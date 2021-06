Un Chick-fil-A y otros restaurantes con problemas de moscas y excremento de roedor

Damos la bienvenida a lo nuevo aquí en la Lista de Enfermos y Clausurados, así que hola a “Cubos de construcción de Home Depot utilizados para almacenar caldo de carne en la nevera portátil”.

También hay algunos lugares y violaciones conocidos en la lista de esta semana de los restaurantes de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach que hicieron que los inspectores estatales dijeran “Ugh”.

Cómo se hace la lista: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección estatal permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuan estrictamente el inspector realiza su trabajo. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con dos guarniciones de humor.

Por orden alfabético...

Chick-fil-A, 1262 N. Lake Blvd., Lake Park: De las 47 moscas, incluyendo 19 en el área de la línea de cocina, una probablemente hizo más para cerrar este Chick-fil-A como si fuera un domingo en que todas las demás se combinaron.

“Una mosca se posó en el brazo del inspector dos veces mientras estaba en la mesa del comedor”.

Bueno, también estuvieron las “tres moscas en la zona del mostrador delantero que aterrizaban en los contenedores de salsas”.

Una tubería del aire acondicionado se filtraba al suelo en la zona de almacenamiento, no tan seca, cerca de los fregaderos de preparación de alimentos en la primera línea. Había agua estancada allí y en la zona de lavado de platos.

Este Chick-Fil-A volvía a servir tenders después de pasar la reinspección del miércoles.

Detenida una familia de Hialeah tras una reyerta posterior a un combate de MMA en la que volaron balas y sillas

La Reyna Authentic Mexican Cuisine, 5822 S. Flamingo Rd., Cooper City: “Auténtica cocina mexicana” significaba que las auténticas tortillas y los chips de tortilla se utilizaban como plataformas de aterrizaje en la línea de cocina y en una vitrina. La Suspensión de Venta envió la comida a la basura.

Otras zonas de juego para las moscas eran “platos y utensilios limpios y desinfectados en la línea de cocina” y utensilios limpios en la zona del lavavajillas.

El inspector vio “un recipiente sin tapa con sal almacenada debajo de la mesa de preparación de alimentos”.

“Se observaron salchichas descongelándose a temperatura ambiente junto al fregadero de tres compartimentos”. Si eso llega a un plato, apuesta a que vuelva a salir del estómago de alguien.

La Reyna pasó la reinspección el miércoles.

Un Sedano’s, y moscas en los pastelitos de una cadena de panaderías entre las Tiendas Asquerosas del sur de la Florida

Lombardi’s, 401 Biscayne Blvd., Miami: “Dos cucarachas vivas que se arrastraban por la mesa de preparación de la comida en la zona trasera de la cocina” fueron las más inquietantes de las más de 21 cucarachas contadas.

“Más de cuatro moscas revoloteaban por la parte delantera del comedor y el puesto de los camareros.

Laven los utensilios de cocina, gente. “Acumulación de restos de comida incrustados en/alrededor de un cabezal de batidora”.

“Material incrustado en la hoja de un abrelatas”.

El estante bajo una mesa de preparación estaba “sucio con restos de comida”.

Lombardi’s corrió a la luz del día en la reinspección del jueves.

Strathmore Bagel & Deli, en el Marketplace at Wycliffe, 4095 State Rd. 7, Unincorporated Palm Beach County cerca de Wellington: Comprobemos el desglose de la ubicación de la mayoría de los 101 trozos de caca de roedor, ¿de acuerdo?

Había cinco “encima de una tapa en un contenedor de canela”. Otros dos en un estante cerca de una trituradora. Unas 20 junto al cuarto de la nevera/fregadero “en el suelo, cajas y encima de cajas de bebidas”.

Y 71 en los estantes de la zona del lavavajillas y “dentro de contenedores con utensilios limpios dentro”.

Los sellos de Suspensión de Venta llovieron sobre pimientos rellenos, latkes de patata, verduras cocidas y un knish de patata, todos ellos con al menos un día de antigüedad y entre siete y 25 grados por encima de la temperatura máxima de 41 grados para la conservación en frío.

Al parecer, las trampas para insectos funcionaban. Solo que no estaban bien colocados.

“Dispositivo de control de insectos instalado sobre el área de preparación de alimentos” para un atrapa-insectos “sobre los estantes de almacenamiento de alimentos” y “cinta adhesiva contra moscas” colgada sobre el área de lavado de vajilla y el fregadero de tres compartimentos, que el inspector contó como “área de preparación de alimentos/equipo en contacto con alimentos”.

Pasó la reinspección el viernes (porque estamos seguros de que todos esos roedores tan habituales se llevaron sus asuntos a otra parte...).

Talkin’ Tacos, 3456 Red Rd., Miramar: “Se observaron varios cubos de construcción de Home Depot utilizados para almacenar caldo de carne en el refrigerador industrial”.

No estoy seguro de que sea el mismo caldo de carne que en el “contenedor abierto con caldo de carne almacenado en el refrigerador industrial”, pero eso sigue sin hablar de buena gestión. Realmente no es tan difícil encontrar materiales adecuados para el almacenamiento de alimentos. Vayan a un Dollar Tree o algo así.

En cuanto a las moscas, estaban “aterrizando en una tabla de cortar limpia y en uso y en una mesa de preparación de alimentos en la cocina”, “en una mesa improvisada en la primera línea” y “en utensilios limpios en la zona de lavado de platos”.

Unas 20 moscas jugaban a tocarse “en una mesa de comedor en el pasillo exterior”.

No había jabón en los fregaderos para lavarse las manos en la cocina y la zona de lavado de vajilla.

“Varios empleados se dedicaban a la preparación de alimentos sin sujeción del cabello”. Espero que usen Head & Shoulders y no las estafas de la marca de la tienda H&S. O Pantene.

Talkin’ Tacos estaba de vuelta en la conversación de quienes buscaban comer fuera después de la re-inspección del jueves.