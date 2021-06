¿Cómo llevas el calor y la humedad de Miami? Así es como se siente un tiempo pegajoso

Leer más

Un hombre de Miami-Dade acusado de disparar con un rifle de asalto a los guardaparques del Everglades National Park a agentes policiales murió mientras estaba detenido en el Federal Detention Center, lo que ha dado lugar a una investigación sobre si pudo haber sido asesinado por los guardias correccionales en algún tipo de enfrentamiento, según informaron el lunes las autoridades.

Drew C. Sikes, que fue arrestado en marzo por una docena de cargos de agresión contra agentes federales con un arma mortal y por disparar un arma de fuego, murió el 16 de junio, según un sitio web de la Bureau of Prisons. El sitio no indica la naturaleza de su muerte.