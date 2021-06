Cirujano argentino y su esposo trajeron a su hija a la playa cerca de Miami Beach. Están desaparecidos

Fabián Núñez, de 55 años, Andrés Galfrascoli, de 45, y su hija Sofía, de seis años, solo iban a pasar una noche en las torres Champlain.

Estaban de visita de Argentina y habían llegado a Miami a pasar unos tres meses para escapar de la pandemia, que se había agravado en su país.

Se alojaban en casa de Nicolás Patoka, un viejo amigo de la pareja en su país que llevaba casi una década viviendo en Miami. La casa de Pakota está en Hollywood, a unos 40 minutos al norte de las Champlain Towers.

Pero la pareja quería un descanso en su rutina. Así que Pakota ofreció a sus amigos su apartamento en Surfside para que pudieran llevar a su hija a disfrutar de un día en la playa privada del condominio. Ahora, la pareja y su hija están entre las 156 personas desaparecidas tras el derrumbe del edificio en Surfside, y Pakota declaró al periódico argentino Clarín que la decisión lo atormenta.

“Ojalá les hubiéramos dicho que no”, dijo Patoka, al borde de las lágrimas. “No eran solo amigos, eran familia”.

Pakota dijo al Clarín que su padre había dejado a la familia en el apartamento. Pero se fue alrededor de las 9 p.m., porque la pareja quería dormir para poder levantarse temprano y llevar a su hija a la playa. Esa era la idea, dijo Pakota. Pero no han tenido noticias de la pareja desde que el edificio desapareció en una masa carbonizada de cemento agrietado y metal retorcido el jueves a primeras horas de la madrugadas.

Núñez es un conocido productor de teatro en Argentina, cuyo círculo social incluye a celebridades como el actor de televisión Nicolás Vázquez y el bailarín de ballet Flavio Mendoza. Galfrascoli —originario de la provincia de Corrientes— es un destacado cirujano plástico en su país. También tiene como pacientes y amigos a varias celebridades argentinas. Entre otros, es muy amigo de Fabiola Yáñez, la actual primera dama de Argentina, a la que conoce desde hace más de una década.

Pero a pesar de su proximidad a las celebridades, los amigos de la pareja los describen como personas amables, cariñosas y generosas que siempre hacían sentir a todo el mundo bienvenido y que amaban a su pequeña hija más que cualquier cosa.

“Era la mejor persona”, dijo Alicia Aguilar de Caba, una de las pacientes de Galfrascoli, a The Miami Herald. Aunque tenía clientes famosos y él mismo era algo famoso, dijo de Caba, siempre era amigable y amable con sus pacientes sin importar cuánto pudieran pagar.

“Durante nuestras citas, nunca perdía la oportunidad de reírse y bromear conmigo sobre Corrientes, de donde también es mi marido”, agregó de Caba. También hablaba siempre de su familia durante las citas, añadió, especialmente de su hija Sofía, a la que claramente quería mucho.

“Esa niña era su sueño”, dijo Pakota a Clarín. “Son personas tan humildes y buenas que nunca les regalaron nada en la vida. Sería imposible explicar lo mucho que tuvieron que luchar para tener a su angelito, y ahora también les falta”. Pakota añadió que la pareja estaba intentando tener otro hijo pronto, un hermano menor para la pequeña Sofiía.

“Todos los que lo conocíamos estamos en shock. Todavía no me lo puedo creer. Todos estamos rezando por un milagro”, añadió de Caba. “No puedo creer que sea verdad. Solo de pensarlo se me hiela la sangre. Parece imposible. Cada vez que me despierto, él y su familia son lo primero en lo que pienso y cada vez espero que todo haya sido un mal sueño”.