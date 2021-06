¿Cómo protegerme contra el robo de identidad?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Cómo puedo protegerme contra el robo de identidad?

V. Smith, Royal Palm Beach

Primero, no lleve consigo su tarjeta de Seguro Social. Guárdela en casa con sus otros papeles importantes. En segundo lugar, no facilite su número de Seguro Social. Si bien muchos bancos, escuelas, médicos, propietarios y otros solicitarán su número, es su decisión proporcionarlo. Pregunte si hay alguna otra forma de identificarlo en sus registros.

Si es víctima de un robo de identidad, debe denunciarlo de inmediato. Para denunciar el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de su número de Seguro Social, la Comisión Federal de Comercio (FTC, la agencia nacional de protección al consumidor) le recomienda:

• Coloque una alerta de fraude en su archivo de crédito comunicándose con una de las siguientes empresas (la empresa con la que se comunique debe comunicarse con las otras dos, que luego colocarán alertas en sus informes):

– Equifax, 1-800-525-6285,

– Trans Union, 1-800-680-7289.

– Experian, 1-888-397-3742.

• Revise su informe de crédito en busca de consultas de compañías con las que no se haya comunicado, cuentas que no abrió y deudas en sus cuentas que no pueda explicar.

• Cierre cualquier cuenta que sepa o crea que ha sido manipulada o abierta de manera fraudulenta.

• Presente una denuncia ante la policía local o la policía de la comunidad donde se produjo el robo de identidad.

• Presente una queja ante la FTC al 1-877-438-4338 (TTY 1-866-653-4261).

¿Qué documentos que el Seguro Social acepta como prueba de identidad de un niño?

J. Connely, Plantation

Si bien puede usar un certificado de nacimiento para demostrar la edad o la ciudadanía, no puede usarlo como prueba de identidad. El Seguro Social necesita evidencia de la existencia del niño después del nacimiento. Un documento aceptable debe mostrar el nombre del menor, información de identificación y, preferiblemente, una fotografía reciente. El niño debe estar presente a menos que la identificación con foto también muestre la información biográfica del menor (es decir, edad, fecha de nacimiento y nombres de los padres). Por lo general, podemos aceptar un documento de identidad sin fotografía si tiene suficiente información para identificar al niño (como el nombre y la edad del niño, la fecha de nacimiento y los nombres de los padres). Preferimos ver el pasaporte estadounidense del niño. Si ese documento no está disponible, podemos aceptar los siguientes:

• Decreto de adopción.

• Historial médico, clínico u hospitalario.

• Registro religioso (por ejemplo, registro bautismal).

• Registro de guardería o escuela.

• Tarjeta de identificación escolar.

Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas de documentos. Para obtener más información, visite www.ssa.gov/ssnumber/ssnumber. Allí, también puede averiguar qué documentos necesita, completar e imprimir una solicitud y luego traer o enviar por correo la información necesaria al Seguro Social. También puede leer la publicación, Números de seguro social para niños, disponible en www.ssa.gov/pubs .

¿Tengo que pagar impuestos sobre los beneficios del Seguro Social? Además, ¿dónde puedo obtener un 1099 de reemplazo?

G .Alonso, Coral Gables

Algunas personas que reciben Seguro Social deben pagar impuestos federales sobre la renta de sus beneficios. Aún así, nadie paga impuestos sobre más del 85 por ciento de sus beneficios del Seguro Social.

Debe pagar impuestos sobre una parte de sus beneficios si presenta una declaración de impuestos federal individual y sus ingresos superan los $25,000. Si presenta una declaración conjunta, debe pagar impuestos si usted y su cónyuge tienen ingresos combinados de más de $32,000. Si está casado y presenta una declaración por separado, probablemente tendrá que pagar impuestos sobre sus beneficios. Puede leer más sobre la preparación de impuestos en relación con el Seguro Social en www.ssa.gov/planners/taxes.htm. Los beneficios del Seguro Social incluyen jubilación mensual, sobrevivientes y beneficios por discapacidad. No incluyen pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que no están sujetos a impuestos. También puede obtener un 1099 o 1042S de reemplazo cuando abra su propia cuenta personal de my Social Security en www.ssa.gov/myaccount.

Mi pareja del mismo sexo y yo nos casamos recientemente. ¿Calificaremos para los beneficios del Seguro Social?

M. Portela, Miami

Puede ser elegible para solicitar los beneficios del Seguro Social. Muchos factores afectan su elegibilidad para los beneficios, incluido el tiempo que trabajó y su edad. El Seguro Social ahora está procesando más reclamaciones en las que el derecho o la elegibilidad se ven afectados por una relación entre personas del mismo sexo. Le recomendamos que solicite los beneficios de inmediato, incluso si no está seguro de ser elegible. Solicitar ahora lo protegerá contra la pérdida de cualquier beneficio potencial. Puede presentar la solicitud de forma segura en www.ssa.gov/applyonline. Obtenga más información sobre el Seguro Social para parejas del mismo sexo visitando www.ssa.gov/same–sexcouples.