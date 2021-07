Los urbanizadores suelen exigir excepciones a las normas. Champlain Towers consiguió varias

El difunto Nathan Reiber fue el magnate que construyó Champlain Towers South. Miami Herald file

Según su obituario de 2014, Nathan Reiber acababa de mudarse al sur de la Florida y llevaba una semana retirado cuando le llamó la atención un edificio en Lincoln Road, en Miami Beach. Lo compró, lanzando su segunda carrera como magnate inmobiliario.

Reiber, quien nació en Polonia y se mudó con su familia a Canadá a los 2 años, había sido abogado en Toronto antes de trasladarse a Aventura en la década de 1970. En Canadá, él y sus socios habían sido acusados de evasión de impuestos por, entre otras cosas, sustraer dinero de negocios de lavandería, informó The Washington Post. (Quince años después, se declaró culpable y pagó una multa de $60,000). En la Florida, Reiber empezó a comprar y vender edificios multifamiliares, a menudo con socios de Canadá, y a desarrollar los suyos propios desde cero.

Los registros de sociedades de la Florida lo muestran asociado a 31 empresas.

“Eran gente normal en la política”, dijo Mitchell Kinzer sobre Reiber y sus socios urbanizadores. Kinzer tiene ahora 70 años, pero fue alcalde de Surfside antes de cumplir 30 años, cuando Reiber estaba activo. “Querían construir un edificio, obtener beneficios”. (La hija de Reiber, Jill Meland, no respondió inmediatamente a una solicitud de declaraciones).

Mitchell Kinzer -- Alcalde de Surfside Miami Herald file

En 1981 Reiber terminó Champlain Towers South, un edifico de condominios de de 12 pisos frente a la playa en Surfside, y poco después, un proyecto similar, Champlain Towers North, a una cuadra de distancia. Tras una larga pausa, en 1994 terminó su tercero y último edificio. Champlain Towers East quedó alineado a lo largo de la arena entre los otros dos.

Como el mundo sabe ahora, el primer edificio de Reiber, en 8777 Collins Avenue, se derrumbó el 24 de junio. Los socorristas todavía están buscando entre los escombros a más de 140 personas desparecidos, y los vecinos de otros edificios de Champlain se preguntan si sus viviendas son seguras. Mientras tanto, viejas noticias, registros públicos y demandas judiciales ofrecen contexto sobre cómo se construyeron los proyectos de Reiber en medio del notoriamente salvaje mercado inmobiliario de Miami, y posibles pistas sobre el colapso.

Una vez que Henry Flagler construyó el ferrocarril a Cayo Hueso en 1912, el mercado inmobiliario de la Florida se disparó. Hubo un auge de terrenos, y luego una caída, en la década de 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, los jubilados volvieron a llegar por las nuevas carreteras construidas en las décadas de 1950 y 1960. Los cubanos que huían del comunismo llegaron por la misma época. Entre 1960 y 1980, la población del estado casi se duplicó, pasando de 4.9 a 9.7 millones.

Llegaron los extranjeros adinerados, comprando y vendiendo propiedades en el sur de la Florida como si fueran caramelos. En 1970, unos inversinistas canadienses adquirieron el Sandy Surf Hotel, en 89 Street y Collins Avenue (donde acabarían las Champlain Towers North), por $475,000.

Con la intención de construir el “Champlain Towers Plaza” con 136 residencias, gastaron $600,000 en la demolición de edificios y la elaboración de planos basados en una marca de agua alta. Las autoridades de Surfside aprobaron inicialmente el plan, pero meses más tarde dijeron que estaba 38 pies demasiado cerca del mar y cancelaron el permiso de construcción. Los urbanizadores, encabezados en ese entonces por un hombre de Montreal llamado Henry Rosenblatt, presentaron una demanda, pero perdieron.

En 1979, Reiber comenzó a construir Champlain Towers South a través de su empresa Nattel Construction, junto con Champlain Towers South Associates, una sociedad formada por 15 empresas promotoras que tenían cada una entre 4.17% y 12.5% del proyecto.

