‘En estos momentos, no me puedo emocionar’. Madre sigue sin saber de su esposo y de su hijo

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Para algunas personas, enfrentarse al inimaginable dolor de no saber que le sucedió a sus seres queridos tras el derrumbe de las Torres Champlain en Surfside, levantar un muro de acero alrededor de sus emociones es la única forma de enfrentarse a semejante desgracia.

Raquel Oliveira, cuyo esposo Alfredo Leone y su hijo de cinco años, Lorenzo, están entre las 149 personas que siguen desaparecidas entre los destrozos del edificio, dijo que se está concentrando en “mantenerse alerta”.

“Amigos, estoy bien, estoy tranquila. Trato de evitar pensar en ellos, y me enfoco en lo que hay que hacer”, escribió Oliveira en su página de Facebook la semana pasada, agregando que le dio una muestra de ADN a las autoridades que se están encargando de las operaciones de búsqueda y rescate.

Oliveira dijo también que la familia de Leone enviaría muestras de ADN de España. Oliveira nació en Brasil, y Leone es italiano, de acuerdo con sus perfiles en Facebook.

Oliveira, que trabaja en relaciones públicas en la compañía de programas de computadoras SAP en Miami, estaba visitando a su madre en Colorado cuando ocurrió el colapso. Dijo que el jueves se despertó con las noticias.

“En estos momentos, no me puedo emocionar, porque entonces me desmorono”, escribió en Facebook.

Carolina Lara, amiga de Oliveira que vive en Aventura, creó una página en GoFundMe con la meta de recaudar $100,000 y ayudar a Oliveira. La campaña, que empezó este martes, ya tiene unos $6,400 en donaciones después de cuatro horas.

Lara dijo que Oliveira está recibiendo un extraordinario apoyo por parte de amigos, y que su hermana está en Miami para ayudarla.

“Como madre, no puedo siquiera imaginar lo que está pasando”, dijo Lara.

Otra cuenta de GoFundMe que crearon colegas de Oliveira en SAP comenzó a funcionar el jueves, y casi tiene $64,000 en donaciones en cinco días.

“Todos estamos muy afectados por esta tragedia, con esperanza, y orando para tener pronto noticias de su familia”, escribió en la cuenta de GoFundMe, Angela Almaguer, directora de eventos comerciales de SAP para América Latina, quien organizó la recaudación de fondos.

