‘En EEUU no se caen los edificios’. Entonces, ¿por qué se derrumbó la torre de Surfside?

Antes de la tragedia del jueves, la posibilidad de que una torre de condominios en Miami-Dade se derrumbara de repente parecía casi absurda. Todos pensaban que las inspecciones y las buenas prácticas de construcción evitan tales catástrofes. Se pensaba que la gente se iba a dormir sabiendo que sus viviendas no tenían problemas estructurales.

Pero después que el edificio Champlain Towers South, en Surfside, se derrumbara parcialmente a primera hora del jueves, dejando a los trabajadores de rescate luchando por salvar vidas y por encontrar a más de 100 desaparecidos entre los escombros, las especulaciones se dispararon y las preguntas se multiplicaron: ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Pudiera repetirse?

Todavía no hay respuestas oficiales. Pudiera tardar días —o mucho más— en conocerse la razón. Hasta el jueves por la noche, las autoridades de Surfside no habían dado a conocer ningún documento que pudiera arrojar luz sobre los posibles problemas del edificio.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo a los periodistas que estaba tan sorprendido como cualquiera.

“Es menos probable que caiga un rayo”, dijo. “Simplemente no ocurre. En Estados Unidos los edificios no caen así como así”.

Varios ingenieros, que hablaron sobre la base en su experiencia y tras revisando las escalofriantes imágenes de vigilancia que mostraron el derrumbe de la parte noreste del edificio frente a la playa, alrededor de la 1:20 a.m. del jueves, sugirieron que varios factores podrían tenido un papel, como el agua salada que corroe el hormigón y debilita potencialmente las vigas que sostienen la estructura.

Sin embargo, aunque el proceso crítico exigido por el condado para detectar cualquier daño estructural grave estaba en marcha en el edificio, aún no se había completado. El edificio de 12 plantas y 136 unidades se construyó en 1981 y aún estaba en la fase inicial del proceso de recertificación, que se exige a la mayoría de las estructuras multifamiliares del condado cuando cumplen 40 años.

En respuesta a una solicitud de información del Miami Herald sobre los documentos de inspección de los 40 años, la secretaria municipal Sandra N. McCready dijo que la ciudad aún no ha recibido ninguno de los propietarios del edificio.

“Aunque las Champlain Towers habían iniciado el proceso de recertificación de los 40 años, el informe de inspección todavía no se ha generado ni se ha presentado al Ayuntamiento”, señaló McCready en un correo electrónico.

El ingeniero contratado por las Champlain Towers como parte del proceso de recertificación fue Frank Morabito, según un abogado de la asociación de condominios del edificio. Morabito no pudo ser contactado el jueves para hacer declaraciones.

El Herald también ha solicitado copias de los permisos de construcción, los planos arquitectónicos y los registros de las inspecciones o las infracciones del código registradas por la ciudad.

El proceso de recertificación estaba en marcha

El proceso de recertificación establece que, una vez que una estructura cumple 40 años, sus propietarios deben contratar a un arquitecto o ingeniero profesional registrado para que realice inspecciones eléctricas y estructurales en un plazo de 90 días a partir de que se reciba la notificación oficial de la ciudad.

Si se comprueba que hacen falta reparaciones, el propietario dispone de 150 días para llevarlas a cabo. El costo de las reparaciones pueden distribuirse entre los propietarios. Y si el funcionario de construcción de la ciudad determina que el edificio es inseguro, el caso se remite a la Junta de Estructuras Inseguras del condado para su revisión.

Los edificios repiten ese proceso cada 10 años después de la revisión inicial de 40 años.

Tras el derrumbe del condominio el jueves en la playa de Surfside, se llevó a cabo un enorme esfuerzo de búsqueda y rescate en el que participaron docenas de equipos de los condados de Miami-Dade y Broward. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

“La conclusión es que ese no es un edificio antiguo, y con una inspección de 40 años o no, ese tipo de cosas no deberían ocurrir”, dijo el alcalde Burkett.

