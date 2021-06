Para conseguir justicia, se vieron obligados a demostrar la inteligencia de su hija discapacitada

Es la hora de las tareas en casa de Ashley Grant, en una ordenada y arbolada calle. Grant coloca seis lápices de colores sobre una repisa. Su hija, Brooklyn, todavía con su pulóver escolar rojo, está sentada en su silla de ruedas. Mira directamente a una cámara de video y sonríe.

“Cuatro más uno son cinco”, dice Kyle Stromquist, el novio de Grant. “¿Y cuatro más dos? ¿Cuántos son?”

Brooklyn mira fijamente una tableta que muestra palabras, imágenes y letras. Mientras sus ojos color avellana miran la pantalla, el aparato da voz a sus respuestas.

Seis, dice la voz metálica.

“¡Eso!”, grita Stromquist. “¡Bien!”

Brooklyn se endereza en su silla y sonríe.

La determinación de Brooklyn para aprender no es una sorpresa para los profesores que han observado sus gansa y determinación. Han llegado a aceptar lo que su madre luchó durante mucho tiempo para demostrar: que dentro de ese cuerpo roto hay una mente ágil.

“Es inteligente”, dijo Karen Rush, antigua maestra de educación especial de Brooklyn, durante un testimonio grabado en video. “Nunca deja que nada la detenga”.

Ni su discapacidad, ni las expectativas de los extraños, ni los abogados de un programa creado por el estado que lucharon durante dos años para convencer a un juez que la mente de Brooklyn estaba tan dañada como su cuerpo.

Lo que la madre de Brooklyn buscaba era la posibilidad de presentar una demanda por negligencia contra los proveedores de servicios médicos que, según ella, cometieron graves errores durante el nacimiento de Brooklyn. Estas demandas están muy limitadas en la Florida por la ley de 1988 que creó la Asociación de Compensación por Lesiones Neurológicas Relacionadas con el Nacimiento (NICA).

La NICA usa fondos de las evaluaciones pagadas por los médicos y hospitales para ofrecer a los padres como Grant un pago por adelantado y la promesa de atención “médicamente necesaria” para el resto de la vida del niño.

Grant creía que su hija no había sufrido las graves discapacidades cognitivas necesarias para acogerse al programa.

Para tener la oportunidad de acudir a los tribunales, Grant tendría que demostrar el nivel de inteligencia de su hija.

La batalla legal sobre si NICA podría proteger al médico y al hospital de Brooklyn de toda responsabilidad duraría 836 días.

Hay una perversa ironía en la raíz de NICA. Cientos de padres que se enfrentan a la ruina financiera quieren desesperadamente entrar en el programa, pero no pueden porque las circunstancias del nacimiento de su hijo no se ajustan a los parámetros precisos. Tal vez su hijo pesó 5 libras y 4 onzas, en lugar del mínimo de 5 libras y 5 onzas. Otros, sobre todo aquellos cuyos hijos tienen discapacidades más graves, quieren salirse para intentar imponer una medida de responsabilidad a su médico mediante una demanda.

Los que quieren salir de NICA a veces se encuentran con M. Mark Bajalia, un abogado de la asociación y parte de la tormenta jurídica y emocional que deben navegar. Bajalia ha representado a NICA en los tribunales administrativos docenas de veces, lo que le convierte en uno de los abogados más prolíficos del programa.

Brooklyn Grant se derrumba en su silla tras una agotadora sesión de fisioterapia en casa con Kyle Stromquist, el novio de su madre. Emily Michot emichot@miamiherald.com

El 3 de diciembre de 2018, Bajalia acudió a la escuela primaria Cambridge —entonces la escuela de Brooklyn— para tomar declaración a sus maestros y terapeutas, que habían informado que la niña era, como dijo Rush, “inteligente”. Según la ley, las lesiones neurológicas de Brooklyn al nacer tenían que dañar “sustancialmente” tanto el cuerpo como la mente para que fuera aceptada por NICA.

Bajalia nunca había visto a Brooklyn. Sin embargo, para el personal y los profesores a los que entrevistó, parecía sugerir que estaban exagerando su capacidad mental.

“¿Su testimonio al estar sentado aquí hoy es que [Brooklyn] no tiene ninguna discapacidad cognitiva o intelectual?”, preguntó el abogado a Rush.

