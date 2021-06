‘Los apartamentos desaparecieron’. Supervivientes narran angustiosa huida de edificio derrumbado

Alfredo y Marian López estaban profundamente dormidos alrededor de la 1:30 a.m. del jueves cuando escucharon el primer estruendo, como un trueno de una tormenta, pero más fuerte.

“Me desperté y pensé que era una mala tormenta”, dijo Alfredo, de 61 años, al Miami Herald. El ruido lo sacó del sueño en su apartamento del sexto piso en la esquina noroeste de Champlain Towers South en Surfside.

Lo mismo ocurrió con Bruno Treptow, de 62 años, que dormía en su unidad exactamente dos pisos más arriba, en la misma esquina de la torre de condominios de 40 años y 12 pisos.

“¿Acaba de caer un rayo en el edificio?”, se preguntó Treptow. Entonces se apagaron las luces.

El segundo estruendo sacudió la cama de los López. Todo su apartamento del sexto piso tembló. El piso de Treptow se movió él. La lámpara del piso 11 de Sharon Schechter se balanceó.

Lo que quedaba del edificio temblaba.

Marian López pensó que un terremoto podría haber golpeado su hogar desde hacía 22 años. Alfredo pensó que tal vez algo había explotado en el hotel de al lado. La vista desde la ventana de su habitación, que da a Collins Ave. en Surfside, estaba oscurecida por una espesa nube de polvo.

Su hijo mayor de edad entró corriendo en el dormitorio. “¿Qué demonios está pasando?”, les preguntó, claramente conmocionado. Ni Marian ni Alfredo tenían una respuesta. Nadie la tenía.

¿Colapsó el techo?

Todavía recuperándose de su propia conmoción, lo primero que pensó Treptow fue en los trabajos de construcción que se habían realizado en la azotea del edificio como parte de la recertificación del edificio al cumplir 40 años. ¿La maquinaria pesada había provocado un derrumbe? Temía que, fuera lo que fuera, los matara a él y a su esposa.

“Pensé que el techo se estaba derrumbando. Me volví hacia mi mujer y se levantó sobresaltada. Y me dice que no, que no puede ser”, cuenta Treptow. “Así que la abrazo. La abrazo y le digo: ‘Escucha, esto es todo. Vamos a morir’”.

En el noveno piso, la cuidadora de una anciana discapacitada estaba trabajando en su turno de la noche cuando sintió el temblor. Llamó a su esposo, Santo Mejil, de 50 años, que estaba durmiendo en su casa, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami . Él hombre subió a su auto y condujo hacia el este. Ningún coche podía ir lo suficientemente rápido.

Alfredo encendió la linterna de su teléfono mientras Marian cogía sus gafas y buscaba zapatos cerrados, insegura de lo que habría al otro lado de la puerta. El polvo empezaba a entrar en el apartamento. Las chanclas tendrían que servir. También el pijama. No había tiempo para cambiarse.

Los Treptow también se habían levantado de la cama y habían empezado a recoger algunas cosas. Bruno trató de asomarse a la puerta principal, pero había algo en el aire que lo nublaba todo. Podía sentir el viento que soplaba, escombros flotando en el aire. Una parte de la azotea debe haber cedido, pensó. Volvió a entrar para vestirse.

‘Ese lado completo del edificio había desaparecido’

Unos seis metros más abajo, Alfredo abrió la puerta de entrada minutos después. El polvo se había disipado y podía ver claramente lo que tenía delante.

Su casa estaba a un metro y medio de la calamidad. Donde debería haber estado el pasillo con las puertas de sus vecinos, no había nada. Solo una nube de polvo, cielo y una playa oscura. La mitad de una comunidad vertical que se extendía a unos 120 pies de altura había desaparecido.

“Ese lado completo del edificio no estaba allí”, dijo Marian. “Los apartamentos habían desaparecido”.

Vestido y listo para salir, Treptow salió de su unidad. Se enfrentó al mismo abismo surrealista. A un lado, solo veí el marco de la puerta de su vecino, pero no había ninguna puerta.

“Son tres familias que conozco bien”, contó después, con la voz entrecortada. No espera que las encuentren con vida.

Barry Cohen, ex vicealcalde de esta pequeña ciudad costera, y su mujer, Ofi, viven en la tercera planta desde 2018. Cuando abrieron la puerta vieron con más claridad lo que había ocurrido. Casi la mitad de las unidades del edificio se habían derrumbado en un montón de metal retorcido y hormigón agrietado. Sus vecinos, que dormían, se habían desplomado con sus casas.

“Me preocupaba que todo se fuera a pique”, dijo más tarde a los periodistas.

Camino hacia la seguridad

Los López bajaron por la escalera de emergencia con otra docena de vecinos que huían. Al no poder abrir la puerta del vestíbulo, descendieron al garaje. Vadeando el agua que les llegaba a las rodillas por las tuberías rotas y pasando junto a los coches aplastados, finalmente encontraron una pared derrumbada con una grieta lo suficientemente grande como para escapar.

Cerca de allí, una mujer estaba paralizada por el shock. Alfredo se la echó al hombro y la sacó por la abertura hasta la terraza de la piscina. Apenas la reconoció. El suelo estaba lleno de escombros. Rayos de luz rojos, amarillos y azules iluminaban ahora la bruma. Cuando salieron de la piscina y pisaron la playa, oyó voces procedentes de los escombros.

“Pude oír a la gente llorar y gritar pidiendo ayuda”, dijo López.

Treptow, su esposa y los Cohen estaban atrapados en la esquina del edificio, frente a la sección derrumbada. Estaban en sus balcones, suplicando a las docenas de equipos de rescate que habían llegado. Treptow, su mujer y su perro descendieron por una escalera. A los Cohen fueron bajados en una carretilla elevadora.

Mejil se acercó todo lo que pudo antes que la cinta policial y las luces intermitentes lo mantuvieran a una cuadra de distancia del lugar de los hechos. Su esposa lo llamó para decirle que ella y su paciente, que usa una silla de ruedas, estaban atrapadas.

Entonces, a eso de las 5 a.m., sonó el teléfono.

“¿Te están bajando?”, dijo, limpiándose las lágrimas de los ojos con la camisa. “Gracias a Dios”.