Reiber planificó Champlain Towers North más o menos al mismo tiempo. Un artículo en el Miami Herald de junio de 1980 dice que Reiber y dos socios, Nathan Goldlist y Mendel Tennabaum, compraron los Sutton Park Apartments, que tendrían que demoler, a una empresa de las Antillas Holandesas por $4.1 millones, cuatro veces más de lo que se había vendido la propiedad el año anterior, uno de los tratos más descabellados durante una época de récords.

Isadore Goldlist, de quien Kinzer dijo que era hermano de Nathan, fue descrito como uno de los principales responsables del proyecto cuando los socios obtuvieron un préstamo para la construcción de $9 millones del Toronto Dominion Bank. Los urbanizdores también pidieron un préstamo de $43 millones a Florida Fidelity Financial.

En los tiempos de vacas flacas y de auge, los urbanizadores del sur de la Florida se acostumbraron a conseguir lo que querían de las autoridades normativas de construcción y de zonificación y de los políticos que establecían las políticas. Reiber no fue una excepción.

En 1979, las autoridades detectaron deficiencias en el sistema de alcantarillado de Surfside y declararon una moratoria a la construcción. Los urbanizadores de Champlain Towers, que perdían dinero en costos de espera con cada retraso, aportaron $200,000, la mitad del costo de reparación del alcantarillado.

Champlain obtuvo entonces el permiso para seguir adelante, pero no sin polémica.

El desarrollador de Champlain Towers South evitó la moratoria de construcción aceptando pagar $200,000 para mejorar el alcantarillado. Miami Herald file

La ciudad de Surfside tuvo ocho administradores en cuatro años. Las reuniones del consejo tenían una “atmósfera de carnaval” marcada por gritos, abucheos y silbidos, según un artículo del Miami Herald. Se acusó a los miembros del consejo de aceptar donaciones de campaña de Champlain Towers y de favorecerla en detrimento de otros proyectos.

En medio de las quejas sobre si el desarrollador de Champlain Towers recibió un trato favorable, los impulsores del proyecto solicitaron a dos políticos de la ciudad la devolución de sus contribuciones a la campaña.

Champlain recibió la orden de paralizar la construcción cuando la ciudad llegó a sospechar que el penthouse de la torre superaba el límite de altura de 12 pisos de Surfside. El concejo municipal se reunió rápidamente y dio su visto bueno al penthouse.

Algunos residentes estaban tan enfadados con la ciudad por haber concedido esa excepción que hicieron circular una petición para destituir a los miembros del concejo, pero no se aprobó.

Kinzer recordó que el proyecto era enorme y no tenía precedentes en Surfside, que no había sido más que una pequeña comunidad con casas unifamiliares y complejos residenciales de poca altura. Los miembros del concejo ganaban un dólar al año por su servicio “y lo donábamos a obras de caridad”, dijo. La ciudad tuvo que realizar importantes mejoras en la infraestructura, como la red de agua potable, para acomodar el proyecto.

De lo contrario, “la presión del agua no llegaría a los pisos superiores”, dijo.

El entnces llamado Conddo Dade exigió los cambios, dijo.

El penthouse del último piso de Champlain Towers South se convirtió en un tema de discordia con la ciudad. Miami Herald file

Se inició la construcción de las dos torres. El ingeniero estructural del proyecto fue Breiterman Jurado & Associates. En junio de 1980, una grúa se cayó, causando tres heridos. Un total de $10,000 en madera contrachapada y vigas de madera desaparecieron de la obra, lo que según un investigador de la Policía se hizo con información de adentro. Pero el edificio Champlain Towers South se terminó en 1981, y el Champlain Towers North, meses después.

Con la afluencia de residentes, la recaudación de impuestos aumentó 15%. En 1982, Reiber fue clasificado como el noveno mayor urbanizador de Miami por haber vendido 125 unidades de Champlain Towers por $22.5 millones.

Reiber fue invitado a formar parte de numerosas juntas e iniciativas empresariales y filantrópicas, como la del Temple Emanuel, el Mount Sinai Hospital, el Miami Jewish Health System, el Lowe Art Museum y el Adrienne Arsht Center.

