¿De qué forma ayuda la tecnología a rescatistas en Miami?

Miami está orgullosa de sus playas, pero la internet dice que otras playas de la Florida son mejores.

Holidu.com, un portal digital de búsqueda y reservación de alquileres vacacionales, analizó más de 30,000 búsquedas en Google para dar con las 10 playas más populares de la Florida. Y a pesar de los cambios estacionales, el aroma embriagador de la hierba y la promesa de no aplicar la prohibición de la venta de alcohol después de las 2 a.m., Miami Beach no fue una de ellas.