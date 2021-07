¿Dónde donar para ayudar a las víctimas de Surfside?

Todos queremos ayudar de una manera u otra a las víctimas de Surfside. Sin embargo, a la hora de hacer una aportación económica no todas las páginas que aparecen en línea son seguras. Les presentamos los cinco mejores lugares para hacer una donación acreditada por las autoridades de Miami-Dade.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio de condominios Champlain Towers South, en Surfside, Florida. David Santiago dsantiago@miamiherald.com

Support Surfside y The Surfside Hardship Fund

Porque la unión hace la fuerza, The Coral Gables Community Foundation, The Key Biscayne Community Foundation, The Knight Foundation, The Miami Foundation, Miami HEAT, y Miami HEAT Charitable Fund se han unido para crear un fondo de emergencia para los afectados por el colapso del edificio Champlain Towers. Todos ellos están trabajando estrechamente no solo con las familias afectadas y otras organizaciones comunitarias sobre el terreno, sino también con los gobiernos locales y FEMA para seguir determinando dónde se necesitan más fondos filantrópicos y evaluando las necesidades de la comunidad. Este equipo está en el centro de asistencia familiar creado por el condado de Miami-Dade, ubicado hasta ahora en el The Grand Beach Hotel, proporcionando tarjetas de regalo Visa a las víctimas afectadas. Todas estas organizaciones están pidiendo que los ciudadanos contribuyan al Fondo de Dificultades de Surfside de The Surfside Hardship Fund. Más: https://supportsurfside.org/ y www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=MHCZHZQTWUFJC

La gran contribución de la Cruz Roja Americana ante el trágico derrumbe del edificio en Surfside es principalmente ayudar a los residentes desplazados a encontrar lugares seguros. Cortesía/Cruz Roja Americana South Florida

Cruz Roja Americana

Su gran contribución ante el trágico derrumbe del edificio en Surfside es principalmente ayudar a los residentes desplazados a encontrar lugares seguros. El grupo también ofrece apoyo emocional y espiritual a los sobrevivientes. Cruz Roja ayuda a las víctimas a planificar sus próximos pasos, brinda asistencia financiera, distribuye elementos básicos como comida, agua y artículos de higiene. Si bien la Cruz Roja no se encarga de recolectar sangre en la mayor parte del estado de Florida, están más que preparados para apoyar cualquier necesidad que pudiera surgir e insta a todas las personas sanas a donar sangre. Si quieres ser voluntario, infórmate en su página web. Más: https://www.redcross.org/local/florida/south-florida.html

El centro religioso judio ATJC está recolectando donaciones para individuos y familias impactados por el colapso. La organización solicita artículos urgentes necesarios como sábanas, mantas, almohadas, cargadores de teléfonos, bocadillos, Advil / Tylenol, sudaderas, bebidas (agua / powerade) y juegos. Cortesía/ATJC Aventura Turnberry Jewish Center

Diferentes comunidades religiosas

ATJC Aventura Turnberry Jewish Center: El centro religioso judio ATJC está recolectando donaciones para individuos y familias impactados por el colapso. La organización solicita artículos urgentes necesarios como sábanas, mantas, almohadas, cargadores de teléfonos, bocadillos, Advil / Tylenol, sudaderas, bebidas (agua / powerade) y juegos. Con las donaciones económicas están proporcionando tarjetas de regalo a los más afectados por la tragedia para ayudarlos a reconstruir sus vidas. El 100% de las donaciones van destinadas a las propias familias. Más: https://www.atjc.org/form/Surfside, teléfono (305) 937-1880 y 20400 NE 30th Avenue, Aventura. Sábados y domingos de 9 a.m. al mediodía. De lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. https://fb.watch/6pFnc0pGMt/

Greater Miami Jewish Federation también acepta donaciones para ayudar a brindar apoyo espiritual y asesoramiento en caso de crisis. La federación judía ha abierto un fondo de emergencia para las necesidades a corto plazo para los afectados. Los cheques de donación con la anotación “Colapso del edificio de Surfside” se pueden enviar por correo a: Federación Judía del Gran Miami 4200 Biscayne Boulevard Miami, FL 33137. Más: https://jewishmiami.org/gift/surfsidebuildingcollapse/ y (305) 576-4000. Otra comunidad judía es El Shul de Bal Harbour, que ha creado un fondo central llamado The Chesed Fund que se distribuirá según sea necesario directamente a las víctimas y las familias. Más: www.theshul.org/8777 y https://thechesedfund.com/shulofbalharbour/miamitragedy

También, la comunidad católica está recolectando recaudaciones para todas las personas afectadas por el derrumbe del edificio Champlain Towers. Las iglesias están recogiendo donaciones económicas. Solo tiene que indicar en el cheque que la aportación es para las víctimas de Surfside.

Operation Helping Hands

Operation Helping Hands es una asociación entre United Way de Miami-Dade y el Miami Herald / el Nuevo Herald, quienes están arrimando el hombro con los esfuerzos de ayuda. En su página web puede donar y, también, unirse a su comunidad de voluntarios de respuesta a emergencias. Más: https://portal.unitedwaymiami.org/Volunteer/QuickSearch.jsp y https://portal.unitedwaymiami.org/Volunteer/QuickSearch.jsp

Direct Relief y Miami Heat

Esta organización de ayuda humanitaria, activa en los 50 estados y más de 80 países, con la misión de mejorar la salud y la vida de las personas afectadas por la pobreza o las emergencias, sin importar la política, la religión o la capacidad de pago, se ha asociado con el Miami Heat de la NBA para recolectar donaciones que ayuden a brindar atención médica a los sobrevivientes y equipo para los socorristas. Puede donar a través de su página web. Más: www.directrelief.org/

Toda la información: https://www.miamidade.gov/global/emergency/building-collapse/home.page y https://townofsurfsidefl.gov/departments-services/town-clerk/champlain-towers-public-records-documents

Twitter: @IsabelOlmos