“Lo que más le enorgullecía era su participación en el grupo de análisis Jewish Institute of National Security Affairs”, decía su obituario. En una ocasión organizó una cena para recaudar fondos en colaboración con la actriz Liz Taylor.

Entonces comenzó las obras de construcción de una tercera torre.

Luego, con la misma rapidez con la que ascendió, la reputación de Miami cayó en picada. Los contrabandistas de cocaína y marihuana operaban con impunidad. Los refugiados llegaban a las costas del sur de la Florida. En la primavera de 1980, Fidel Castro dejó que unas 125,000 personas que querían salir de Cuba –incluidos presos– se subieran a embarcaciones y se dirigieran a Miami durante el llamado Éxodo del Mariel.

En 1983 se estrenó la película “Scarface”, que presentaba a los refugiados del Mariel como delincuentes violentos, aunque de forma injusta. “Miami Vice”, la cocaína crack y los disturbios raciales vinieron justo detrás. El mercado inmobiliario se enfrió.

Los artículos de prensa dicen que Reiber y otros tres urbanizadores canadienses que trabajaban en proyectos en Surfside dejaron de trabajar abruptamente, dejando columnas inacabadas y pozos revestidos de hormigón en el suelo.

Comenzaron las demandas contra Reiber y sus socios. Muchos de los expedientes son antiguos y debían haberse destruido en los años 1990, pero los documentos que aún existen en internet muestran que en 1980 fueron demandados por East Arm Excavating y otra empresa llamada 1st International Group.

En 1981, nueve de los inversionistas y empresas constructoras originales se unieron como demandantes y presentaron una demanda contra Reiber y otras 25 personas relacionadas con las torres.

Isadore Goldlist figuraba entre los demandantes y su hermano Nathan Goldlist entre los demandados.

Kinzer no sabía en qué consistía la disputa legal de las partes y cree que la mayoría de los implicados ya han fallecido, porque eran mucho mayores que él incluso en los años 70.

“Eran criadores de pollos”, dijo Kinzer sobre los Goldlist. “Vendieron tierras, se metieron en la urbanización y construyeron un montón de edificios en Canadá”.

Recuerda haber tenido una cálida relación con ellos, especialmente con “Izzy”, ya que ambos tenían antecedentes en Europa del Este. Los registros en línea sugieren que Isadore Goldlist fue un sobreviviente del Holocausto nacido en Polonia.

En 1982, Jeffrey Miller & Associates, quien diseñó el mobiliario del vestíbulo, presentó una demanda por un problema de contrato y endeudamiento. Su director, Jeffery Howard, recuerda que Reiber y sus socios eran amables y que las autoridades de Surfside estaban contentos con ellos por haber traído una urbanización de lujo a la ciudad.

“Sin embargo, era difícil conseguir que pagara sus facturas”. Él también recuerda a Izzy con cariño: “Era bajito y bromista”.

En 1984, demandó una entidad llamada 8801 Collins Corp. (El 8801 corresponde a una propiedad Art Deco de 60 unidades situada entre las Champlain Towers East y South, que ahora es operada como el resort Solara Surfside por una empresa que se cotiza en la bolsa, Bluegreen Vacations, con sede en Boca Raton).

Entre los demandados estaban Reiber, Goldlist y los tres consejos de administración de los condominios de Champlain Tower, así como Franki Foundation y Atlantic Foundation Co. Los registros de un caso fiscal no relacionado sugieren que Franki era una empresa con sede en Massachusetts que fabricaba “zapatas inyectadas a presión”, también conocidas como sistema de pilotaje Franki.

Este método, inventado por el ingeniero europeo Edgard Frankignoul en 1909, se usa cuando el suelo de los cimientos que puede soportar cargas pesadas solo puede alcanzarse en profundidad. Se crea un pozo hueco en el suelo profundo y luego se hace pasar el concreto a través de él, creando encialmente un anclaje para un edificio.

Stephen DeSimone, presidente de DeSimone Consulting Engineers, dijo que no estaba seguro de si las Champlain Towers usaban pilotes Franki o pilotes prefabricados, que básicamente se “clavan en el suelo”.

