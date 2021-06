Jefe de la policía de Miami despide a la pareja de policías más poderosa de la ciudad

El subjefe de policía de Miami, Ronald Papier, y su esposa, la comandante Nerly Papier, fueron despedidos por el jefe Art Acevedo el martes. El jefe afirma que fueron deshonestos al explicar un accidente de coche en el que estuvo involucrada Nerly Papier. El abogado de la pareja dice que fueron "un objetivo". Miami Police Department

Dos de los agentes de policía de mayor rango de Miami –una pareja con casi medio siglo de experiencia combinada en el cumplimiento de la ley y sacos oficiales rebosantes de reconocimientos y ascensos– fueron despedidos el martes por no haber sido sinceros sobre un accidente en el que estuvo implicado un SUV propiedad de la ciudad, anunció el jefe de la Policía de Miami, Art Acevedo.

El despido del Subjefe de Policía Ronald Papier y de su esposa Nerly Papier, comandante de Little Havana, se produjo casi tres meses después de que Nerly Papier chocara con su SUV contra un bordillo una mañana de camino a la jefatura de policía y reventara dos neumáticos, un accidente que, según ella, ocurrió después de apartarse rápidamente de un coche que se había desviado hacia su carril de circulación.

La decisión final de Acevedo se produjo después de que los investigadores de Asuntos Internos concluyeran que Nerly Papier había omitido detalles importantes sobre el accidente, como que había peatones en la acera cuando el vehículo se subió a la misma y que ella se saltó al menos dos semáforos en rojo mientras conducía el vehículo hacia la oficina sobre los rines.

Su marido fue despedido, según el informe de Asuntos Internos, porque, entre otras cosas, no se recusó de la investigación de Asuntos Internos ni informó a Acevedo de una investigación de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade sobre el incidente, una investigación que no encontró ningún delito.

“Cada vez que vemos personas despedidas, es triste”, dijo Acevedo. “Pero todos tenemos que ser responsables de nuestras acciones”.

Pero la pareja policial más poderosa de Miami no se va a ir en silencio.

La pareja luchará contra el despido

La decisión de poner fin a sus carreras fue criticada por el abogado Eugene Gibbons, quien calificó la investigación como una farsa iniciada por “un correo electrónico anónimo y calumnioso” que circuló en redes sociales y fue enviado al alcalde de Miami, Francis Suárez, a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, a Acevedo y a otros. Gibbons también afirma que los Papier fueron un “objetivo” de Asuntos Internos y Acevedo, y el abogado prometió volver a citar a muchos de los testigos mientras sigue luchando por el empleo de la pareja.

Muchas de las afirmaciones –incluyendo la de que Nerly Papier estaba ebria cuando chocó contra la acera– resultaron infundadas en las investigaciones realizadas tanto por la fiscalía estatal como por la policía de Miami.

El autor del correo electrónico cifrado al que se refiere Gibbons sigue siendo desconocido. La dirección IP no ha sido rastreada y el nombre del remitente, “BillSchahwartzman”, es aparentemente falso. El correo electrónico también dice que Ronald Papier, que era jefe en funciones en el momento del accidente, se puso en contacto con un capitán de policía para que remolcara el vehículo y dijo que el SUV había sido objeto de vandalismo, versiones que no están respaldadas por los investigadores.

Gibbons también argumenta que se ignoró la Declaración de Derechos de los Agentes de la Ley de Ronald Papier porque nunca se le dijo que era objeto de una investigación y que los cargos contra él fueron seleccionados después de que aceptara declarar ante los investigadores como parte de la investigación del accidente de su esposa.

“Las acusaciones y pruebas falsas o inexactas en una denuncia penal son una de las injusticias más atroces que puede cometer un agente de la ley”, escribió Gibbons en una carta dirigida al administrador municipal Art Noriega el lunes. “Las conclusiones alcanzadas en las reprimendas de Papier están completamente fabricadas sobre información inexacta y engañosa”.

