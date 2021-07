Recibo jubilación y aún trabajo. ¿Cuánto puedo ganar y recibir la jubilación completa del Seguro Social?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Recibo mi jubilación y sigo trabajando. ¿Cuánto puedo ganar y aún recibir la jubilación completa del Seguro Social?

J. Jenkins, North Miami Beach

El Seguro Social utiliza las fórmulas a continuación, según su edad, para determinar cuánto puede ganar antes de que reduzcamos su beneficio:

• Si es menor de la edad plena de jubilación: se deducirán $1 en beneficios por cada $2 que gane por encima del límite anual.

• En el año en que cumpla su plena edad de jubilación: se deducirán $1 en beneficios por cada $3 que gane por encima de un límite diferente, pero solo contamos las ganancias antes del mes en que cumpla la plena edad de jubilación.

• A partir del mes en que cumpla la plena edad de jubilación: obtendrá sus beneficios sin límite en sus ganancias.

Descubra su edad plena de jubilación en www.segurosocial.gov/pubs/ageincrease.htm.

¿Cuál es el propósito de Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI?

L. Roman, Valrico

El propósito de SSI es ayudar a mantenerse a las personas mayores, ciegas y discapacitadas que tienen pocos ingresos y pocos recursos. Brinda asistencia financiera para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, ropa y vivienda. Puede recibir SSI incluso si no ha trabajado y pagado al Seguro Social. SSI es un programa de suplemento de ingresos federales financiado por los ingresos fiscales generales (no los impuestos del Seguro Social). Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/ssi.

Tengo 65 años, no estoy listo para jubilarme, pero quiero solicitar mi cobertura de Medicare. ¿Cómo puedo hacer eso?

P. Anderson, West Palm Beach

La forma más fácil y conveniente es solicitar en línea. Use nuestra aplicación en línea para inscribirse en Medicare. Tarda menos de 10 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que su solicitud se envía electrónicamente, ya está. No hay formularios para firmar y generalmente no se requiere documentación. El Seguro Social procesará su solicitud y se comunicará con usted si necesitamos más información. Recibirá su tarjeta de Medicare por correo. Es conveniente, rápido y fácil. No es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social. Comience hoy en www.segurosocial.gov/benefits/medicare.

Me rechazaron por discapacidad. ¿Necesito un abogado para apelar?

M. Heart, Sarasota

Tiene pleno derecho a contratar a un abogado si lo desea, pero no es necesario. De hecho, puede presentar una apelación de Seguridad Social en línea sin un abogado. Nuestro proceso de apelación en línea es conveniente y seguro. Simplemente visite www.socialsecurity.gov/disability/appeal o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para programar una cita para visitar su oficina local del Seguro Social para apelar.