“Hoy se usan pilotes fundidos con barrena, que se atornillan en el suelo”, dijo Kobi Karp, un destacado arquitecto de Miami.

Jefferson Knight, abogado que representaba a 8801 Collins, no pudo recordar los detalles, salvo que el caso tuvo algo que ver con el hincado de pilotes.

“Lo que hacen es hincar los pilotes, las columnas, hasta el lecho de roca para que el edificio tenga unos cimientos sólidos, no solo arena movediza”, dijo. “Recuerdo haber ido allí. Había un jaleo tremendo”.

Charles Sacher, abogado que no tenía edad para ejercer entonces, dijo que su padre representó a 8801 Collins en el caso, pero que no tienen más detalles. Sus clientes vendieron la propiedad en 1997 y ya han fallecido, dijo.

A pesar de todos los dolores de cabeza legales, Reiber sonaba optimista en 1985, cuando dijo al Miami Herald: “El mercado ha cambiado por completo”.

Aunque había 14,500 condominios recién construidos languideciendo a la venta, las cuatro empresas canadienses con proyectos inacabados en Surfside se apresuraron a terminarlos. Si no lo hacían, tendrían que cumplir las nuevas leyes aprobadas en 1983, que prohibían las habitaciones permanentes en los primeros pisos para que, si alguna vez había huracanes, las grandes olas no dañaran las unidades.

Sin embargo, en 1988 todavía había grandes agujeros vacíos que se habían excavado para los cimientos. Los permisos habían caducado. La ciudad instó a los urbanizadores a que terminaran sus proyectos; de lo contrario, devolverlos a su estado natural costaría $200,000 cada uno.

En 1988, el mercado se recuperó y los urbanizadores canadienses parecieron dispuestos a seguir adelante.

Champlain Towers, antes de su derrumbe, asoman al fondo en una fotografía del Veterans Park en 88th Street y Collins Avenue en Surfside. CHRIS CUTRO

“Cuando se iniciaron los proyectos, no existía una ley de construcción costera que regulara la cantidad de arena que se podía retirar. Como los cimientos ya se han echado —y la arena de la playa ya se ha retirado—, el estado probablemente volverá a conceder los permisos”, dijo el entonces administrador municipal Hal Cohen en un artículo del Herald.

Pero en noviembre de 1989, un reportero del Herald describió que la obra de Reiber en Champlain East seguía llena de bidones de aceite, restos de construcción “y charcos de agua que atraen a los mosquitos en los huecos de los ascensores y las excavaciones de las piscinas”.

Reiber se presentó ante el Concejo de Surfside para retomar donde lo había dejado su proyecto en 8855 Collins Avenue, al que entonces llamaba Centennial Towers. Los vecinos presentes en la reunión lo rechazaron a gritos. Instaron a los miembros del concejo a prohibir el proyecto de Reiber a menos que pusiera $500,000 para que el sitio pudiera limpiarse si no cumplía. “Es repugnante”, dijo un hombre.

El entonces concejal Ben Levine defendió a Reiber. “¿Qué mejor manera de rellenar un agujero sucio y feo que con un hermoso edificio que aporte $100,000 [en impuestos sobre la propiedad] y más a la ciudad de Surfside?”

Por una votación de 3 a 2, Reiber recibió permiso para seguir adelante, lo que dijo que haría tan pronto como obtuviera un permiso de construcción costera del Departamento de Recursos Naturales.

También se le dio el visto bueno para construir más cerca del límite de la propiedad de lo que permitían las normas. Cinco años después, Champlain Towers East estaba finalmente terminada.

Las demandas posteriores relacionadas con los proyectos de Champlain Tower se referían sobre todo a ejecuciones hipotecarias, pero, en 2001, una vecina de Champlain Tower South, Matilde Zaidenweber, demandó a la asociación de condominios de su edificio por los daños causados por el agua en su unidad, que según ella entraba por una pared exterior agrietada.

El abogado David Reinblatt, de la asociación de condominios, replicó en los archivos legales que cualquier negligencia se debió a terceros y que los propietarios individuales deberían haber tenido su propio seguro de propiedad. Los terceros acusados Tong Le, P.E. Inc., un ingeniero, y Western Waterproofing of America se vieron vinculados con el caso, que se solucionó en 2003.

