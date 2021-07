‘Todo el mundo en Miami conoce a alguien de ese edificio’: Muchos hispanos vivían en Champlain

Lea la historia en inglés aquí.

En el “condominio de las abuelas”, caminar por los pasillos era un festín para los sentidos. El olor a plátano frito, pan de jalá acabado de hornear y pechuga asada se mezclaban con los sonidos de los éxitos de salsa de Willy Chirino y el diálogo operístico de los actores de telenovelas.

En los 12 pisos de Champlain Towers South hubo juegos de cartas, cenas de Shabat, reuniones familiares, celebraciones navideñas. Paseos al amanecer en la playa seguidos por cafecito cubano en balcones bañados por la brisa del mar. Los nietos chapotearon en la piscina mientras sus abuelos durmieron en las tumbonas. La gente conversó en inglés, hebreo, portugués, francés, ruso y español. En cualquier viaje en ascensor, era un popurrí de “Shalom”, “Oi, tudo bem?”, “Rad tebya videt” o “Cómo estas?” (Hebreo, portugués, ruso, español).

Luego, a eso de la 1:30 de la madrugada del 24 de junio, mientras la mayoría de los inquilinos dormían, el edificio empezó a crujir y a hacer ruidos. Los insomnes que temían un terremoto se apresuraron por las escaleras y escaparon, pero 55 de 136 unidades fueron destruidas. En cuestión de segundos, decenas de vidas quedaron enterradas bajo toneladas de escombros.

El corazón y el alma de la pequeña localidad de Surfside quedaron silenciados. Hasta el mediodía del sábado el número de muertos era de 24 y el de desaparecidos —una clasificación que mantiene un hilo de esperanza— de 124.

“Estamos orando para que El Todopoderoso haga un milagro, un milagro de proporciones bíblicas”, dijo el rabino Raphael Tennenhaus, del Jabad del sur de Broward, que conoce a 34 de los desaparecidos, incluidos su cuñada y su cuñado.

Lo que queda de Champlain South, un lugar donde muchos sueños de jubilación se hicieron realidad y un número creciente de familias jóvenes echó raíces, está habitado por equipos de búsqueda y rescate que encuentran peluches, juguetes, carteras, tarjetas escritas a mano y fotografías, pero pocos cuerpos. El olor de los vapores de diésel y los sonidos de las grúas gigantes flotan sobre las ruinas y en ese tramo de Collins Avenue.

Los vecinos de Surfside están en estado de shock y temen que su ciudad, como Parkland, sea famosa para siempre por la tragedia.

“Surfside está en el centro del universo en este momento. ¿Puedes creerlo? Aquí nunca pasa nada”, dijo Peggy Sreter. “A partir de ahora, nos conocerán como la ciudad donde se derrumbó el condominio”.

Sreter y su esposo Abe, dueños del café The Carrot en Harding Avenue, estiman que conocían a 50 personas que vivían en Champlain South. Han escuchado relatos desgarradores de solo cuatro sobrevivientes, incluido el de una amiga que salió por la puerta del piso 11 y casi tropezó con el abismo al otro lado del pasillo donde las unidades de sus vecinos se habían caído.

“Muchos de nuestros clientes están desaparecidos”, dijo Sreter mientras preparaba platos de comida para los miembros de la familia que esperaban en el centro comunitario. “Pero la prima de mi madre logró escapar. Estaba en el lado seguro del edificio“.

Los abuelos cubanos que vivían en Surfside

La difunta madre de Sreter vivió en el número 304 de Champlain South durante sus años de jubilación. Los padres de Sreter formaban parte de un gran grupo de judíos cubanos que emigraron a Miami en 1960 después de la revolución de Fidel Castro y se establecieron en Surfside.

“La torre sur solía estar llena de judíos como nosotros- jewbans”, dijo Sreter, recordando cómo sus hijos crecieron pasando los fines de semana en la piscina de su abuela. “Es una institución. Todos los abuelos cubanos vivían en ese edificio ”.

Y a las abuelas no les gustaba perder ni un centavo en los juegos de póquer, dijo Michelle Kuper, nativa de Surfside, cuya abuela y tía vivían en Champlain East.

Varias familias disfrutan de la piscina del Centro Comunitario de Surfside el 5 de julio de 1981, el mismo año en que se inauguró Champlain Towers, la torre de condominios que se derrumbó. Las fotos son de Tina Paul, quien creció en Surfside, trabajó en Nueva York como fotógrafa y ahora es la vicealcaldesa de la ciudad de Florida. photo by ©Tina Paul 1981 photo by ©Tina Paul 1981

“Me reía de mi abuela porque todas las semanas iba al banco a buscar los $100 en billetes de $20 pero también en rollos de cinco, diez y centavos”, dijo Kuper. “Se lo tomaban muy en serio. No podías meterte con ellos cuando estaban jugando a las cartas“.

