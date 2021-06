Los fuegos artificiales del 4 de julio fueron cancelados en todo Miami, pero puedes verlos aquí

No habrá fuegos artificiales en el Bayfront Park este 4 de julio, pero hay otros lugares para verlos alrededor de Miami-Dade.

El 4 de julio tendrá un aspecto algo diferente en Miami este año.

El espectáculo anual de fuegos artificiales de Bayfront Park fue cancelado después de que las autoridades decidieran que los riesgos de la pandemia del COVID-19 eran todavía demasiado grandes para invitar a decenas de miles de personas a llenar el centro de la ciudad.

Otras ciudades también han decidido prescindir de los fuegos artificiales este año, como Coral Gables, que no celebrará su espectáculo anual de fuegos artificiales en el Biltmore, además de Palmetto Bay y Key Biscayne (aunque Key Biscayne celebrará un desfile).

Pero todavía hay lugares para ver los fuegos artificiales en todo el condado de Miami-Dade. Estos son los sitios a los que puedes ir.

Aventura

La ciudad celebrará la festividad con fuegos artificiales a lo largo de Country Club Drives; los espectadores pueden ver el espectáculo desde cualquier punto a lo largo de las vialidades.

9 p.m. 4 de julio, Country Club Drive, Aventura; gratis

Doral

Si eres residente de Doral –y solo si eres residente de Doral– puedes obtener entradas gratis para la Celebración del Día de la Independencia en el Trump National Hotel. La ubicación para que te deje un Uber o Lyft es en la entrada del Provident Hotel en 5300 NW 87th Ave. No se venderán entradas in situ. Puedes llevar mantas de picnic, sombreros, bolsas transparentes, paraguas, una botella de agua por persona y cámaras. Habrá comida y bebidas a la venta en el lugar.

7 p.m. 4 de julio; entradas gratuitas en eventbrite.com hasta agotar existencias

Hialeah

Disfruta de la música de los ganadores del Grammy Latino Gente De Zona, además de Amaury Gutiérrez y los DJs Yus, Nancy Starr, A10 y Saroza en la celebración del Día de la Independencia de Hialeah, que incluye un espectáculo de fuegos artificiales y láser. Habrá camiones de comida en el lugar para vender alimentos y bebidas.

4-11 p.m. 4 de julio, Milander Park, 4700 Palm Ave, Hialeah; gratis

Homestead

Homestead organiza este año una celebración del 4 de julio desde el auto. Sí, eso significa que puedes ver el espectáculo desde la comodidad de tu SUV. Los invitados pueden llevar su cena, aperitivos y bebidas para pasar el rato con la familia y los amigos.

Las puertas abren a las 7 p.m., los fuegos artificiales serán a las 9 p.m. 4 de julio, Homestead-Miami Speedway, 1 Ralph Sanchez Blvd., Homestead; gratis

Miami Beach: Fire on the Fourth

Este año el North Beach Bandshell se convertirá en una roller disco al aire libre con las actuaciones de Emily Taylor Kaufman, Bootleg, Sing with Sylvie, Amazing Animals, The Incredible Ian, Bye Bye Plastic Foundation, The Dangerfun Show, Bootleg y la Miami Beach Musical Festival Band. También habrá DJs y demostraciones de la comunidad Roller Skate Vibes.

Del mediodía al 9:35 p.m. el 4 de julio; los fuegos artificiales comienzan a las 9 p.m.; North Beach Bandshell 7275 Collins Ave., Miami Beach; gratis

Miami Gardens

Tienes que quedarte en tu coche en esta celebración desde el auto, pero puedes escuchar a DJs y bandas en directo, además de participar en sorteos de regalos. Se atenderá en orden de llegada.

Las puertas abren a las 7 p.m., los fuegos artificiales son a las 9 p.m. 4 de julio; Calder Casino, 21001 NW 27th Ave.; gratis

Miami Lakes

Este evento para toda la familia incluye camiones de comida, una enorme pantalla LED y el Sound Wave Entertainment Vehicle, además de los fuegos artificiales.

De 7 a 10 p.m. el 4 de julio, Miami Lakes Picnic Park West, 15151 NW 82nd Ave., entrada general gratuita; regístrate por adelantado en eventbrite.com

Miami Springs

Dirígete al club campestre para ver el espectáculo de este año.

8 p.m. 4 de julio; Miami Springs Golf and Country Club, 650 Curtiss Parkway; gratis.