No está claro en qué fase estaba el proceso de revisión y si se ha señalado algo en las Champlain Towers, formadas por tres edificios adyacentes cerca de 88 Street y Collins Avenue.

Pero la comisionada municipal Eliana Salzhauer dijo al Herald que el techo del edificio sur de Champlain se estaba rehaciendo y que James McGuinness, el funcionario de construcción de la ciudad, había estado allí un día antes para supervisar el progreso.

Salzhauer añadió que el edificio norte de Champlain es casi idéntico al edificio sur y que le preocupaba que los vecinos de la torre norte también estuvieran en peligro.

“La pérdida de vidas humanas es horrible”, dijo Salzhauer. “Pero también es importante saber por qué ha sucedido y qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder”.

¿Se estaba hundiendo el edificio?

Algunos han especulado que los problemas podrían haber comenzado en el suelo, pero el autor de un documento que mostraba que el edificio Champlain Tower se hundió a un ritmo ligeramente más rápido que edificios vecinos, un proceso conocido como subsidencia, advirtió que su investigación era una mera instantánea en el tiempo.

El documento de investigación de abril de 2020 comparó el hundimiento en Norfolk, Virginia, con el de Miami Beach y descubrió que Miami Beach experimentó muy poca subsidencia en general. Shimon Wdowinsk, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y coautor del estudio, identificaron que la Champlain Tower se hundía a un ritmo de unos dos milímetros al año entre 1993 y 1999.

“No era tan significativo, hemos visto hundimientos mucho peores. Pero se destacaba porque la mayor parte de la zona era estable y no mostraba subsidencia. Se trataba de una zona de subsidencia muy localizada”, dijo. “Vimos el movimiento en la década de 1990. No es lo que se ve hoy. Se puede extrapolar, tal vez”.

Wdowinsk dijo que la subsidencia del terreno por sí sola no causaría el derrumbe de un edificio.

Jeff Rose, vecino de Surfside y contratista cuyos padres viven en el edificio —y quienes, afortunadamente, estaban en Colorado cuando se derrumbó—, dijo que ha realizado renovaciones en varias unidades en el edificio. Rose dijo que el trabajo en el techo comenzó hace unas seis semanas y que la restauración del hormigón también estaba en marcha para reparar el material viejo o dañado.

Pero Rose dijo que no había visto nada fuera de lo normal allí.

“No noté nada que no haya visto en muchos otros edificios en el sur de la Florida”, dijo Rose.

Salzhauer afirmó que un residente de Champlain South le dijo que, mientras se realizaban obras en el edificio de al lado –8701 de Collins Ave., llamado Eighty Seven Park—, la estructura del Champlain “temblaba” y que, como consecuencia, había “grietas” en el edificio.

Norma Arbide, quien vive en la torre norte desde 1987, dijo al Herald que la construcción de al lado hizo que los inquilinos se quejaran de temblores en su edificio el año pasado.

“Los inquilinos de la torre sur se quejaban mucho porque su edificio temblaba y vibraba cuando excavaban”, dijo Arbide.

La altura máxima de los edificios en Surfside es de 12 pisos. El Eighty Seven Park tiene 18 pisos.

Rose y Salzhauer dijeron que los vecinos de Champlain también estaban preocupados por las filtraciones de agua desde la terraza de la piscina del segundo piso hacia el estacionamiento abajo.

No estaba claro el jueves si esos problemas tuvieron algo que ver con el colapso de la parte del edificio que da a la playa, que afectó a unas 55 unidades. Por la noche, 99 personas seguían sin ser localizadas, según las autoridades.

‘Cáncer de concreto’

Greg Batista, ingeniero profesional de Davie que se especializa en proyectos de reparación de hormigón, dijo que después de ver a la torre de condominios de Surfside derrumbarse, le saltó a la vista un posible defecto estructural.

“Defectos en el hormigón”. Esto es lo que significa.

Batista dijo que cuando el agua salada se filtra en el concreto poroso, hace que las cabillas de acero en las vigas de soporte se oxiden y se expandan. A su vez, la expansión rompe el hormigón y debilita las vigas.