Sucesivas olas de inmigrantes también fueron atraídas a Surfside y Champlain South, donde encontraron su pedacito de paraíso a la orilla del mar. En los 40 años transcurridos desde que fue construido, nombrado por su desarrollador franco-canadiense, se ha convertido en el hogar de cada vez más puertorriqueños, colombianos, venezolanos, argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos.

Llegaron también muchos judíos latinoamericanos a Champlain, ya que estaban cerca de sinagogas y restaurantes kosher. En los últimos años, más jóvenes y parejas con niños se fueron mudandp, uniéndose a los inquilinos que vienen huyendo del frío y los que llegaban de Nueva York.

Champlain Towers un microcosmo de Miami

El mosaico de personas en Champlain South es un reflejo de Miami y su evolución demográfica.

“Todo el mundo en Miami conoce a alguien de ese edificio o conoce a alguien que conoce a alguien”, dijo Charles Danger, quien hoy está retirado y fue jefe de edificio de Miami y miembro de la asociación de ex alumnos de la Escuela Preparatoria Jesuita de Belén. Un graduado de Belén está entre los desaparecidos.

Nancy Kress Levin, sus hijos Frankie y Jay Kleiman y otra pariente, Deborah Berezdivin, quedaron atrapados en el colapso. Levin se fue de Cuba a Puerto Rico en 1959 y se mudó a Champlain South poco después de su construcción en 1981. Era conocida como una abuela cariñosa y miembro activo de la sinagoga de Bal Harbour.

Leon Oliwkowicz, de 80 años, y su esposa, Cristina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, de 74, oriundos de Venezuela se retiraron y vinieron a vivir a la Unidad 704. Tenían fuertes lazos con la comunidad de Lubavitch. Sus cuerpos fueron recuperados el domingo.

Harry Rosenberg, de 52 años, se había mudado a Surfside desde Brooklyn después de un año devastador durante el cual perdió a su esposa por cáncer y a ambos padres por COVID-19. “Estoy tan feliz de estar aquí”, dijo sobre Champlain, eligiendo una unidad más grande para tener espacio para que sus hijos y sus familias la visiten. Su hija y su esposo acababan de llegar desde Nueva Jersey de visita la noche del colapso. También se teme que se pierdan entre los escombros.

Detrás del Four Winds Condominium Beach en la calle 92 en Surfside año 1982. photo by ©Tina Paul 1982 photo by ©Tina Paul 1982

Jóvenes profesionales como Alfredo Leone, italiano, y su esposa Raquel Oliveira, brasileña, se mudaron al edificio en 2020 y se enamoraron de las vistas al mar desde su apartamento. Leone y el hijo de la pareja, Lorenzo, de 5 años, están desaparecidos.

También faltan los recién casados Luis Sadovnic, un venezolano que conoció a su novia Nicole Langesfeld, una estadounidense de ascendencia argentina, en la Universidad de Florida. Se casaron en la playa frente al condominio de Champlain South en el octavo piso de su abuela, y luego se mudaron.

Marcus Guara, de 52 años, se graduó de la escuela secundaria Christopher Columbus de Miami y perteneció al equipo de remo de la Universidad de Miami. Él y su esposa Anaely Rodríguez vivían con sus hijas Lucía, 10, y Emma, 4, en el octavo piso. A las chicas les encantaba jugar en la playa. Toda la familia murió en el derrumbe del edificio.

Graciela Cattarossi, de 48 años, oriunda de Argentina y fotógrafa profesional, disfrutaba jugando al tenis en las canchas donde hoy cuelgan fotos conmemorativas y flores en honor a los desaparecidos. Vivía con su hija Stella de 7 años y sus padres, Gino y Graciela, ex diplomática uruguaya, en la unidad 501. La hermana de Cattarossi, Andrea, estaba de visita. Todos están desaparecidos bajo los escombros.

Aún no se ha encontrado a una familia indio-americana: Vishal y Bhavna Patel quienes se mudaron recientemente a Miami desde Nueva York con su hija de 1 año, Aishani. Bhavna estaba embarazada de cuatro meses.

Erick De Moura, nativo de Brasil, vivía en la Unidad 1004 y esa noche decidió pasarla en casa de su novia después de jugar fútbol y ver un partido de la Copa América. El consultor de 40 años se mudó de Brasilia en 2018 en busca de un nuevo comienzo después de haber vivido en Nueva York y Boston a principios de la década de 2000.

