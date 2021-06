Un Sedano’s y una pastelería de Miami entre los negocios que no pasaron inspección de higiene

? dneal@MiamiHerald.com

Otra importante cadena de supermercados del sur de la Florida, una notable cadena de panaderías y un reincidente destacan en esta edición de tiendas de comestibles asquerosas, vendedores de víveres en Miami-Dade o Broward que no pasaron la inspección.

La parte que deberías leer, pero probablemente te la saltes: A diferencia de las inspecciones del Florida Department of Business and Professional Regulation de los restaurantes, reprobar no significa que una tienda sea cerrada hasta que apruebe. Pero algunas partes de la tienda pueden ser puestas bajo una orden de Suspensión de Uso hasta que el problema se resuelva adecuadamente. Obviamente, si un local recibe suficientes órdenes de Suspensión de Uso, es posible que no tenga suficientes partes que pueda utilizar para que la apertura valga la pena.

Lo que sigue proviene de la inspección del Florida Department of Agriculture de supermercados y distribuidores de víveres en Miami-Dade y Broward. Si quieres que un lugar sea inspeccionado o quieres reportar un problema, no nos envíes un correo electrónico. Visita el sitio web del Department of Agriculture y presenta una queja.

Nosotros no decidimos quién es inspeccionado o qué tan estrictamente es inspeccionado. Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con un carro lleno de humor.

En orden alfabético...

CAO Bakery & Cafe, 7830 Coral Way, West Miami-Dade: Esta cadena viene de la gente que nos trajo Vicky Bakery. Esta inspección parece venir de la misma gente que te trajo “The Amityville Horror”.

“Numerosas moscas negras encontradas posadas directamente en pasteles de guayaba y carne ubicados en bandejas en dos estantes rodantes frente al horno grande”.

También, en las áreas de servicio de alimentos y cocina, “numerosas moscas negras observadas volando alrededor de las diversas áreas de procesamiento, aterrizando en mostradores, mesas de preparación, botellas y contenedores que albergan salsas y alimentos.”

Podríamos detenernos aquí.

No lo haremos.

“Suciedad anaranjada, parecida al moho, incrustada en la parte de la máquina de hielo situada cerca de la caja registradora”.

Se vio a un empleado de alimentos que solo se enjuagaba los dedos con agua fría, sin jabón, en el fregadero para lavarse las manos cerca de la máquina de zumo de naranja. En los fregaderos para lavarse las manos cerca de la máquina de café de la cocina y en el fregadero para lavar la vajilla, no había jabón ni toallas de papel.

En el área de servicio de alimentos, “varias pinzas de acero inoxidable” estaban lavadas y enjuagadas, pero no desinfectadas. Aun así, eso es mejor que la cortadora de fiambres de la cocina, que todavía tenía “residuos de comida vieja incrustados en la cuchilla, el protector y el accesorio de sujeción de alimentos” del día anterior.

Los productos de pavo y salami de Génova de la unidad de frío de la trastienda estaban abiertos, pero nadie sabía desde hacía cuánto tiempo. Basura.

En cuanto a los alimentos que corrieron la misma suerte porque no se mantuvieron lo suficientemente calientes (por encima de los 135 grados) o fríos (por debajo de los 41 grados), había suficientes para alimentar a West Miami: empanadas de espinacas; empanadas de pollo; empanadas de jamón y queso fritas; empanadas de pollo fritas; croquetas de jamón de la casa; papa rellena de ternera; empanadillas de ternera; croissants de huevo y queso; empanadillas de jamón y queso; empanadas de pollo colombiano; empanadillas de ternera; porciones de tarta de queso con fresas; budín de pan; flan, y tres leches.

Family Dollar, 951 W. Sunrise Blvd., Fort Lauderdale: Según los estándares de los anteriores fallas en la inspección de Family Dollar, que parecían requerir menos limpieza profunda y más “lanzallamas militar”, esto es un toque repugnante.

“Se observó una cucaracha viva arrastrándose por el suelo alrededor de la estantería de caramelos”. Se emitió una orden de Suspensión de Uso en la estantería de la zona de cajas registradoras.

Otro problema en la zona de venta al público era la “gran acumulación de suciedad, basura y escombros visibles debajo de las estanterías abiertas” junto con “artículos dañados en la zona trasera.”

