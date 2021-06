Carnival: Nuevos objetivos de emisiones y aspiración de ser neutral en carbono para 2050

Carnival Vista, a la izquierda, y Carnival Sensation de Carnival Cruise Line, atracados en PortMiami, el 21 de abril de 2021. PPORTAL@MIAMIHERALD.COM

La mayor compañía de cruceros del mundo, Carnival Corporation, anunció el martes que “aspira” a ser neutral en carbono para el año 2050, uno de los objetivos que publicó antes de su informe anual de sustentabilidad previsto para este verano.

Los compromisos de las empresas y los gobiernos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero son esenciales para desacelerar los efectos del cambio climático, que se prevé que hará subir el nivel del mar en Miami medio metro para 2060.

Carnival también ha publicado objetivos firmes para 2030, entre los que se incluyen la reducción de las emisiones atmosféricas en un 50 por ciento con respecto a los niveles de 2015; la ampliación del uso de combustibles alternos como gas natural licuado (un combustible fósil), pilas de combustible y biocombustibles; y la reducción de las emisiones relativas de cada barco.

“Nuestros nuevos objetivos de sustentabilidad para 2030 demuestran nuestro compromiso continuo de integrar la sustentabilidad en todos los aspectos de nuestras operaciones en nuestras nueve marcas, al tiempo que nos proporcionan objetivos y métricas claros y medibles para mejorar nuestro rendimiento y eficiencia general en nuestras operaciones en tierra y a bordo”, explicó Bill Burke, director marítimo de Carnival Corporation, en un comunicado.

Los críticos afirman que la reducción de las emisiones relativas permite que cada barco sea más eficiente al mismo tiempo que se añaden más barcos y, por tanto, aumentan las emisiones globales. Para combatirlo, Carnival señaló que su compromiso es reducir las emisiones globales, que según dice alcanzaron su punto máximo en 2011.

La empresa también dijo que tiene previsto que al menos el 60 por ciento de su flota sea capaz de conectarse a las redes eléctricas locales en los puertos en lugar de dejar sus motores al ralentí mientras están estacionados, una práctica conocida como energía en tierra, para 2030. El puerto de Miami anunció recientemente sus planes de introducir la conexión a la red eléctrica en dos de sus muelles, incluido el de la nueva terminal de Carnival Cruise Line. Estas conexiones serán las primeras para los cruceros en el sureste del país. En enero, 39 de los 87 barcos de la compañía estaban equipados con electricidad costera.

La compañía no ha dado a conocer ningún plan directo sobre cómo logrará la neutralidad en materia de emisiones de carbono, una tarea ardua para una industria que funciona con buques impulsados por combustibles fósiles sin una vía clara para cambiar a la energía renovable.

Carnival Corp. sigue en periodo de prueba por delitos ambientales federales –verter residuos aceitosos en el océano y encubrirlos– de los que se declaró culpable en 2016, asumiendo una multa de $40 millones. En 2019, la compañía se declaró culpable de violar el periodo de prueba y pagó una multa de $20 millones. El periodo de prueba de la empresa termina en abril de 2022.

El transporte marítimo, del que los cruceros constituyen una mínima parte, es una de las industrias más contaminantes del mundo. Los barcos suelen quemar uno de los combustibles fósiles más sucios para obtener energía, y los estudios demuestran que la tecnología utilizada para depurar los contaminantes del aire a bordo de los barcos libera esa contaminación en el océano.

La opción alternativa más popular, el gas natural licuado, y los gasoductos de gas natural son famosos por las fugas de metano, un gas que calienta la atmósfera de forma mucho más drástica que el dióxido de carbono. Carnival tiene cuatro barcos con gas natural licuado en servicio y planea tener 11 para 2025, lo que supondrá el 20 por ciento de su capacidad total.

Las líneas de cruceros, incluida Carnival, están reduciendo las emisiones haciendo que sus barcos sean más eficientes energéticamente con tecnología como cascos que reducen la resistencia.

Carnival declaró que aspira a crear un barco con cero emisiones para 2050.

Si la tecnología de los barcos de cero emisiones no está disponible pronto, las empresas de cruceros tendrían que recurrir a las compensaciones de carbono. Las compensaciones más populares incluyen la plantación de árboles para compensar el carbono quemado en actividades como conducir o volar.

“No hemos tomado ninguna decisión en este momento”, escribió el portavoz de Carnival Corp. Roger Frizzell en un correo electrónico.

MSC Cruises se convirtió en la primera gran línea de cruceros en ser neutral en carbono en enero de 2020. La compañía se comprometió a comprar compensaciones de carbono para sus 17 barcos para cubrir sus actividades en el mar, pero no en tierra. La compañía no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre sus progresos, y no publicó un informe de sustentabilidad el año pasado.