El abogado pretendía juzgar a Brooklyn por los resultados de las pruebas estandarizadas, no por lo que su familia y sus maestros sabían al estar con Brooklyn y ver su desarrollo junto a sus compañeros.

Mientras Bajalia lanzaba preguntas punzantes, la profesora tuvo una epifanía: Mientras Rush y los demás educadores, terapeutas y ayudantes se maravillaban de la capacidad de recuperación de Brooklyn, Bajalia parecía querer que solo viera los defectos de la niña.

“Usted quiere que diga lo que le conviene”, le espetó.

Bajalia no respondió a llamadas telefónicas ni a un correo electrónico del Miami Herald.

NICA fue la respuesta de la Florida a las quejas de los obstetras sobre el costo de los seguros de negligencia médica. Solo otro estado, Virginia, tiene un programa similar.

Desde el inicio de NICA, las familias recibían un pago único de $100,000 y la promesa de una atención de por vida que fuera “médicamente necesaria” y “razonable”, según lo determinado por el programa.

A cambio, las familias no podían demandar al médico o al hospital. Aparte de las primas anuales —los obstetras pagaban $5,000 y los hospitales contribuían $50 por nacimiento vivo—, los proveedores médicos no pagaban nada; los costos corrían a cargo del fondo.

NICA acumuló casi $1,500 millones en activos.

M. Mark Bajalia

El gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley esta semana para aumentar el pago único a $250,000 después que varios artículos en el Miami Herald y ProPublica documentaran cómo algunos padres opinaban que NICA estaba acaparando dinero mientras los privaba a ellos y a sus hijos de servicios y apoyo, desde sillas de ruedas hasta vehículos modificados y terapias que pudieran mejorar la vida de sus hijos. La ley, creada para reformar el programa, mejora significativamente las prestaciones para las familias.

Ashley Grant podía escapar de NICA y demandar al médico, potencialmente por mucho más de lo que NICA estaba dispuesta a pagar, pero solo si podía demostrar que Brooklyn estaba cognitivamente sana. Cuando los casos de lesiones graves en el parto llegan a los tribunales, pueden y suelen generar millones.

“La Brooklyn que describen en los documentos no es la real. Es muy inteligente”, dice Grant sobre su hija, que cumplió 8 años en abril. “Ella te muestra quién es al conocerla. Y eso nunca lo vas a ver en el papel”.

Grant dijo que le dolió ver el interrogatorio sobre las discapacidades de su hija por parte de un hombre que parecía saber poco de las luchas y triunfos de Brooklyn.

“Obviamente, es devastador”, dijo. “A NICA no le importó.. No saben quién es tu hijo. Puedes discutir lo que quieras, pero ellos escuchan solo lo que quieren oír eso es todo. No nos escucharon cuando le dijimos lo inteligente que es”.

Así que ella tenía que demostrarlo.

***

El silencio es roto por risas y un grito agudo. A Brooklyn no le gusta la fisioterapia.

El bombero Kyle Stromquist es una figura paterna y compañero de terapia para Brooklyn Grant. Emily Michot emichot@miamiherald.com

Lleva unas zapatillas deportivas rosadas. Stromquist, el novio de Grant, le sujeta unos aparatos ortopédicos con velcro. Los aparatos han sido personalizados y decorados con conos de helado, estrellas y unicornios.

Por muy preciosos que sean, los aparatos ortopédicos le dejan marcas en las piernas, sobre todo después de la terapia.

Brooklyn se tambalea sobre las rodillas de goma, tratando de mantenerse en pie, aunque sea durante 10 segundos.

Stromquist, bombero de Cabo Cañaveral y figura paterna para Brooklyn, agarra sus pequeñas manos para estabilizarla y le habla con ternura mientras la somete a la agotadora rutina:

“Mírame. Mírame. Mírame. Mírame.

“Inclínate hacia delante como si le estuvieras dando un abrazo a papá. ... Si quieres caminar un día, así es como vas a tener que hacerlo”.

***

Brooklyn no muestra ninguna amargura por el hecho de que su mente esté atrapada en un cuerpo que no coopera. A medida que avanza la tecnología de voz digitalizada, quizás algún día pueda hablar de la “encefalopatía hipóxico isquémica” —uno de sus diagnósticos— aunque no pueda superarla físicamente.

Verla en la silla de ruedas es una sorpresa: un cuerpo en la máquina para una persona grande.

