‘Ojalá estén vivos’: Muchos de los desaparecidos tras el derrumbe son latinoamericanos

Al menos 25 personas de países latinoamericanos —entre ellos Colombia, Paraguay, Chile, Puerto Rico y Argentina— figuran entre los reportados como desaparecidos por amigos y familiares tras el derrumbe parcial de un edificio residencial en Surfside el jueves por la noche, lo que pone de manifiesto el alcance internacional de la tragedia en una región que sirve de enlace entre Estados Unidos y América Latina.

Sophia López Moreira Bó, la hermana menor de la Primera Dama de Paraguay, Silvana López Moreira Bó, junto con su marido Luis Pettengill y sus tres hijos pequeños, estaban entre los desaparecidos. Estaban acompañados por Lady Villalba, una empleada doméstica. La familia era propietaria de las unidades 703 y 1010 en las Champlain Towers, según los registros públicos revisados por The Miami Herald.

“Uno siente que no es nada. Quieres hacer tanto pero no puedes, no tienes fuerzas”, dijo Yuby Cartes, una tía de Pettingill. “Me quedo aquí hasta que sepa algo”. Cartes dijo que sus familiares están viniendo en un avión privado a Miami mientras esperan noticias.

La hermana de la Primera Dama de Paraguay, junto con su familia, estaría entre los desaparecidos Marie-Rose

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, y Federico Campos López Moreira, abogado y tío de la primera dama y su hermana, confirmaron a los medios de comunicación paraguayos que López Moreira Bó y su familia estaban en paradero desconocido. Pero el consulado paraguayo en Miami dijo que están esperando más detalles de las autoridades, incluyendo una lista de personas desaparecidas. Todavía estaban en proceso de búsqueda en los hospitales, añadió Emilio Mateu, funcionario consular.

La familia estaba en Miami para vacunarse contra el coronavirus, según la emisora paraguaya La Unión. Ese fue también el caso de la familia del residente de Doral Sergio Barth, quien esperaba noticias en el centro de reunificación familiar.

Barth dijo que su hermano, Luis Fernando Barth, estaba de visita en el sur de la Florida procedente de Colombia con su esposa y su hija de 14 años. Se habían alojado en el apartamento de Champlain Towers de un amigo cercano durante aproximadamente un mes antes del derrumbe.

“Esta mañana temprano escuché en la radio colombiana que un edificio se había derrumbado en Surfside, y yo conocía la zona”, dijo Barth. “Y empecé a atar cabos”.

Barth dijo que toda la familia había recibido sus dos dosis de vacunas y se disponía a abandonar el apartamento de Surfside el jueves por la tarde.

“Hay mucha incertidumbre, no hay información útil en este momento”, dijo Barth.

El senador federal Marco Rubio reconoció que muchos de los desaparecidos eran de fuera de Estados Unidos y dijo que su oficina estaba disponible en el lugar para ayudar a los familiares de los desaparecidos.

“Nuestra oficina está en el lugar en el centro de reunificación familiar para ayudar a proporcionar asistencia con la obtención de visas humanitarias para sus seres queridos que necesitan viajar a Estados Unidos”, informó en Twitter.

Al menos nueve argentinos también estaban desaparecidos tras el derrumbe del edificio, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina.

Rodrigo Salem, un residente de Dania Beach de 50 años, no había tenido noticias de sus amigos y la hija pequeña de estos, que estaban de visita desde Argentina y se alojaban en su condominio de Champlain Towers. Salem los identificó como Andrés Galfrascoli, de 55 años, Fabián Nuñez, de 45, y Sophia Nuñez, de seis años.

Se instalaron en la Unidad 308 el miércoles por la noche. Salem no volvió a saber de ellos.

Un amigo le llamó el jueves por la mañana temprano para alertarle del derrumbe, y facilitó sus nombres a la policía. Hasta ahora, no ha sabido nada de ellos.

“Esperaremos y rezaremos para que vuelvan”, dijo, añadiendo después: “Ojalá estén vivos”.

Familia de Puerto Rico entre los desaparecidos

En Puerto Rico y en toda la diáspora de la isla, la gente contenía la respiración mientras esperaba noticias de sus seres queridos.

Carlos Pou, un puertorriqueño de 54 años que reside en Boca Ratón, dijo que sabía de al menos seis puertorriqueños que estaban viviendo o visitando el edificio en el momento del derrumbe.

Los identificó como los hermanos Jay y Frankie Kleinman, su madre Nancy Kress Levin, Annie Ortiz y su hijo Luis, y Deborah Berezdivin.

Frankie Kleinman y su madre vivían en el mismo piso, y su hermano Jay había estado de visita en la ciudad esta semana para asistir a un funeral, dijo Pou. Jay se había quedado con su madre, Nancy.

Pou dijo que había organizado una reunión de unas 30 personas para el Día del Padre. Kleinman y su esposa, Annie, habían estado allí, y habían estado hablando de un nuevo negocio que habían creado.

“Se lo estaban pasando bien”, dijo Pou.

Dijo que había llamado a los Kleinman varias veces el jueves después de enterarse del derrumbe, pero que las llamadas derivaron en un buzón de voz.

“Son gente joven con hijos. La hija de Frankie está embarazada”, dijo el amigo de la familia.

“Ella era mi Oprah”

El ciudadano chileno de 85 años Claudio Bonnefoy, junto con su esposa, Maricoy Obias-Bonnefoy, también se encontraban entre los que, según sus familiares, estaban entre los desaparecidos.

Irene Obias-Sánchez recibió una llamada de su tía, Maricoy Obias-Bonnefoy, el miércoles por la noche, y algo le dijo que necesitaba atender la llamada, dijo, a pesar de que estaba abrumada por el trabajo.

“Podría haberle respondido un mensaje de texto como solía hacerlo, pero anoche se sintió diferente. Sabía que quería hablar sobre una reunión que estábamos planeando el domingo con mis hermanas. Estaba tan emocionada de poder finalmente socializar con la familia después de que todos fueron vacunados ”, dijo Obias-Sánchez.

A solo dos semanas de cumplir 70 años, Obias-Bonnefoy estaba haciendo planes para seguir viajando por el mundo con su esposo Claudio, de 85 años. Conocida por su familia como “Tita Coy”, Obias-Bonnefoy nació en Filipinas y emigró a Estados Unidos en la década de 1970, según su sobrina. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional en Washington D.C. y se mudó a Surfside hace unos 10 años después de jubilarse.

Durante la pandemia, los Bonnefoy fueron estrictos en cuanto a seguir las restricciones de cierre y solo dejaron su apartamento frente al mar en Champlain Towers para pasear por la playa y comprar alimentos. Pero Tita Coy era una persona muy sociable y mantenía contacto con los miembros de su familia a través de videollamadas diarias y conversaciones telefónicas, dijo Obias-Sánchez.

“Ella era una persona increíble, tan sabia y generosa. Nos cuidó a mí y a mis dos hermanas cuando llegamos a los Estados Unidos cuando éramos adolescentes en 1986. No sería la persona que soy hoy si no hubiera sido por ella, por todo lo que me enseñó. Ella era mi Oprah, una verdadera inspiración ”, dijo Obias-Sánchez.

Agregó que miembros de la familia Obias que viven en D.C. volaban a Miami para seguir las operaciones de rescate.

“Todos rezamos por un milagro. Simplemente no podemos creer que esto esté sucediendo“.