Iberia Food Corporation, 12300 NW 32nd Ave., North Miami-Dade: Un roedor muerto atrapado en una trampa de pegamento junto a una puerta de la bahía, otro roedor muerto en otra trampa de pegamento en la zona de almacenamiento de judías secas y excrementos de roedores en la parte superior de las cajas de galletas saladas contribuyeron en gran medida al fracaso de este lugar.

“No hay toallas de papel ni jabón de manos en el lavamanos junto al fregadero y la zona de empaquetado de alubias”.

Aquí hay algo en lo que pensar la próxima vez que cojas el jerez para cocinar. “No hay protección aérea para la línea de embotellado del vino de cocina. La protección superior debe instalarse sobre cualquier botella abierta hasta que se coloquen los tapones en las botellas”.

Kiko’s International Market, 7818 NW 44th St., Lauderhill: Las apariciones en la lista de tiendas asquerosas de Kiko’s son consecutivas.

En el área de la carne, “los cuchillos y las tablas de cortar utilizados para cortar la carne no se han limpiado durante más de cuatro horas”.

Muchos quesos de la nevera –paquetes de gouda, mozzarella, cheddar y otros quesos– se tiraron por estar demasiado calientes (entre 43 y 53 grados).

“Se encontró humedad en tazones y recipientes apilados en el estante de almacenamiento cerca del fregadero para lavarse las manos”.

En la cocina, las áreas de procesamiento de platillos deli y carnes, “empleados no llevaban sujeto el pelo mientras trabajaban en las áreas de procesamiento de alimentos”.

Ocho Ríos-Miami, 3675 NW 71st St., Miami: En la zona de almacenamiento en seco, el inspector vio “un palet con cajas mordisqueadas que contenían tarros de condimento jerk de picor suave de Jamaica, así como excrementos de roedores situados en la parte superior y dentro de las cajas de la capa superior del palet”.

Una orden de Suspensión de Uso afectó a 24 tarros de 10 onzas de condimento jerk jamaicano.

Sedano’s, 8601 W. Bird Rd., West Miami-Dade: Ahora, al menos una tienda de cada una de las principales cadenas de supermercados del sur de Florida ha tenido una inspección fallida desde principios de mayo.

En el área de mariscos, “residuos de comida vieja en el interior de la unidad junto a la hoja de la sierra y residuos negros que permanecen detrás de la rueda superior de la sierra de banda junto al fregadero de lavado de la vajilla”.

La máquina de hielo de la zona de mariscos presentaba “un crecimiento negro, similar al moho, que se encontraba en el protector de plástico blanco donde el hielo entra en contacto tras caer del conducto.” Asimismo, la máquina de hielo de la zona de la cafetería presentaba “un crecimiento negro, parecido al moho, a lo largo de la parte superior de la máquina de hielo y bajo la solapa de plástico blanco que entra en contacto con el hielo.”

Los problemas de equipamiento hicieron que una carga de alimentos fuera desechada por el abuso de temperatura que puede convertirlos en botes de bacterias.

Un fregadero de la cocina para lavarse las manos no tenía agua caliente.

Melón cortado; melones mixtos cortados; sandías cortadas; bandejas de panceta de cerdo hervida; plátanos dulces fritos; pollo cordon bleu; pastelitos de jamón y queso en rodajas; empanadas de carne; empanadas de carne colombiana; empanadas de pollo colombiano; empanadas de pollo; empanadas de queso; empanadas de queso colombiano; pollo asado; bocadillos de queso; bocadillos de jamón y queso; bocadillos de jamón; sándwiches de pavo, queso y arándanos; sándwiches de jamón y queso americano; sándwiches de huevo y queso americano; sándwiches de huevo y queso blanco; y tortillas españolas.

Wise Spice Catering Company, 196 W. 25th St., Hialeah: Con la puerta principal abierta durante la inspección, “moscas vivas en varias zonas, principalmente situadas en la zona de autoservicio”.

Un lavador de ollas “no realizaba correctamente el lavado, enjuague y desinfección necesarios en el fregadero de lavado”.

El inspector vio que los empleados entraban y salían de las zonas de elaboración “a veces se cambiaban los guantes, pero no se lavaban las manos”. Observó a los empleados mientras estaban fuera del área de procesamiento de alimentos listos para comer, tocando varios equipos, manijas de puertas, cajas, botes de basura, y luego procediendo al procesamiento con los mismos guantes y sin lavarse las manos”.