Brooklyn llegó hace poco a casa de la escuela, con el pelo recogido en una coleta. Sus ojos color avellana bailan sobre la pantalla del ordenador. Jugo, dijo la voz artificial. Brooklyn tenía sed.

Pidió sentarse en el regazo de su madre.

No debería haber sido así, dijo su madre. No tenía por qué ser así.

Grant tenía 23 años, estaba sana y era vendedora en Bath & Body Works. Su embarazo había sido tranquilo.

Esperaba dar a luz en Wuesthoff Medical, ahora llamado Rockledge Regional Medical Center, un hospital de 298 camas al suroeste del Centro Espacial Kennedy. La Dra Hae Soo Lim —graduada en 1993 en la facultad de medicina de la Universidad de la Florida y quien hizo la residencia en Obstetricia en la University of Miami— se encargó del parto cuando Grant rompió aguas alrededor de las 4 a.m. del primero de abril de 2013.

Los médicos calcularon que Grant tenía unas 39 semanas de embarazo, por lo que fue un parto a término. Se le administró un fármaco comúnmente usado para acelerar las contracciones y la conectaron a un monitor cardíaco fetal para medir y registrar los signos vitales de su bebé, alegó Grant en los documentos judiciales.

Aquella noche, a eso de las 8:35, el monitor mostró señales de que Brooklyn tenía problemas, alegó la familia en los documentos judiciales. A las 9:57, según la familia, el monitor había registrado tres desaceleraciones del ritmo cardíaco de Brooklyn, lo que indicaba que lal bebé estaba en peligro. Las enfermeras que supervisaron el parto de Grant no advirtieron ni respondieron a las advertencias, según los documentos judiciales de Grant.

Grant recuerda que el personal del hospital estaba muy distraído por una importante y desordenada renovación. “El hospital estaba en plena construcción”, dijo. “Era un caos. Y creo que no deberían tener tal caos cuando la vida de las personas está en juego”.

Dieciocho horas después, le dijeron a Grant que ya no estaba dilatando, que su hija estaba en una posición que no le permitía un parto normal, dijo. Brooklyn nació mediante una cesárea de emergencia. Pero para entonces, dijo Grant, Brooklyn había sufrido daños neurológicos catastróficos. Brooklyn tuvo que ser reanimada. Empezó a tener convulsiones casi inmediatamente.

Pasaron tres horas después del traumático nacimiento de Brooklyn antes de que su madre pudiera verla, y siete días antes de que Ashley Grant pudiera abrazarla. Courtesy of the Grant family

En algún momento del parto, dijo Grant, el hospital y el médico le pusieron delante un montón de papeles para que los firmara. Entre ellos había un reconocimiento de la situación por parte de NICA. Grant dijo que lo firmó sin entender lo que significaba.

Grant no vio a su hija durante tres horas, dijo. No pudo abrazarla durante siete días. Mientras Grant se recuperaba en Wuesthoff, su hija fue trasladada en una unidad móvil de cuidados intensivos en el Florida Hospital, y luego al Winnie Palmer Hospital for Women & Babies de Orlando, este último mejor equipado para tratar a un recién nacido daños neurológicos graves.

Al cabo de una o dos horas, Grant dijo que su obstetra entró en la sala de recuperación y se disculpó. “Dijo: ‘Lo siento, lo siento’. Pero eso fue todo”.

Los abogados del hospital declinaron hacer comentarios, y añadieron que “podemos decir que la salud y el bienestar de nuestros pacientes es nuestra máxima prioridad”.

En los alegatos judiciales, los abogados de Wuesthoff dijeron que el hospital no tenía ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas por Brooklyn. “Las lesiones y los daños que supuestamente sufrió [Brooklyn] fueron causados por personas y/o entidades sobre las que [el hospital] no tenía ningún control ni obligación de controlar”, escribieron los abogados, mencionando específicamente a Lim y a una enfermera, que no trabajaba para el centro.

Un abogado que representa a Lim, quien trabaja en el Departamento de Salud de la Florida, señaló en un correo electrónico que su cliente no hará comentarios “sobre asuntos legales pendientes o casos de pacientes individuales.”

En las actas judiciales, el Departamento de Salud, en nombre de Lim, escribió que “no es culpable de ninguna negligencia que fuera la causa legal de las lesiones [de Brooklyn].” El Departamento de Salud culpó de los daños cerebrales de Brooklyn a “actos u omisiones de otras personas, contratistas independientes, corporaciones o asociaciones profesionales o entidades distintas” al Departamento.

