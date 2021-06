‘Un muro de polvo me golpeó’. Demanda detalla historia de una superviviente de Surfside

Raysa Rodríguez, trabajadora postal jubilada, vivió 17 años en la unidad 907 de la torre de condominios Champlain Towers South. Estaba a punto de pagar su hipoteca.

Pero la jubilación de ensueño terminó en medio de la noche, cuando un gigantesco estruendo la despertó. El edificio, escribió Rodríguez en un dramático relato en primera persona incluido en una demanda recién presentada, “se balanceó como un trozo de papel”.

Trató de encender la lámpara del dormitorio, pero no había electricidad. Corrió al balcón “y un muro de polvo me golpeó”.

Las llamadas telefónicas a su vecino y a su hermano no dieron respuesta. Rodríguez salió corriendo al pasillo. “Miré hacia la izquierda, hacia el extremo norte del edificio. Una columna de hormigón había atravesado el pasillo de piso a techo. Miré hacia los ascensores. Los huecos de los ascensores estaban expuestos, las puertas habían desaparecido”, escribió Rodríguez.

Cuando corrió hacia la salida de la escalera, Rodríguez abrió la puerta y vio una escena sacada de una película del Apocalipsis. “La parte del edificio que daba a la playa se había derrumbado, se había hundido”, escribió. “Grité de horror”.

La narración se incluye en una demanda presentada esta semana contra la Asociación de Condominios de la Champlain Towers South, la tercera demanda de este tipo presentada en el tribunal de circuito de Miami-Dade desde que el edificio se derrumbó la madrugada del jueves. El derrumbe, que podría convertirse en uno de los fallos de construcción más letales de la historia de Estados Unidos, ha desencadenado una búsqueda masiva de sobrevivientes y una amplia investigación sobre la catastrófica falla del edificio.

Se ha confirmado el fallecimiento de 11 personas y quedan 150 desaparecidas.

Al igual que las otras demandas, los abogados de Rodríguez sostienen que la asociación de condominios incurrió en una “conducta imprudente y negligente” al ignorar las reparaciones que necesitaba el edificio desde hacía tiempo. Las demandas colectivas piden que se consoliden demandas similares y que se resguarde la evidencia para “determinar quiénes son los culpables de esta tragedia y que todos sean responsabilizados”.

Seis expertos en ingeniería también dijeron al Herald, a partir de revisiones anteriores de fotos, videos, informes de ingeniería y el relato de un testigo, que el derrumbe pudo haberse originado en una columna estructural o en una losa de concreto bajo la cubierta de la piscina. El lunes, un contratista de piscinas dijo a The Miami Herald que 36 horas antes del colapso vio alarmantes charcos de agua estancada en el estacionamiento del sótano, así como concreto agrietado y barras de refuerzo gravemente corroídas bajo la piscina.

Adam Schwartzbaum, abogado de Rodríguez, creció en el edificio: sus abuelos vivían allí. Dijo que su familia se quejó de la intrusión de agua en el estacionamiento y el edificio fue demandado por ello en 2003.

“Estamos hablando de hace 15 o 20 años”, dijo Schwartzbaum el martes. “Este es un problema que ha existido en el edificio durante décadas”.

La tragedia será ahora objeto de una compleja investigación estatal y federal, y podría demorar meses, quizás años, determinar qué causó el derrumbe. La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, declaró el lunes al Herald que pedirá a un jurado de instrucción que investigue el derrumbe y las preocupaciones sobre la seguridad del edificio.

En la demanda, Rodríguez relató que escuchó una voz desde los escombros. “¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! No me dejen aquí”. Estaba oscuro y Rodríguez no pudo ver quién pedía ayuda.

Corrió a su apartamento, se vistió y de repente alguien golpeó su puerta. Era su vecina, Yadira, con su hijo de 10 años y su cachorro maltés. Salieron al balcón porque Rodríguez creía que la escalera había desaparecido.

La gente sigue publicando fotos de los desaparecidos, mensajes de amor, apoyo y oraciones en un muro conmemorativo creado en Harding Avenue y 86th Street, mientras los rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes el sexto día después del inexplicable derrumbe del condominio Champlain Towers South, ubicado en 8777 de Collins Avenue en Surfside, el martes 29 de junio de 2021. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Pero entonces su hermano, Fred, la llamó y le dijo que saliera. La escalera estaba intacta. El grupo bajó la escalera, pero no antes de detenerse en la casa de su amiga en la Unidad 808, escribió.

Ayudaron a la vecina, una mujer de unos 80 años llamada Ada, a bajar las escaleras con su andador. “Bajamos lentamente los escalones intentando ser lo más ligeros posible”, escribió.

El pequeño grupo llegó finalmente a la salida del primer piso, en la zona de la piscina, pero la puerta estaba bloqueada por los escombros. “Empujé pero no pude moverla”, escribió. “Estaba oscuro y podía escuchar cómo el agua inundaba el estacionamiento. Sabía que era posible que me electrocutara”.

Bloqueados, subieron al segundo piso y entraron en el apartamento de un amigo. Intentaron salir al balcón, pero las puertas correderas de cristal no abrían.

“Estábamos nerviosos y no podíamos maniobrar las cerraduras. La puerta finalmente abrió. Salimos al balcón”, escribió.

Sus salvadores estaban allí. Los bomberos los ayudaron a bajar con una escalera. “Raysa y sus vecinos fueron cuatro de las víctimas más afortunadas del derrumbe”, expresa la demanda.

Charles Rabin, redactor del The Miami, contribuyó a este artículo.