Importantes actores políticos de la Florida son examinados en el caso de Frank Artiles

Frank Artiles mocner@miamiherald.com

Una investigación de corrupción pública que se originó en una sola contienda legislativa en Miami-Dade ha involucrado a actores prominentes en toda la Florida en los últimos meses, incluyendo a una empresa de investigación vinculada al Partido Republicano en Gainesville, una red de hospitales sin fines de lucro de Miami y un veterano operativo republicano que dirige una organización política con sede en Tallahassee.

Un juez del tribunal de circuito anunció el miércoles que el juicio comenzaría el 30 de agosto. Los registros obtenidos por el Miami Herald muestran que, al menos desde abril, los investigadores han estado ejerciendo su poder de citación para recopilar información de una serie de personas y organizaciones, así como registros financieros que se remontan a varios años atrás.

La investigación, de ocho meses de duración, se centra en el ex senador Frank Artiles, un operativo republicano; Alexis “Pedro” Rodríguez, un comerciante de piezas de automóviles con problemas financieros, y un presunto complot para influir con éxito en el resultado de la contienda del Distrito 37 del Senado de Miami-Dade a favor del candidato republicano.

Los fiscales alegan que Artiles reclutó a Rodríguez –un viejo conocido que solía vivir en el distrito y tenía el mismo apellido que el demócrata titular– y prometió pagarle $50,000. A cambio, Rodríguez cambiaría su afiliación partidista de republicano a sin afiliación partidista y entraría en la contienda. El candidato sin partido obtuvo más de 6,000 votos en una contienda que se decidió por poco más de dos docenas, desbancando al demócrata titular José Javier Rodríguez tras un recuento manual.

Alex Rodríguez, según los documentos del arresto, creyó que Artiles le pagaría porque el operativo republicano le dijo: “Tenemos dinero en una cuenta”. Finalmente, la cantidad real que Artiles pagó a Rodríguez fue de unos $45,000, parte de los cuales procedían de montones de dinero en efectivo almacenados en la casa de Artiles en Palmetto Bay, según los fiscales

Las transacciones se han convertido en una persecución en busca de respuestas sobre la procedencia del dinero, y si los grupos políticos secretos han desempeñado un papel en más de $500,000 gastados en anuncios de correo político para impulsar la candidatura de Rodríguez y otros dos candidatos sin partido que se presentaron en otras dos competitivas contiendas para el Senado estatal, una en Miami-Dade y otra en el condado de Seminole, todas ganadas por los republicanos.

Artiles y Rodríguez se enfrentan a cargos por delitos graves. Aunque no se ha acusado a otras partes en relación con el caso, los registros judiciales muestran que Artiles también estaba en posesión de documentos de campaña del candidato sin partido que se presentaba en el distrito 39 del Senado de Miami-Dade.

En los documentos del arresto, los fiscales también identificaron a un tercero que retiró $9,000 de una sucursal del First Horizon Bank en Palmetto Bay, y le dio el dinero en efectivo a Rodríguez. El tercero aún no ha sido nombrado ni acusado, pero los registros judiciales muestran que un amigo de Artiles en Facebook ha contratado a un abogado mientras los fiscales investigan una de sus cuentas en ese mismo banco. El abogado del amigo no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.

Artiles y Rodríguez se han declarado no culpables. Rodríguez, sin embargo, admitió ante la Comisión de Ética de la Florida que violó las normas éticas estatales por aceptar dinero para entrar en la contienda y presentar documentos de campaña inexactos. Ha accedido a pagar una multa de $6,500 por las violaciones, que son completamente independientes del caso penal.

La información que construye el caso

Mientras Rodríguez y Artiles esperan el juicio, los investigadores estatales están recopilando declaraciones de testigos, registros bancarios, correos electrónicos, registros telefónicos, acuerdos contractuales e imágenes de vigilancia de docenas de personas que pueden tener información “relevante” sobre el supuesto esquema y los pagos, según muestran los registros.

La lista de testigos e información citada, proporcionada a los abogados del Herald por la oficina del fiscal del estado, tiene tentáculos extensos.

Lo más destacado es que incluye correos electrónicos, contratos y facturas de Data Targeting Inc., una empresa de investigación de Gainesville operada por Pat Bainter que realiza campañas para el liderazgo republicano del Senado; con la empresa de Artiles en Miami, Atlas Consulting LLC; así como registros bancarios de un grupo con sede en Tallahassee llamado Let’s Preserve the American Dream, dirigido por Ryan Tyson, uno de los estrategas y encuestadores republicanos más prominentes de la Florida.

