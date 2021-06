Ex funcionario de Surfside toma licencia de su cargo en Doral tras el derrumbe de un edificio

Mario González visita el muro conmemorativo lleno de fotos de los desaparecidos, así como de mensajes de amor, apoyo y oraciones en Harding Avenue y 86 Street, mientras los rescatistas continuaban la búsqueda de sobrevivientes en el sexto día tras el derrumbe de la torre de condominios Champlain Towers South en 8777 de Collins Ave. en Surfside., cerca de Miami Beach pportal@miamiherald.com

Rosendo Prieto, el ex alto funcionario de construcción de la ciudad de Surfside, tomó una licencia como funcionario de construcción temporal en la ciudad de Doral después de conocerse los reportes de que revisó un informe preocupante de 2018 sobre la torre de condominios Champlain Towers South y luego dijo a los vecinos que el edificio parecía estar “en muy buena estado”.

La ciudad de Doral anunció en un comunicado que Prieto está tomando una licencia de C.A.P. Government Inc, una firma que proporciona servicios al departamento de construcción a clientes de gobiernos Prieto, que dejó su puesto en Surfside en noviembre pasado, había sido asignado en mayo por C.A.P. para trabajar para Doral, una de las ciudades de más rápido crecimiento de Miami-Dade.

“El 28 de junio de 2021, C.A.P. Government, Inc. notificó a Doral que el Sr. Prieto estaba de licencia y asignó a otro empleado para ayudar al Departamento de Construcción de la Ciudad de Doral de forma temporal”, dijo la portavoz municipal Maggie Santos.

Edie Ousley, vocera de C.A.P., confirmó que Prieto estaba tomando una licencia. Se negó a decir si la decisión fue voluntaria.

Doral ha contratado a C.A.P. Government Inc. para los servicios del departamento de construcción desde 2018. El acuerdo renovado en abril muestra que la ciudad paga a la firma tarifas por hora para varias funciones: $77.50 por servicios de inspección, $87.50 por la revisión de varios planos, incluidos los planos mecánicos y eléctricos, y $125 por la revisión de los planos estructurales.

Prieto no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.

En los últimos días ha sido objeto de escrutinio tras el catastrófico derrumbe parcial de las Champlain Towers South, que causó la muerte de al menos 12 personas y dejó 149 desaparecidas hasta el martes por la noche.

Un mes después que el ingeniero Frank Morabito señaló “daños estructurales importantes” en el edificio en octubre de 2018, Prieto asistió a una reunión de la Asociación de Condominio y dijo a la junta que había revisado el informe y creía que el edificio estaba en buen estado, según las actas de la reunión obtenidas por el Miami Herald.

Los registros publicados por Surfside muestran que Mara Chouela, de la Junta, envió el informe del ingeniero a Prieto dos días antes de la reunión, pidió a Prieto que asistiera a la cita y se reunió con él en su oficina para discutir el asunto de antemano.

Ross Prieto Town of Surfside

Prieto dijo al Herald este sábado pasado que no recordaba haber recibido el informe y que no recordaba ninguna preocupación importante con el edificio, añadiendo: “Si los hubiera habido, se habrían abordado de inmediato”.

El domingo, después que NPR informó que había asistido a la reunión de la junta, Prieto se negó a aclarar sus declaraciones del día anterior, citando el consejo de un abogado.

La mañana después de asistir a la reunión de noviembre de 2018, Prieto envió un correo electrónico al entonces administrador de la ciudad, Guillermo Olmedillo, para informar que “la respuesta fue muy positiva de todos en la sala” y que estaba impresionado con el enfoque proactivo de la asociación para la próxima recertificación.

El proceso de recertificación exige que una vez que una estructura cumple 40 años, los propietarios deben contratar a un arquitecto o ingeniero profesional registrado para que realice inspecciones eléctricas y estructurales en un plazo de 90 días tras recibir la notificación de la ciudad.

A continuación, si se comprueba que son necesarias reparaciones, el propietario dispone de 150 días para llevarlas a cabo. El costo de las reparaciones puede repartirse entre los propietarios. Y si el funcionario de construcción de la ciudad determina que el edificio es inseguro, el caso se remite a la Junta de Estructuras Inseguras del condado para su revisión.

Champlain Towers South contrató a Morabito, el ingeniero, en 2018 para evaluar qué reparaciones eran necesarias antes que comenzara formalmente el proceso de inspección. Funcionarios de Surfside dijeron que aún no habían recibido un informe final que debía presentarse este año y que habría requerido el visto bueno de Prieto.

Prieto ha trabajado para varios municipios, como Miami Shores y Miami Beach, antes de su paso por Surfside y luego Doral. En 1997 era el subdirector de construcción y zonificación en Miami Shores cuando el Biscayne Kennel Club se derrumbó prematuramente sobre los trabajadores durante un proyecto de demolición, matando a dos hermanos de Broward —Charles Schwab, de 36 años y de Coral Springs, y William Schwab, de 31 años y de Hollywood— e hiriendo a otros tres.

Después de ese incidente, Prieto declaró al Miami Herald que los inspectores habían visitado la obra cuatro veces, pero que sus responsabilidades se limitaban a garantizar que el trabajo se ajustara al calendario, no que los trabajadores usaran los procedimientos adecuados.

“Todo iba según lo previsto”, dijo a The Associated Press. “Por lo que he escuchado, esto es solo un accidente de construcción”.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional multó al contratista de la demolición, Cuyahoga Wrecking, con más de $90,000 ese mismo año por no informar a su equipo los peligros que entrañaba el derribo del edificio de la casa club, y por situar a sus trabajadores en una zona en la que se habían cortado columnas de soporte de acero sin que se realizara antes un estudio de ingeniería.

También se reveló más tarde que Cuyahoga Wrecking no tenía licencia para esa labor y que otro contratista había sacado el permiso para que Cuyahoga pueda seguir la obra.

No hubo ninguna indicación de que Prieto o la ciudad tuvieran responsabilidad en el incidente. No fueron mencionados en una demanda presentada por un sobreviviente herido, Mario Girón, quien se fracturó una pierna.