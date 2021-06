Una fuerza superior la despertó: sobreviviente relata escape del derrumbe de Surfside

El día siguiente a la madrugada que pudo haber muerto aplastada, Ileana Monteagudo esperaba el delivery de una cocina nueva para su apartamento en Champlain Towers South, en Surfside. Ahora todas sus pertenencias y recuerdos, las fotos de la boda de sus padres, las de sus hijos, y los $600,000 que pagó en efectivo cuando compró en diciembre el condo con vista mar, están bajo los escombros.

Pero Monteagudo salvó la vida, es una sobreviviente de la tragedia del edificio de Surfside, que se derrumbó la madrugada del jueves 24 de junio mientras sus residentes dormían.

Ella también estaba en la cama, pero con un sueño entrecortado por la preocupación de que tenía que madrugar.

“Una fuerza superior me hizo abrir los ojos, y sentí un ambiente extraño en el apartamento”, contó a el Nuevo Herald Monteagudo, de 64 años, que vivía en el sexto piso del edificio de 12 plantas, en la parte que hoy es un amasijo de escombros.

Esa sensación de extrañeza la llevó a chequear la puerta del balcón que daba al mar, y ya se había salido de los rieles. Miró el bar empotrado en una de las paredes de su apartamento, que muchos amigos y familiares le habían pronosticado que un día se caería, y luego hacia el techo, en el que ya se abría una grieta.

“Este edificio se está partiendo”, se dijo Monteagudo, indicando que nunca sonó una alarma y los craqueos eran aun demasiado ligeros como para despertar a los residentes.

Sin embargo, el peligro era inminente. Salió corriendo a cambiarse la bata de dormir. Le dio tiempo a vestirse, pero no a ponerse el sostén. Tomó la cartera y una tarjeta de crédito que había dejado la noche anterior preparadas para la cita al día siguiente; apagó la vela de la Virgen de Guadalupe que siempre tiene puesta, previendo que un incendio haría más daño, y salió al pasillo.

El “error” de no tomar la escalera más cercana a su apartamento la salvó. Como no sabía donde estaba la de emergencia, que terminó por derrumbarse, siguió de largo, pasó el elevador, que estaba funcionando, pero no lo tomó, y bajó por las escaleras que conocía.

Es parte de su sexto sentido para oler el peligro, o de esa “fuerza superior” que la guió en su escape hacia la incertidumbre de una noche llena de humo y ruinas, que fue lo que encontró cuando logró salir por una puerta del costado, cerca de donde estuvo la piscina que nunca usó desde que se mudó.

Pero antes dio gritos a Dios en las escaleras. Cuando iba por el cuarto piso sintió un “estruendo ensordecedor”, pensó que el edificio colapsaba, que la aplastaría. Se acordó de un dicho que decía su abuela y siguió adelante.

“Quiero ver a mis hijos, a mis nietos, déjame vivir un poco más”, le pidió a Dios. “El miedo era llegar a los bajos y que los escombros no me dejaran abrir la puerta”.

Finalmente salió del edificio, encontró obstáculos, un muro que tuvo que salvar, y una mano tendida, la del guardia de seguridad del edificio que la ayudó a salir a la calle.

Afuera había una pareja con dos niños pequeños que lloraban. Ellos llegaban de la calle, y se detuvieron antes de entrar al edificio, cuando vieron lo que se venía encima.

Uno de los hijos de Monteagudo, un ingeniero de 38 años, que vivía con ella, también se salvó del derrumbe porque pasó la noche en casa de su novia. El otro, arquitecto de profesión, le dijo que fue precisamente la decisión de tomar las escaleras, que suelen resistir más en ese tipo de tragedias, lo que la salvó.

Viva en medio de la confusión

En la calle, sin su teléfono celular, que le había servido de linterna, y que perdió en el terror de la salida, pidió ayuda a un joven que pasaba por allí y que grababa lo que estaba ocurriendo. Sus hijos veían una llamada de un teléfono desconocido y no contestaban. Después de 40 minutos de intentar, quería que la llevaran a casa de un amigo, en la misma avenida Collins, y el chico lo hizo.

En el auto puso música cristiana y eso la tranquilizó, recuerda Monteagudo, que se ha prometido buscarlo para agradecerle, y también al guardia de seguridad del edificio.

Ahora Monteagudo se está quedando en un hotel en Collins y la 41, donde la Cruz Roja aloja a los sobrevivientes de la tragedia en Surfside. A sus 64 años, no tiene nada, y es muy duro.

“Me quedé igualito que cuando llegué de Cuba, sin nada, pero con 50 años más”, dice, apuntando que tiene otras razones para sentirse perdida.

“No he llorado por lo material, aunque lo necesito, sino por mi vecina de enfrente, Hilda, que era sorda y que no pude despertar”, dice.

Entonces se entera por esta reportera que Hilda Noriega, de 92 años, es una de las víctimas que los socorristas encontraron en los escombros el martes. La cifra de muertos ya está en 16 y aun siguen desaparecidas 147 personas, en la tarde del miércoles 30 de junio.

“Todas esas vidas perdidas.... Eso no fue un acto terrorista, fue un asesinato. Era algo que se pudo evitar”, señala, confesando su temor de que “se olvide lo que pasó”.

Monteagudo afirma que antes de comprar nadie le avisó de los “serios problemas estructurales” que tenía el edificio y que se sabían desde hacía mucho tiempo. Ella pudo comprar el apartamento en efectivo porque había vendido su casa. Decidió que pondría todo el dinero allí en ese paraíso frente al mar. Después vino la notificación del special assessment y el pago de $1,000 mensuales para resolver las deficiencias.

“Toda mi plata está bajo los escombros. No creo que construyan nada allí y tomará años. Ahora se va a empezar a ir a bancarrota todo el que piense que le van a poner un sue”, adelanta.

Determinar las causas del derrumbe del edificio, que investigan varias agencias y expertos, puede tomar meses de espera. Mientras, ella se reunirá hoy con personas que la ayudarán a recuperar documentos perdidos.

“Estoy más que agradecida de esta vida, pero cuando estás vivo necesitas de lo material”, dice Monteagudo, que administra una pequeña residencia para ancianos.

“Soy una persona que, cuando tiene que ser fuerte soy la más fuerte del mundo, y cuando tengo que ser blandita, lloro por cualquier cosa”, concluye.