Hasta la fecha, nadie del hospital se ha disculpado, dijo Grant. En cuanto a la disculpa de la doctora: “No va a dar a mi hija la vida que merecía”.

De todos modos, dijo Grant, quiere respuestas, no remordimientos.

A pesar de las restricciones impuestas por la ley NICA, Grant comenzó a trabajar para responsabilizar al hospital. Demandó al hospital y a Lim en 2015. Como ocurre en el proceso de NICA, el juez suspendió la demanda y exigió a Grant que empezara de nuevo, esta vez ante un juez administrativo, que resuelve los casos de NICA.

Después de 10 meses, NICA hizo su oferta normal: abandona el litigio. cobra $100,000 ahora y consigue la atención médica de Brooklyn de por vida, siempre que sea “médicamente necesaria”. La atención vendría principalmente a través de Medicaid, seguro médico federal y estatal para indigentes y discapacitados, que ha sido frecuentemente acusado de relegar a los pacientes a un sistema de atención médica inferior.

NICA dice que se hace responsable de todo lo que Medicaid se niegue a cubrir.

Pero Brooklyn ya estaba en el Medicaid y Grant no quería continuar en el programa. Se había cansado de que el Medicaid le negara la atención y el equipamiento necesarios,y quería que su hija fuera tratada por “los mejores” médicos, no solo los que estuvieran dispuestos a aceptar los bajos pagos del Medicaid.

Grant indicó que rechazaría la oferta. Dos meses más tarde, Bajalia se incorporó en representación de los intereses de NICA. Eso implicó en gran medida tratar de demostrar que Brooklyn era intelectualmente discapacitada, una conclusión que obligaría a la familia a aceptar la compensación de NICA.

Bajalia fue a Cambridge para tomar declaración a cuatro de maestros, terapeutas y asistentes de Brooklyn. Todos se maravillaron de las habilidades mentales de Brooklyn. Bajalia no lo aceptaba. Parecía descartar esos testimonios, dijo Grant.

La fricción entre Bajalia y los maestros de Brooklyn quedó de manifiesto en la manera en que se expresaron, como el uso por parte de Bajalia de la palabra excepcionalidad, como en “educación excepcional”. “Excepcionalidad”, dijo Bajalia, es “solo una forma políticamente correcta de decir ‘debido a sus limitaciones de discapacidad física’ ”.

Brooklyn juega con bloques en el dormitorio que comparte con su hermana. Emily Michot emichot@miamiherald.com

Él le preguntó a Sheila Burkhardt, es logopeda de Brooklyn: “Ahora, [Brooklyn] está en un aula normal, ¿correcto?”

“Un aula de educación general, sí”, respondió Burkhardt, enfatizando las palabras.

“No quiero ser irrespetuoso”, continuó Bajalia, “el hecho de que esté en un aula normal no significa que [Brooklyn] sea normal, ¿correcto?”. Normal es otro término que los padres de niños con discapacidades y sus defensores consideran objetable.

Bajalia preguntó por las pruebas. A Brooklyn le habían hecho pruebas más de dos años antes —cuando tenía 35 meses— y esas pruebas mostraban que estaba muy por debajo de sus compañeros. ¿Por qué no evaluar a Brooklyn basándose en las pruebas?, preguntó.

“Se considera información atrasada”, dijo Burkhardt.

“¿Es su testimonio, mientras está sentada aquí hoy, que [Brooklyn] no tiene ningún deterioro cognitivo o intelectual?”, preguntó Bajalia a Rush, la ex maestra de Brooklyn.

“No veo que tenga ningún deterioro cognitivo o intelectual”.

Bajalia preguntó entonces a Rush sobre las discapacidades físicas de Brooklyn: “¿No ha sentido la necesidad de probar sus habilidades motoras?”

“Es obvio”, interrumpió Rush. “No se va a parar en un pie. No voy a pedirle que se pare en un pie”.

***

“ Vamos, arriba Brooklyn”.

Un asistente empuja la silla de ruedas de Brooklyn hacia la parte delantera de un auditorio el día de los premios. Los demás niños se mueven en sus asientos y susurran. Un niño levanta la mano.