La lista de evidencia también vincula al Baptist Hospital de Miami, al que se le entregó una citación por “la correspondencia electrónica entre los investigadores y un empleado de Baptist”, y en la que figura como “testigo” Wendy Kemp, la vicepresidenta asociada de Baptist Health of South Florida.

Un gerente de un hospital de Honduras también ha sido vinculado a la investigación en relación con el “intento de compra o venta de equipos/mecanismos médicos o EPI”.

En los documentos del arresto, los investigadores dijeron que el único “trato legítimo” que hicieron Artiles y Rodríguez durante el ciclo electoral tenía que ver con contratos de EPI. “Ningún trato llegó a concretarse”, dijeron los investigadores tras las entrevistas con las partes interesadas.

Los fiscales también han buscado los registros bancarios de un amigo de Artiles en Facebook, los comerciantes que hicieron ventas a Artiles o Rodríguez y los registros telefónicos –incluyendo fotos, mensajes de texto y registros de llamadas-–de Alex Alvarado, un estratega republicano con sede en Tallahassee que ha admitido estar detrás de dos comités políticos que compraron los anuncios de correo político que promovieron las campañas de los candidatos sin partido en las tres contiendas al Senado estatal.

Los investigadores también están examinando los contratos de buzones en la Florida, Colorado y Georgia para esos comités políticos –The Truth PC y Our Florida PC– y Grow United, una corporación secreta registrada en el estado de Delaware que financió los correos.

En Miami-Dade, Rodríguez y Celso Alfonso, de 81 años, que se postuló en el Distrito 39 del Senado, estaban registrados como republicanos hasta que se cambiaron antes de calificar para la boleta electoral de 2020. Los dos candidatos tenían registros financieros de campaña idénticos, ambos solo reportaron préstamos de $2,000 para sí mismos, y usaron el dinero para pagar la cuota de presentación de $1,187.88 requerida a los candidatos sin partido al Senado estatal.

Los investigadores ya han entrevistado a la esposa de Alfonso, y han buscado los registros electorales relacionados con Rodríguez y Alfonso que guardan la oficina electoral de Miami-Dade y el Departamento de Estado de la Florida. Alfonso dijo a un reportero del Herald que Artiles lo reclutó en una barbería.

Las senadoras Ileana García y Ana María Rodríguez, las dos candidatas republicanas en las elecciones de Miami, no han sido entrevistadas por los investigadores ni han sido acusadas por los fiscales. En entrevistas con el Miami Herald, ambas han negado estar involucradas o tener conocimiento de la supuesta trama.

El contenido real detrás de la larga lista de registros aún no se ha hecho público. Los abogados defensores de Artiles presentaron una moción para ocultar los documentos citando, en parte, la preocupación por la privacidad de los “clientes del señor Artiles, amigos y familiares que no son testigos en este caso”.

El Herald presentó una moción para que el tribunal haga públicos los registros relevantes del caso. The Orlando Sentinel y The New York Times hicieron lo mismo.

La jueza Andrea Wolfson, que preside el caso, aún no ha tomado una decisión sobre la divulgación de los registros. La próxima actualización del caso será el 6 de julio.

Vínculos con un prominente encuestador

Todavía no está claro si los fiscales buscaban documentos financieros vinculados a un comité de acción política dirigido por Tyson que fue cerrado en 2016 o a una organización de “bienestar social” exenta de impuestos que Tyson creó con el mismo nombre. El Orlando Sentinel informó la semana pasada que el estado obtuvo estos documentos.

El comité de acción política, cerrado en 2016, fue financiado por el gigante de los servicios públicos Florida Power & Light, la empresa minera de Tampa Mosaic Company y otros grupos respaldados por Disney, U.S. Sugar Corporation y Florida Crystals Corporation; y los registros de impuestos de 2016 a 2018 muestran que la organización de “bienestar social”, cuyo estatus de exención de impuestos no requería que revelara a sus donantes, ha realizado trabajos con Data Targeting, la firma de investigación que también ha sido citada en el caso y que anteriormente estuvo involucrada en un esquema de suplantación de votos en 2018.

El comité político hacía donaciones a campañas tanto republicanas como demócratas.

Tyson declinó hacer comentarios cuando fue contactado por el Herald. Ed Griffith, un portavoz de la oficina del fiscal estatal de Miami-Dade, no aclaró a qué grupos están investigando los investigadores.

“Sería inapropiado que nosotros discutiéramos materiales/aspectos de un proceso criminal en curso”, indicó en un correo electrónico.