Un “registro de privilegios” menciona 83 fotografías tomadas por una compañía de seguros implicada en el caso, pero no forman parte del expediente judicial en línea.

Las partes de este caso y sus abogados no pudieron ser contactados para hacer declaraciones, no respondieron o no recordaban los detalles.

César Soto, ingeniero estructural de Miami, dijo que normalmente los materiales de construcción se impermeabilizan a medida que se construye un edificio y un inspector lo comprueba durante ese proceso. Las terrazas, las jardineras y el techo suelen requerir una impermeabilización “de grado inferior”, hecha con una sustancia llamada bentonita, que es “como una arcilla que se hincha en contacto con el agua y rellena las grietas”. La impermeabilización suele tener una garantía de 10 a 20 años.

Matilde Zaidenweber también demandó a sus vecinos por las filtraciones de un aparato de aire acondicionado. Pero en 2014 seguía teniendo problemas, así que volvió a demandar a la asociación de condominios en 2015, con su nuevo nombre, Matilde Fainstein. Su abogado en ese segundo caso, Daniel Wagner, dijo que la suya era una unidad de terraza cubierta en el mismo nivel que la piscina. Los ingenieros que buscan el desencadenante del colapso han centrado su atención en el deterioro de la terraza de la piscina.

Esa demanda contra la asociación de condominios incluye una página de una enmienda a la Declaración de Condominios, que establece que “la asociación dará mantenimiento, reparará y reemplazará, a costas de la Asociación, (1) todos los elementos comunes y los elementos comunes limitados; (3) todas las porciones de las unidades ... que contribuyan al soporte del edificio, que incluirán ... las paredes exteriores del edificio y las columnas de carga”.

Fainstein volvió a llegar a un acuerdo con la junta en 2018. Ella estaba fuera del país en el momento del colapso y él no tenía detalles sobre sus quejas específicas sobre el edificio, aunque dijo: “Había un serio deterioro en el edificio. No era solo su unidad. Las paredes se estaban desmoronando, cosas así. Mi cliente notificó recientemente a la administración que una columna se estaba derrumbando”.

Ya se han presentado al menos tres demandas colectivas contra la asociación de condominios.

“Estoy trabajando en 10 vestíbulos de condominios con 10 juntas directivas [de asociaciones de condominio] diferentes, y todas están realmente conmocionadas por lo que es su responsabilidad”, dijo Jeffrey Miller, el diseñador de interiores.

La escena del viernes 1º de julio de 2021 por la mañana en la torre de condominios derrumbada cerca de Miami Beach.

DeSimone dijo que, en el caso de los ingenieros, “nunca se puede escapar de la responsabilidad”. Un ingeniero registrado es responsable de sus proyectos décadas después, y esa responsabilidad puede pasar a los sucesores si la empresa se vende o pasa a otros socios. Breiterman Jurado & Associates se disolvió en 1992.

DeSimone dijo que era prematuro culpar a alguien. “En los casos de la magnitud del derrumbe de Champlain, [a menudo] no hay una causa probable, sino una serie de errores que simplemente se juntan para crear esta tormenta perfecta”.

Las teorías sobre la causa del derrumbe van desde los años, el hundimiento del suelo o unos cimientos mal construidos. Algunos especularon que la reciente construcción de un nuevo condominio junto a la Champlain Tower South —el Eighty Seven Park, de Terra Group, donde el tenista Novak Djokovic acaba de vender una unidad por $6 millones— contribuyó al colapso. Otros se preguntan si la prueba de la Marina con un explosivo de 40,000 libras frente a la costa de la Florida días antes del colapso tuvo algún efecto, o si los trabajos que se estaban realizando en el techo lo desencadenaron.

En cuanto a Reiber, él y su esposa vivieron en uno de los domicilios más exclusivos de Miami en Star Island hasta 1999, cuando vendieron la casa por $4.6 millones al capitalista de riesgo Yale Brown.

Su valor de mercado es ahora de $13.1 millones. Reiber murió de cáncer a kis 86 años.