Nerly Papier estrelló su SUV contra un bordillo en la Northwest Second Avenue cerca de Flagler Street la mañana del 2 de abril, tres días antes de que Acevedo asumiera su cargo como nuevo jefe de policía de Miami. El accidente se produjo mientras el jefe se reunía por primera vez con muchos miembros del personal. Fue una reunión en la que pronunció la ahora infame frase “Si mientes, mueres”, haciendo hincapié en la responsabilidad y la veracidad. Esa frase fue citada por los investigadores en la indagatoria de Nerly Paper.

En lugar de seguir el procedimiento, dejar el vehículo donde se produjo el accidente y llamar a una grúa, Nerly Papier decidió conducirlo las pocas manzanas que faltaban para llegar a la sede de la policía, dañando sus llantas y abriendo la puerta a una investigación.

El memorándum de Ortiz provocó una investigación

Los registros obtenidos por The Miami Herald muestran que, cuatro días después del accidente, uno de los policías más conocidos de la ciudad –un capitán que acababa de regresar de una suspensión de un año tras una serie de comentarios racistas y publicaciones en las redes sociales y que había sobrevivido a una investigación de un año del Florida Department of Law Enforcement sobre varios incidentes cuestionables de uso de la fuerza– escribió un memorando serpenteante a Acevedo diciendo que estaba llevando a cabo una investigación sobre el accidente.

En el memorando, el capitán de policía Javier Ortiz también explica cómo había sido suspendido por “identificarse públicamente como un hombre negro” y cómo el departamento de policía estaba “obviamente” tomando represalias contra él por algo que afirma haber descubierto en la sala de pruebas. La forma en que se tomó la represalia sigue sin estar clara.

Al día siguiente, según un memorando redactado por la investigadora anticorrupción de Asuntos Internos Wanda Jean Baptiste, Acevedo se puso en contacto con Asuntos Internos y le informó del memorando de Ortiz sobre “corrupción” y “represalias” y se inició una investigación. En total, los investigadores dijeron haber hablado con 30 testigos.

La decisión de despedir a los Papier y mantener a Ortiz, un ex presidente sindical con poder político, sorprendió a muchos en el departamento de policía y en el Ayuntamiento. Acevedo conocía bien el historial de Ortiz antes de tomar posesión de su cargo el 5 de abril y varias fuentes de las fuerzas del orden afirman que, desde el principio, Acevedo expresó su sorpresa de que el capitán no hubiera sido despedido antes de su llegada. Acevedo dijo que no ha actuado para despedir a Ortiz porque la mayoría de los incidentes investigados por la FDLE eran antiguos y no estaban probados.

Inmediatamente después de incorporarse al departamento, Acevedo abogó por una serie de cambios procesales, algunos de los cuales, como la ampliación de las penas de cárcel, le llevaron a reunirse con los fiscales y el defensor del pueblo. Otro fue tomar el control de Asuntos Internos, una unidad que había sido supervisada por Ronald Papier durante la mayor parte de la última década.

Ronald Papier, el segundo al mando en Miami y con el consentimiento de Acevedo, actuó como jefe interino durante las seis semanas de transición hasta que Acevedo juró su cargo. Era el jefe en funciones en el momento del accidente de su esposa. Es un veterano de 27 años condecorado que había prestado servicio en el cuerpo de mando del departamento durante casi la mitad de su carrera.

Nerly Papier estuvo en la policía de Miami durante 22 años. Empezó como empleada temporal en el departamento y llegó a ser comandante, primero en Coconut Grove y más recientemente en Little Havana. Fue destacada en marzo en un reportaje de WFOR Channel 4 sobre el Mes de la Historia de la Mujer.

Gibbons dijo que el siguiente paso de la pareja es volver a presentarse ante la Junta de Servicio Civil de la ciudad el 29 de junio, donde esperan ser reintegrados como capitanes de policía. Es una degradación que les permitiría seguir recibiendo beneficios y pensiones y su pago, pero con salarios más bajos. Si la junta está de acuerdo, envía su recomendación a Noriega, el gerente de la ciudad.

“Si él dice que no”, dijo Gibbons. “Entonces vamos al Tribunal de Circuito [de Miami-Dade], que puede ordenarle que lo haga”.