“La perseverancia es la capacidad y el autocontrol que te obliga a superar los retos”, dice el orador. “Tener perseverancia significa que cuando te enfrentas a un reto,usas la mente y el cuerpo para superarlo. La perseverancia significa que eres capaz de esperar y superar las dificultades”.

Ashley Grant lanza un globo a su hija Brooklyn antes de la fiesta de cumpleaños que esta compartió con su hermana, Addy Stromquist. Emily Michot emichot@MiamiHerald.com

“Brooklyn demuestra su perseverancia cada día. Supera los obstáculos con gracia y nunca se rinde. Ha enseñado a la clase qué es la perseverancia. Tengo la suerte de ser su maestra y sus compañeros han aprendido cosas increíbles de ella. Es una niña increíble y estoy muy orgullosa de ella”.

La clase estalla en aplausos.

***

El enfrentamiento con Bajalia, por muy desagradable que fuera para los maestros de Brooklyn, ayudó a determinar el resultado. NICA había contratado a una neuróloga, Laufey Sigurdardottir, para que revisara el caso, que finalmente incluyó las observaciones de los maestros. Su informe final, con fecha del 29 de diciembre de 2018, concluyó que Brooklyn no tenía una discapacidad mental sustancial.

Por ellos, no cumplía los requisitos de NICA. Un juez de derecho administrativo emitió una orden final desestimando el caso de derecho administrativo en febrero de 2019.

En un correo electrónico, los administradores de NICA dijeron que el proceso legal en el caso de Brooklyn funcionó exactamente como estaba previsto: dos expertos médicos informaron que Brooklyn cumplía los criterios para participar en NICA. Cuando la madre de Brooklyn no estuvo de acuerdo, Bajalia obtuvo el testimonio “con fines de investigación, haciendo preguntas a cada testigo para entender mejor las circunstancias del caso”.

“La revisión médica inicial llevó a la determinación de que la niña cumplía los requisitos de NICA, la información recabada durante las declaraciones para explorar esa determinación indicó lo contrario y, como resultado, los expertos médicos cambiaron su decisión”.

Aunque no dijo nada específicamente sobre Bajalia, NICA indicó que los abogados del programa interrogan a los familiares y otros testigos solo para obtener información y que “a veces esas preguntas cuestionan las posiciones de los testigos para obtener una imagen completa del caso”.

Brooklyn recibe un gran abrazo mientras su madre, Ashley Grant, la levanta de su silla de ruedas para llevarla al interior de su casa en Cocoa, Florida. Emily Michot emichot@MiamiHerald.com

La declaración añadió: “NICA espera que todos sus abogados actúen de manera profesional y respetuosa mientras representan a NICA. NICA no instruye a sus abogados para que describan a los niños de una manera específica durante estas deposiciones, aunque ciertamente esperamos y deseamos que los niños y sus familias sean tratados con cortesía y respeto”.

Michelle DeLong, una de las abogadas de Brooklyn, dijo que Bajalia seguía insistiendo en que Brooklyn fuera evaluada mediante pruebas de inteligencia estandarizadas, aunque Brooklyn simplemente no era capaz de empuñar un lápiz, y mucho menos responder las preguntas. “Se empeñó en las pruebas estandarizadas para demostrar que la niña tenía problemas cognitivos”.

En cuanto a Bajalia, “sordera es la palabra correcta”, añadió DeLong. “Creo que realmente creía que estaba haciendo algo bueno al ofrecer estos beneficios de NICA a Brooklyn y simplemente no podía entender por qué la familia no los aceptaba”, dijo, añadiendo que los $100,000 que NICA ofrecía estaban muy por debajo de las necesidades de Brooklyn.

“Fue una batalla, porque él no podía ponerse en el lugar de la familia y entender su perspectiva”, dijo DeLong.

Después de más de dos años, Ashley Grant se ha ganado el derecho a proseguir con su demanda para tratar de exigir responsabilidades a los proveedores de servicios médicos cuya negligencia cree que perjudicó a su hija. Y aunque la salida de Grant de NICA fue una victoria para la mujer de 31 años, su búsqueda está lejos de terminar. Su demanda por negligencia médica en el Tribunal de Circuito del Condado Brevard se ha fijado para juicio en junio de 2022.

Está muy endeudada con las facturas médicas de Brooklyn, algunas ya en manos de los cobradores.

Al menos, dijo, tienen una oportunidad. Si se hubiera quedado con NICA, “no habría justicia para Brooklyn”.