de trabajar con nuestros empleados, voluntarios y con los huéspedes para probar todos nuestros protocolos y asegurarnos de que funcionen y de que la transición a los viajes con ingresos es perfecta”, comentó Laura Hodges Bethge, vicepresidenta de Shared Services Operation de Royal Caribbean Group.

El barco de prueba parte en medio de un reinicio difícil para el sector, apenas dos días después de que un juez federal de Tampa emitiera una sentencia de 124 páginas que anulaba las normas de los Centers for Disease Control and Prevention que dictaban las reglas de seguridad que debían cumplir las líneas de cruceros para zarpar. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, impugnó las normas en los tribunales, argumentando que las regulaciones se dirigían injustamente a la industria de los cruceros y que las compañías de cruceros deberían poder operar sin ninguna supervisión federal.

Los CDC publicaron por primera vez su orden de navegación condicional en octubre, esbozando cuatro fases para que los cruceros volvieran a operar en medio de la pandemia. En primer lugar, las compañías debían ampliar la capacidad de realizar pruebas de detección de COVID-19 en sus barcos e informar semanalmente de los resultados de las pruebas a los miembros de la tripulación.

Las fases finales dan a las compañías dos opciones para reanudar los cruceros: Los barcos que tienen el 98 por ciento de su tripulación y el 95 por ciento de sus pasajeros vacunados pueden reanudar su actividad sin necesidad de realizar cruceros de prueba; los demás deben realizar un crucero de prueba de dos días para garantizar que otros protocolos contra el COVID-19 evitan los brotes.

En una victoria legal para DeSantis, el juez de distrito de Estados Unidos Steven Merryday declaró el viernes que algunas de las normas de los CDC, que incluyen el requisito de que los cruceros tengan laboratorios de pruebas de COVID-19 a bordo, eran “sin precedentes” y “autoritarias”. Otros requisitos más básicos, como la notificación de todas las infecciones por COVID-19 a los CDC, escribió Merryday en la sentencia, están dentro de la autoridad de la agencia federal. La actual orden de navegación estará en vigor para los cruceros de la Florida solo hasta el 18 de julio, y los CDC tienen hasta el 2 de julio para proponer una normativa más limitada en los tribunales.

Hodges Bethge dijo el domingo que la línea de cruceros con sede en Miami todavía está evaluando el reciente fallo y cómo se aplica a la empresa. Y aunque DeSantis ha insistido en que las líneas de cruceros no estarán exentas de la ley estatal que prohíbe a las compañías exigir pruebas de vacunación, Hodges Bethge señaló que Royal Caribbean International sigue adelante con algunos de sus protocolos previstos que han estado desarrollando durante el último año. Las normas de seguridad que se están probando incluyen la exigencia de una prueba de COVID para los huéspedes no vacunados, exámenes de salud obligatorios, registros en línea y rastreo de contactos a través de cámaras de CCTV.

“Todas las cosas que hemos hecho en materia de tecnología, así como de pruebas y seguridad, van a permanecer. Son protocolos de Royal Caribbean, tanto si se nos exigen como si no”, señaló.

Royal Caribbean International ha dicho que exigirá que los pasajeros de 16 años o más estén vacunados en sus barcos que parten de todos los estados de Estados Unidos, excepto en la Florida, donde la compañía recomendará en cambio que los pasajeros se vacunen. Hodges Bethge aseguró que los empleados de Royal Caribbean han sido capacitados sobre cómo tratar a los pasajeros vacunados y no vacunados, pero no mencionó exactamente cómo la compañía hará un seguimiento de los pasajeros no vacunados.

“Dados los protocolos que tenemos en marcha, con las pruebas a los no vacunados, si están vacunados comprobamos que todo está en orden. Y luego, a bordo, en términos de, si no estás vacunado, llevar mascarilla a bordo, todas esas cosas diferentes creo que son excepcionalmente importantes”, comentó Hodges Bethge. “Nos sentimos muy bien porque tenemos algunos de los procesos más fuertes de cualquier parte del mundo hoy en día”.

Dos personas recorren en bicicleta la acera mientras el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean International parte por Government Cut pasando por South Pointe Park para un viaje de simulacro que sale de PortMiami en Miami, Florida, el domingo 20 de junio de 2021. De acuerdo con los requisitos de los CDC, el propósito del simulacro es analizar las medidas de salud y seguridad de varios niveles de la línea de cruceros. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

‘¿Sigue siendo una gran experiencia de vacaciones en crucero?’

Elisa Shen, vicepresidenta asociada de ingresos a bordo de Royal Caribbean, es una de las voluntarias del Freedom of the Seas. Dijo que se apuntó a la prueba de navegación porque quería experimentar de primera mano lo que se pide a los tripulantes y cómo el personal del crucero manejaría el peor de los casos.

Aunque los cruceros de la Florida tienen prohibido exigir un comprobante de vacunación a los pasajeros, los recientes viajes de prueba han demostrado la importancia de exigir la vacunación para evitar los brotes mortales que destrozaron al sector el año pasado. A principios de este mes, dos pasajeros dieron positivo a los cinco días de un crucero de ocho días en el barco Celebrity Millennium de Celebrity Cruises en el Caribe, a pesar de que todos los pasajeros adultos y la tripulación mostraron comprobantes de vacunación. La semana pasada, ocho tripulantes dieron positivo en el barco Odyssey of the Seas de Royal Caribbean International frente a la costa de la Florida, menos de dos semanas después de que los miembros de la tripulación a bordo fueran vacunados. La compañía retrasó casi un mes la fecha provisional de reanudación de la navegación.

Los nuevos protocolos suponen un reto único para el personal: garantizar que los futuros pasajeros puedan seguir divirtiéndose a bordo del barco. Shen dijo que parte del viaje del simulador consiste en probar si los pasajeros pueden seguir disfrutando de un viaje en crucero, incluso con todos los nuevos retos de seguridad que ha traído la pandemia.

“Uno de los principales objetivos de este simulacro de navegación es decir, ¿cuál es este equilibrio? Estamos haciendo lo correcto desde el punto de vista de la salud pública, pero al mismo tiempo, ¿sigue siendo una gran experiencia de vacaciones en crucero?”, dijo Shen. “Tengo que forzarme a entrar en la mentalidad del vacacionista si quiero comprobar realmente si esto está bien”.