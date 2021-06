Junta de condominios de Surfside recurre a empresa de relaciones públicas

Esta foto aérea muestra parte del condominio Champlain Towers South de 12 pisos frente al mar que se derrumbó a primera hora del jueves 24 de junio de 2021 en Surfside, Florida. (Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel vía AP) AP

A los pocos días del catastrófico derrumbe de Champlain Towers South en Surfside, mientras se ampliaba la operación de búsqueda y rescate con más de 150 personas en paradero desconocido, la asociación de condominios del edificio contrató a una empresa de relaciones públicas para situaciones de crisis con sede en Washington, D.C. que afirma “arreglar lo imposible.”

El trabajo de la asociación con Levick Strategic Communications comenzó cuando surgieron los primeros detalles de las luchas internas dentro de la asociación sobre las repetidas advertencias, que se remontaban a 2018, de que el edificio estaba en un peligroso estado de deterioro.

La Champlain Towers South Condominium Association enfrenta ahora varias demandas de residentes que afirman que el grupo conocía o debería haber conocido las fallas estructurales del edificio antes del desastre, y no actuó.

El presidente Joe Biden, quien visitará Surfside el jueves, ha prometido apoyo federal para una investigación sobre las causas del derrumbe del edificio.

Maxwell Marcucci, un vicepresidente de Levick que trabaja como portavoz de la asociación de condominios, confirmó a McClatchy que la junta de condominios había contratado a su firma en los últimos días.

“La junta directiva de Champlain Towers South Condo Association ha contratado a LEVICK, una empresa de comunicación para situaciones de crisis con gran experiencia en este tipo de asuntos, para que les ayude en estos momentos tan difíciles”, dijo Marcucci. “LEVICK ha estado gestionando los cientos de consultas entrantes de los medios de comunicación de todo el mundo interesados en las más recientes noticias de última hora sobre esta tragedia sin precedentes”.

“Al asumir las importantes responsabilidades de comunicación para mantener a los medios de comunicación constantemente informados, se ha eliminado una carga para los miembros de la junta directiva de la asociación de voluntarios –quienes a su vez están de luto por la pérdida de sus seres queridos, amigos y vecinos– para que puedan centrarse en el trabajo crítico de ayudar a todas las formas de búsqueda y rescate involucradas en esta tragedia”, dijo Marcucci.

Los expertos en relaciones públicas dicen que tiene sentido que la junta directiva del condominio haya recurrido a ayuda externa.

“En el ámbito de las comunicaciones en situaciones de crisis, es de esperar que haya clientes que se encuentren en situaciones difíciles, luchando con asuntos serios, por lo que no es sorprendente que una empresa de relaciones públicas se haga cargo”, dijo Evan Nierman, director general de Red Banyan, una empresa de comunicaciones para situaciones de crisis con sede en el sur de la Florida.

Ronn Torrossian, director general de la empresa de relaciones públicas de Nueva York 5WPR, quien también tiene una oficina en Miami, dijo que los miembros sobrevivientes de la junta directiva de condominios están experimentando un trauma, lo que se suma a la dificultad de manejar la avalancha de atención.

“Todos los medios de comunicación del mundo buscan un comentario. Esto te da un punto central de alguien que sabe cómo manejar estas llamadas”, dijo Torrossian. “Esto es un trabajo a tiempo completo para varias personas durante algún tiempo”.

En Levick, la asociación de condominios ha elegido una firma que afirma haber representado a una amplia variedad de clientes notorios en todo el mundo.

El material promocional de Levick dice que el despacho representó a una orden de la Iglesia católica que enfrentó a acusaciones de abuso sexual, así como a clientes relacionados con el recuento de las elecciones de 2000 en la Florida y el vertido de petróleo de 2010 en el Golfo de México.

Los registros públicos muestran que el despacho también ha representado a Citgo, una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Levick empleó anteriormente al legendario abogado de Washington y enlace de medios Lanny Davis, quien fungió como consejero especial del presidente Bill Clinton, y recientemente representó al ex abogado del presidente Donald Trump Michael Cohen.

En los últimos años, la compañía ha presentado documentos de registro para el trabajo de cabildeo extranjero en nombre de tres clientes.

China Telecom pagó a Levick más de $230,000 por trabajos en 2019 y 2020. Jho Low, el empresario malayo acusado de robar más de $4,000 millones del fondo de desarrollo de Malasia en el escándalo 1MDB, pagó a la firma más de $50,000. Y Citgo, la filial de PDVSA, pagó a la firma más de $1 millón por trabajos en 2019.

PDVSA –principalmente a través de su filial de refinería en Estados Unidos, Citgo– ha estado utilizando los servicios de firmas de cabildeo estadounidenses durante años, buscando contrarrestar la imagen negativa que emana de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Esos esfuerzos de cabildeo se volvieron importantes durante la administración de Trump, ya que esta gradualmente avanzó hacia la introducción de sanciones económicas generales contra el régimen, y sanciones individuales contra altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Aunque Levick trabajó con Citgo durante la mayor parte de una década, terminó su relación con la filial estadounidense en 2019.

“Las firmas tienen una decisión que tomar cuando llegan posibles clientes, y tienen que determinar si van a aceptar o no a esos clientes”, dijo Nierman. “Es muy fácil, desde fuera, emitir un juicio sobre si un despacho debe decir sí o no, cuando nueve de cada diez veces no se conocen realmente los hechos y, desde luego, no se han explorado del todo”.

“No creo que contratar a Levick tenga una implicación negativa para” la asociación de condominios, añadió Nierman. “Significa que van a contar con un asesoramiento serio en materia de comunicación en situaciones de crisis”.