“Surfside y este edificio en particular han sido como un paraíso para mí. Un paraíso que era alcanzable, algo a lo que realmente podía aspirar ”, le dijo al Herald el jueves.

Vista desde la playa del condominio en Surfside y la calle 92 en el 2008. photo by ©Tina Paul 2008

Surfside arraigado en una pequeña ciudad

Surfside con una población de 5,651, constituida en 1935 por miembros del entonces Club de Surf “Solo para Gentiles”, tiene la reputación de ser agradable, tranquila, ordenada, asequible y segura. Se encuentra a medio camino entre un Miami Beach mucho caro, moderno y turístico y un lujoso Bal Harbour. Surfside siempre fue una ciudad que quería permanecer pequeña.

“Surfside no era llamativo, no era elegante, como algunas de las otras comunidades de allí”, dijo el historiador de Miami Paul George.

La vicealcaldesa de Surfside, Tina Paul, regresó a su ciudad natal en 2011 después de una carrera como fotógrafa en la ciudad de Nueva York para cuidar a sus padres y abogar por la preservación de edificios históricos y la restricción de altura de 12 pisos como Surfside en edificios al este de Collins Avenue. El desastre de Champlain ha puesto de relieve no solo el carácter peculiar de la ciudad, sino también su fortaleza.

“Lo bueno de vivir en Nueva York es la mezcla de culturas. Cuando me mudé aquí encontré eso mismo”, dijo Paul. “Tenemos una gran comunidad judía y una mejor comprensión dentro de ella. ¡La gente se ha dado cuenta de que los judíos están ahí, ayudando! Mira la respuesta a esta crisis. Vemos que hay mucho amor en este pueblo”.

Una rica mezcla cultural definió a Champlain Towers South, el condominio de Surfside que colapsó parcialmente el 24 de junio de 20201. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Como el resto de Miami, Surfside se ha convertido en un lugar más caro para vivir. Condominios de lujo, como Fendi Chateau Residences, reemplazan a edificios antiguos.

El valor medio de un apartamento es de $625,500 y el alquiler promedio es de $1,977. El 23 por ciento de la población tiene más de 65 años y el 44 por ciento ha nacido en el extranjero, según la Oficina del Censo de EEUU. Una unidad de tres dormitorios y dos baños en el noveno piso de Champlain South, de 1,748 pies cuadrados, se vendió el 17 de junio de 2021 por $710,000, según Zillow.

“Es más moderno”, dijo.

Hoy en día, el centro de Surfside es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, con joyerías, sastres y floristerías familiares junto a una cafetería vegana o un restaurante de sushi. Kosherland, que abre hasta las 8 p.m. excepto los viernes, se encuentra al otro lado de la calle de Starbuck’s.

Puede comprar una peluca en Yaffa Wigs, depilarse en Unikwax o ponerse un audífono en el audiólogo de la esquina. Es tan probable que veas a una pareja ortodoxa vestida tradicionalmente empujando cochecitos como a un patinador tatuado.

La escala pequeña de Surfside ha sido un imán para los residentes judíos. Hay seis sinagogas a poca distancia, esencial para aquellos guardan el día de reposo o sabbath, que prohíbe conducir. Muchos edificios están equipados con ascensores que funcionan automáticamente y se detienen en cada piso para que los judíos que observan ese día no necesiten presionar ningún botón.

Comunidad judía en el corazón de Surfside

La estrecha comunidad judía ha sido devastada por el colapso de la torre Champlain. Aproximadamente un tercio de las personas que aún están desaparecidas son judías, dicen los rabinos. Eso refleja el hecho de que alrededor de un tercio de la población de 14,600 en las ciudades de Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands e Indian Creek es judía, según el profesor de geografía de la Universidad de Miami, Ira Sheskin, quien ha estudiado la demografía de los judíos estadounidenses. comunidades. Y alrededor del 30 por ciento son judíos hispanos, principalmente de Cuba, Argentina, Colombia y Venezuela.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros el domingo, 4 de Julio del 2021, en el sitio del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South, en Surfside, Florida. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Las sinagogas se movieron rápidamente proporcionando comida kosher y ropa, organizando grupos de apoyo, vigilias de oración y campañas de recaudación de fondos. A los supervivientes evacuados se les ha ofrecido un lugar para quedarse en casa de otros vecinos. Los restaurantes han entregado comida, los profesionales médicos han ofrecido servicios, las peluquerías han donado pelucas a mujeres ortodoxas que se cubren el cabello en público y tuvieron que huir del edificio sin sus pertenencias.