Es como un “cáncer” que se propaga, dijo Batista, quien trabajó en las jardineras de la cubierta de la piscina detrás de la torre sur en 2017.

“Una vez que el cáncer se extiende, el hormigón se rompe y se debilita cada vez más con el paso del tiempo”, dijo Batista. “Mi mejor hipótesis es que eso es lo que ha ocurrido aquí. Este edificio tiene un garaje en los pisos inferiores. Si un pilar sufre un desprendimiento, el primer sospechoso aquí, pudiera fallar. Esa única viga pudiera hacer caer todo el edificio como un efecto de dominó”.

El jueves a última hora, decenas de personas seguían desaparecidas tras el derrumbe parcial del condominio Champlain Towers South en Surfside. David Santiago dsantiago@miamiherald.com

Batista, que ha trabajado como ingeniero en el sur de la Florida durante 30 años, dijo que los edificios de condominios más antiguos, los complejos de apartamentos y los hoteles cercanos al mar se deterioran habitualmente por la exposición al agua salada y otros elementos.

Atorod Azizinamini, director del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Facultad de Ingeniería e Informática de FIU, dijo que el derrumbe de edificios de este tipo es extremadamente raros y suele implicar una “tormenta perfecta” de múltiples factores.

“Por lo general, estos derrumbes son el resultado de algunos errores, tal vez de alguna negligencia o de algunos acontecimientos inusuales que pueden tener lugar”, dijo Azizinamini.

Kevin DuBrey, director de gestión de proyectos de Hillman Engineering en Fort Lauderdale —que ha realizado inspecciones durante 40 años en otros edificios—, dijo al Herald que el agua salada puede penetrar en el concreto de los edificios frente al mar y corroer el acero del interior.

Dijo que ha inspeccionado edificios en los que ha sido necesario evacuar porque había que sustituir las paredes, pero nunca por la posibilidad inmediata de derrumbe.

“Por lo general, los edificios no llegan a ese punto”, dijo. “Normalmente eso sería algo que se sabría de antemano”.

Aunque no estaba familiarizado con la recertificación en las Champlain Towers South, Batista dijo que, según su experiencia, las asociaciones de condominios del sur de la Florida suelen aplazar las costosas mejoras estructurales de sus edificios debido al alto costo.

“Cuando un ingeniero dice que hay que reparar el hormigón y que es un problema estructural, deberían tomárselo en serio”, dijo Batista. “Lo he visto una y otra vez. Siempre es lo mismo”.

Azizinamini, el presidente de la cátedra de Ingeniería de FIU, dijo queMiami-Dade tal vez debería revaluar el proceso de recertificación de 40 años, especialmente para las estructuras en las zonas costeras. Por lo general, los funcionarios de construcción no inspeccionan las estructuras después de recibir la aprobación iniciales para la construcción y antes de los 40 años, a menos que los vecinos o propietarios señalen preocupaciones específicas.

“Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo en las inspecciones”, dijo.

Azizinamini dijo que podría llevar “meses” determinar lo que ocurrió, un proceso que implicará que los investigadores revisen los planos de diseño, tomen muestras de concreto, hablen con los diseñadores del edificio y, en última instancia, creen un modelo informático para simular el colapso.

Un ‘colapso de panquecas’

Lo que comúnmente se conoce como un colapso en forma de “panqueca” se parece espeluznantemente a lo que le ocurre a un edificio cuando es demolido con dinamita, dijo John Pistorino, ingeniero con 50 años de carrera en Miami que fue fundamental en la redacción de la política de recertificación de 40 años y otras leyes de seguridad de los edificios.

“Los vecinos de condominios estarán frenéticos, pero estos edificios están construidos de forma tan resistente para nuestras condiciones costeras del sur de la Florida y los huracanes que esto nunca debería ocurrir y debe ser algo exclusivo de esa torre”, dijo. “Es tan inusual que es difícil de comparar con otra cosa que no sea un edificio que se derrumba en una ciudad en estado de guerra”.

