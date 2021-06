Hotel de South Beach es demasiado ruidoso para los vecinos. Nuevo sistema de sonido pretende devolver tranquilidad

Strawberry Moon, el nuevo nivel del tercer piso del Hotel Goodtime en South Beach, cuenta con dos piscinas y un restaurante y bar mediterraneos Groot Hospitality

En medio de más multas del gobierno municipal y las quejas de los vecinos, el nuevo Hotel Goodtime de South Beach dijo que revisará su sistema de sonido para evitar que la música moleste a los vecinos del otro lado de Washington Avenue.

El hotel, que se inauguró a mediados de abril en 601 Washington Avenue, ha recibido siete multas del Ayuntamiento y más de dos docenas de quejas por el elevado volumen de la música que sale del establecimiento, que organiza regularmente actividades musical en la terraza de la piscina.

Los operadores del hotel, entre ellos el empresario hotelero local David Grutman, fueron convocados el martes por la Junta de Planificación de Miami Beach para hablar de las repetidas infracciones de ruido y de las infracciones del permiso de entretenimiento al aire libre, concretamente de la condición de que la música no pueda escuchar en los cercanos Arcadia House Condominiums. Un abogado del hotel dijo que ha apelado las infracciones.

Grutman, que gestiona la discoteca LIV en el Fontainebleau de Miami Beach, dijo que el Hotel Goodtime instaló el sistema de sonido equivocado y que pagaría un millón de dólares para mejorarlo. Grutman dijo que el hotel ha contratado a expertos en cancelación de ruido y acústica para ayudar a solucionar el problema.

“Creo que conozco muy bien el sonido por haber sido propietario de clubes nocturnos, [pero] la he fastidiado bastante en este caso, para ser sincero”, dijo Grutman a la Junta de Planificación. “Cometí un error. Estamos trayendo el equipo adecuado y estamos gastando el dinero para arreglarlo”.

El Hotel Goodtime —una asociación entre Grutman, el artista Pharrell y el promotor Eric Birnbaum— ha sido elogiado por líderes municipales y empresariales por impulsar la inversión en Washington Avenue. La apertura del hotel le significó a Grutman las llaves de la ciudad. El hotel ha recibido una cobertura informativa positiva, ha atraído a famosos al hotel y ha inspirado la apertura de nuevos negocios en las inmediaciones, según el distrito de mejoras comerciales de la zona.

Pero no todos lo están pasando bien.

Los que viven cerca del hotel dijeron en la reunión del martes que podían escuchar la música del hotel en sus viviendas. Un vecino, Andrew Wharton, dijo que las personas que viven en su edificio de apartamentos a dos manzanas de distancia, en Euclid Avenue, podían identificar canciones específicas procedentes del hotel usando la aplicación Shazam.

“Hay que ocuparse de esto cuanto antes”, dijo Wharton.

Alexandra Torres, que también vive cerca, dijo que se alegraba por los nuevos emprendimientos en Washington Avenue, pero exhortó a los propietarios del hotel a escuchar a los vecinos para que puedan volver a vivir en paz.

“Estábamos encantados cuando empezó la urbanización. Sabemos que la cuadra lo necesitaba”, dijo Torres. “Pero tenemos un espacio exterior y tenemos un bebé. Y ya no podemos disfrutar de nuestra azotea, ya no podemos disfrutar de nuestro balcón porque la música alta nos molesta”.

Desde el 3 de abril, la ciudad ha recibido 27 quejas por ruido contra el hotel. En un memorando dirigido a la Junta de Planificación, el director de Planificación, Thomas Mooney. escribió que el “patrón de llamadas de servicio, advertencias e infracciones en el establecimiento es preocupante”.

La Junta de Planificación, que tiene el poder de revocar o modificar los permisos de entretenimiento, dio al hotel hasta septiembre para arreglar el sistema de sonido. Hasta entonces, dijo Grutman, el hotel ha bajado el volumen de la música “por completo” a niveles casi ambientales en su terraza de la piscina.

Mooney había recomendado que la junta programara una reunión en julio para modificar o revocar el permiso, pero la junta votó en su lugar para discutir el progreso del hotel en el arreglo de los problemas de ruido en su reunión de septiembre.

Pero si el hotel recibe otra multa entre ahora y la próxima reunión, la junta puede solicitar una audiencia, dijo el miembro de la Junta de Planificación Alex Fernández.

“Si infringen el código, se les puede pedir que vuelvan a presentarse ante esta junta”, dijo a Grutman..

Pharrell, David Beckham, Kim Kardashian, Victoria Beckham, David Grutman y su esposa Isabela Grutman Goodtime Hotel/World Red Eye

Grutman dijo que le entristecía escuchar lo que los vecinos han soportado y prometió trabajar para encontrar una solución permanente que permita que las fiestas en la piscina continúen sin molestar a los que viven cerca. Dijo que necesitaba hasta septiembre para cambiar el sistema de sonido.

“Escuchar eso me rompe el corazón”, dijo, añadiendo: “Me importa, y no quiero que se enfaden”.

Dijo que las infracciones no ocurrieron a última hora de la noche ni a primera hora de la madrugada, sino entre las 4 p.m, y las 6 p.m. A pesar de ello, dijo, quiere que los vecinos puedan vivir en paz.

“Puedo traer a todas las celebridades del mundo, puedo conseguir toda la buena prensa, puedo limpiar el barrio, pero si los vecinos no pueden dormir o, quiero decir, no pueden vivir en paz, eso tampoco es bueno para mí”, dijo Grutman. “Eso no es lo que intento hacer, así que déjenme arreglarlo”.

El hotel impugna las infracciones, pero hace cambios

El Hotel Goodtime ha sido multado con $3,250 por tres infracciones a la ordenanza de ruido de la ciudad. También fue multado cuatro veces por infringir un requisito de su permiso de entretenimiento de que la música no se escuche en los balcones del este de Arcadia House, que está en 650 Pennsylvania Ave.

Michael Larkin, abogado del hotel, dijo a la junta que las infracciones fueron el resultado de la aplicación poco uniforme y y la falta de comunicación de la ciudad. El permiso del hotel establecía originalmente que la música no debía llegar a los balcones occidentales de Arcadia House, pero la ciudad dijo que se trataba de un error administrativo.

A raíz de las infracciones, dijo, el hotel sustituyó ocho altavoces en la zona de la piscina por otros más pequeños, reubicó o retiró dos altavoces de sonidos graves y bajó los altavoces montados para que estuvieran a 2 metros o menos para reducir el ruido. Larkin dijo que el personal del hotel se acerca periódicamente a Arcadia House para comprobar los niveles de sonido y ha intentado concertar una reunión con los vecinos del condominio para tratar el tema. Dijo que el hotel no ha recibido ninguna infracción en más de dos semanas. Las infracciones se emitieron entre el 22 de mayo y el 5 de junio.

“Todo el mundo está de acuerdo en que el objetivo aquí es coexistir con nuestros vecinos y no someterlos a ninguna molestia”, dijo Larkin.

Tanya Bhatt, miembro de la Junta de Planificación, que dijo que quiere que el hotel salga adelante y exhortó a Grutman a respetar las normas de la ciudad hasta que se instale el nuevo sistema de sonido. Mientras tanto, dijo, Grutman pudiera celebrar una fiesta de baile en que loa asistentes usen auriculares para escuchar la música y no molestar a los vecinos.

“Simplemente, que no se denuncien más infracciones de aquí a septiembre”, dijo Bhatt. “Va a ser un verano largo y caluroso. Y no se reflejará bien”.