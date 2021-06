En los hospitales infantiles, la crisis de salud mental choca con la escasez de personal

Las crisis de salud mental entre los niños en edad escolar aumentaron considerablemente en otoño, debido a la pandemia, según los Centers for Disease Control and Prevention. Getty Images

Durante un año normal, el personal de urgencias pediátricas del Joe DiMaggio Children’s Hospital de Hollywood se prepararía para un descanso de verano. Pero al igual que el año pasado, este no ha sido típico.

En medio de un aumento de los problemas de salud conductual que ha desbordado a los hospitales infantiles de todo el país, el sur de la Florida no ha sido una excepción.

El doctor David Rube, director médico de psicología de niños y adolescentes en Joe DiMaggio, le comentó a The Miami Herald que los niños y los adultos jóvenes en urgencias se quejan con más frecuencia de problemas de salud mental como depresión, ansiedad e ideas suicidas cuando se presentan por otros padecimientos médicos. También es más frecuente que se presenten con afecciones psicosomáticas.

Tras un año de aislamiento social e interrupción escolar, los efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes han empezado a empeorar, y la comunidad médica está tomando nota. Rube dijo que se está preparando para una oleada de demanda en un sistema de salud mental ya tenso para los adolescentes cuando abran las escuelas en agosto.

“Se han acostumbrado a esta realidad, y ahora les pedimos que vuelvan a reorganizar su realidad”, dijo.

Para ello, el hospital se esfuerza por incorporar más terapeutas de trabajo social a su servicio de urgencias. Pero no hay muchos candidatos disponibles.

La situación no es menos grave en Miami-Dade, donde la unidad de psiquiatría para pacientes internos del Nicklaus Children’s Hospital ha estado llena durante todo el año, según el vicepresidente y director médico, el doctor Marcos Mestre. La presión ha sido tal que el hospital se ha visto obligado a trasladar a los pacientes a otros hospitales para que reciban servicios de salud mental.

“Desgraciadamente, a veces hay que salir del condado para hacerlo”, dijo Mestre. “Es un reto”.

Un ‘estado de emergencia’

Lo que está sucediendo en el sur de la Florida es parte de una crisis nacional que ha comenzado a burbujear, con el director general de un hospital infantil en Colorado declarando el mes pasado que la demanda de servicios de salud mental y la coincidente falta de especialistas habían alcanzado un “estado de emergencia”.

Las visitas a urgencias por sospecha de intento de suicidio de personas entre 12 y 25 años aumentaron significativamente durante la pandemia y se dispararon durante el invierno, aumentando un 51 por ciento en febrero y marzo de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2019, según un estudio de los U.S. Centers for Disease Control and Prevention. El problema fue especialmente grave entre las adolescentes.

Los médicos de los hospitales infantiles saben que lo que están viendo en sus servicios de urgencias son los problemas de salud mental que no se abordaron hasta que se convirtieron en crisis. Lo ideal sería que las necesidades de salud mental se trataran pronto, pero las familias del sur de la Florida se enfrentan a largos tiempos de espera para conseguir una cita con un psiquiatra infantil.

Tanto las clínicas como las consultas privadas están saturadas en el sur de la Florida, y la escasez de citas afecta a todo el espectro socioeconómico, dijo Rube. Mestre, el director médico de Nicklaus, citó una falta similar de citas y especialistas.

Todavía no ha habido un aumento de los estudiantes con necesidades de salud mental en el departamento de salud mental de las escuelas públicas de Miami-Dade, dijo Sally Alayon, la superintendente adjunta de servicios de salud mental allí, pero dijo que podría ser porque no ha habido listas completas de los estudiantes en las escuelas.

Alayon dijo que el personal de su departamento esperaba ver un fuerte aumento este otoño.

“La investigación indica que todavía no lo hemos visto todo”, dijo. “...Cuando los niños estaban en casa, gran parte de esa presión recaía en los padres”.

Para ello, Alayon subrayó que los padres con hijos que necesiten apoyo deben acudir pronto al departamento de salud mental de la escuela, ya que el personal de este trabaja los 12 meses al año. “Estamos aquí para ayudar ahora”, dijo.

Conseguir ayuda con antelación

Sara Ruiz, que va a cursar su primer año de universidad, es una paciente del doctor Rube que empezó a verlo cuando estaba en primer año de preparatoria. Dice que le hubiera gustado recibir ayuda antes.

Ya en quinto semestre, Ruiz se obsesionaba con sacar calificaciones perfectas, incluso se quedaba despierta hasta las 3 a.m. para hacer sus tareas. Su hermana menor empezó a ver a Rube por sus propios problemas de salud mental, y con algunos empujones suaves de su madre, Sara se convenció, aunque no se mostró reacia.

Ruiz, a quien finalmente se le diagnosticó trastorno por déficit de atención e hiperactividad, recuerda haber pensado: “¿Qué? No estoy loca .... ¿cómo te atreves? .... No, la gente lo tiene mucho peor que yo. Estoy perfectamente bien”.

No fue fácil para ella abrirse, pero una vez que lo hizo, Ruiz dijo que se dio cuenta de que Rube solo estaba tratando de ayudarla.

“Eso cambió mi mentalidad”, dijo. “Me di cuenta de que lo que doy es lo que recibo. Creo que si hubiera más recursos, y menos estigmatización en torno a la búsqueda de tratamiento y la salud mental, habría sido mucho más fácil para mí hacer frente a mi nuevo diagnóstico en ese momento”.

Rube dijo que una buena manera de reducir ese estigma sería que los proveedores de atención primaria hablaran más con sus pacientes pediátricos sobre la salud mental, y que se aumentara aún más la dotación de especialistas en salud mental allí donde hay niños.

“Eso sería un paso muy significativo en la dirección correcta, y supondría un progreso social importante, pero es difícil”, señaló Rube. “La queja número uno de los directores de escuela es que nunca hay suficiente espacio, y la salud conductual ocupa espacio. Es una lucha en todos los sentidos”.