Pistorino dijo que su bufete estuvo recibiendo llamadas durante todo el día de clientes alarmados que viven en rascacielos, pero que no habría respuestas hasta después de una investigación forense.

“Ahora mismo es un misterio, pero se puede dormir por la noche porque nuestros edificios están diseñados con fuertes factores de seguridad”, dijo. “Descubriremos lo que realmente ocurrió”.

Los anteriores derrumbes de edificios con víctimas mortales que ha investigado fueron causados por una combinación de problemas, dijo Pistorino.

“¿Hubo asentamientos continuos, desplazamientos del terreno que afectaron los cimientos? ¿Desprendimiento y contaminación del concreto? ¿Un problema de nivel freático o de inundación? ¿Un techo sobrecargado? ¿Grietas causadas por la construcción de al lado?”, dijo. “Todo eso son especulaciones en este momento y esas explicaciones parecen poco probables. Este era un edificio de 40 años y tenemos muchas estructuras de más de 100 años que duran indefinidamente si se les da mantenimiento”.

El ingeniero estructural e inspector de edificios jubilado Gene Santiago dijo que el video del derrumbe de Champlain le pareció “realmente extraño”.

“Las columnas del perímetro parecen haber fallado primero y arrastrado al resto”, dijo. “Lo he visto en demostraciones en las que se aplasta hacia abajo”.

Santiago recordó cómo equivocaciones, la falta de inspección y los errores de los trabajadores de la construcción causaron el colapso de un estacionamiento en South Miami y de un edificio de apartamentos en Hialeah hace años, pero esos estaban en construcción cuando se desplomaron.

Algunas de las teorías sobre por qué se derrumbó la torre Champlain “no parecen plausibles en este momento”, dijo.

“La sal puede filtrarse en el concreto y he estado en inspecciones en la playa en los años 70 en las que no quedaba ningún refuerzo, pero ese tipo de afectación es raro hoy en día y pasan años antes que se note”, dijo Santiago. “El material y el equipo de la cubierta son pesados, pero un fallo catastrófico causado por una sobrecarga no parece lógico”.

Santiago continuó: “Los pilares hincados a 12 metros de profundidad no tendrían por qué ser motivo de preocupación, dependiendo de los cimientos. Y las vibraciones causadas por la construcción pesada son sentidas por los residentes, pero si eso causara grietas serían evidentes. Nada de esto sería invisible con el paso del tiempo, especialmente en un condominio donde todo el mundo suele ser observador y estar atento a sus quejas”.

Pistorino redactó las normas de recertificación de edificios del condado tras el derrumbe en 1974 de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad alquilado por la DEA.

“Era un edificio de 30 años de antigüedad comprometido por la corrosión del acero en nuestro duro entorno y al menos cuatro personas murieron”, dijo Pistorino. “El hormigón tenía sal, que oxidó el material y dilató las columnas y vigas hasta que perdieron su capacidad de soporte. Nos preguntamos: ‘¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir?’ y decidimos exigir inspecciones a los 40 años y cada 10 años después de eso. Desde entonces, también sabemos exactamente qué buscar y cómo hacer la restauración del concreto”.

El derrumbe en 1981 del edificio de condominios Cocoa Beach Harbor Cay, en el que murieron 11 trabajadores cuando estaban terminando el techo, se debió a errores de diseño, apuntalamiento y técnicas de construcción, y llevó a los ingenieros estatales a redactar la ley de construcción que exige una inspección rigurosa durante el proceso de construcción, dijo Pistorino, citando una serie de proyectos locales en los que ha realizado reparaciones, inspecciones e investigaciones.

“Hoy existen protocolos que sirven de incentivo para que los propietarios de edificios mantengan la estructura de los edificio”, dijo. “Hay que dr prioridad a la estructura, no a los suelos de mármol, y durará”.

En medio de las especulaciones en las redes sociales se sugirió que el colapso podría estar relacionado con el terrorismo.

Las autoridades federales dijeron al Herald que no hay ninguna prueba de ello.

Alex Harris, redactora del Miami Herald, contribuyó a este artículo.