“Crecí en esta burbuja llamada Surfside”, dijo Esther Moore, de 30 años, colorista de Yaffa Wigs. “Es un lugar muy familiar. Nos cuidamos unos a otros, sin importar cuál sea su origen“.

El Shul, el centro judío del área de North Beach y que cuenta con 700 familias entre sus miembros, ha recaudado 1,3 millones de dólares en fondos de emergencia para ser entregados a las familias de las víctimas.

“Somos como una gran familia y hemos perdido a muchos miembros de ellaa”, dijo Berta Chudaitov, oriunda de Ucrania que siguió a sus hijos a Surfside para poder vivir cerca de ellos y sus nietos. “Somos gente sensible. Estamos sufriendo profundamente“.

Feligreses de San José entre los desaparecidos

En la iglesia católica de St. Joseph, donde el estacionamiento se entre Surfside y Miami Beach, el padre Juan Sosa calcula que faltan entre 20 y 25 feligreses de ocho unidades destruidas.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros el domingo, 4 de Julio del 2021, en el sitio del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South, en Surfside, Florida. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

La iglesia lleva a cabo la Misa en cuatro idiomas: inglés, español, portugués y polaco.

“Hemos recibido a personas de 21 países latinoamericanos y cada grupo trae su propia identidad”, dijo Sosa de las 1,300 familias de su parroquia.

Antes de mudarse a Surfside hace 10 años, sirvió en Kendall y en North Miami, donde comenzó un ministerio en Haití. “Surfside es un lugar más armonioso hoy que cuando comencé. A veces hubo obstáculos por prejuicios, racismo y estereotipos“.

La comisionada Nelly Velásquez se mudó de Queens a Surfside hace ocho años, poco después de que “se enamoró a primera vista del lugar y su accesibilidad para peatones y sus casas modestas y bonitas”. Decidió que no podía tolerar un invierno más y trasladó a su familia a una de esas casas. Se unió al porcentaje cada vez mayor de residentes durante todo el año.

“Es como si fuéramos parte de Miami, pero no tenemos que lidiar con el ajetreo y el bullicio, el tráfico, las molestias y la hostilidad. Somos autónomos“, dijo Velásquez, quien se postuló para el cargo para preservar “nuestra esencia de pueblo pequeño“.

Diáspora cubano-puertorriqueña-judía

Fue por esa época cuando muchos judíos cubanos que huían del gobierno de Castro se mudaron a Puerto Rico o a Miami. También muchos judíos cubanos que vivían en Puerto Rico más tarde se mudaron a Miami, como lo hizo Nancy Kress Levin, en una doble diáspora, dijo Diego Mendelbaum, líder del Centro Comunitario Judío de Puerto Rico / sinagoga Shaare Zedeck que viajó a Surfside para ofrecer apoyo espiritual y emocional.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros el domingo, 4 de Julio del 2021, en el sitio del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South, en Surfside, Florida. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

“A veces las respuestas no aparecen, pero el amor y el apoyo que se ofrece a quienes tanto lo necesitan en este momento termina siendo lo más importante”, dijo Mendelbaum.

Miami Beach, a un lado de Surfside, era el lugar preferido para establecerse porque había una comunidad judía establecida, dijo Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU.

“Cuando vine, me sorprendió la cantidad de ex compañeros de clase y familias enteras que se habían criado en Puerto Rico en las décadas de 1960 y 1970 que ahora vivían aquí”, dijo Duany, nacida en Cuba y criada en Puerto Rico.

Los judíos cubanos llegaron a Surfside mucho antes de que se considerara un lugar atractivo. Vivían en sencillos apartamentos con jardín y moteles reformados con cocinas. Cuando las nuevas Champlain Towers se anunciaron como “elegantes”, fue una mejora natural.

“Tenemos muchos judíos latinos aquí. Y también judíos estadounidenses y personas no judías estadounidenses de Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y algunas parejas de Rusia. Todos nos llevamos muy bien”, dijo Hilda Gandelman, de 83 años, quien ha vivido en el décimo piso de Champlain North desde 1986 y planea quedarse.

“Es una comunidad realmente hermosa. Me encantan las Champlain Towers”, dijo. “Todavía estoy en el edificio. No tuvimos que evacuar. Tenemos un edificio muy sólido. No estoy preocupada. Me siento a salvo. Algunas personas se asustaron y se fueron“.

Bennett Bramson, ex profesor en la escuela secundaria Nautilus y de la escuela diurna judía Lehrman y ex empleado del departamento de parques y recreación de Surfside, es un buen amigo de la pareja desaparecida Arnie y Myriam Notkin. Arnie era una profesora de educación física muy querida en la escuela primaria.

“Los judíos cubanos habían estado viviendo en pequeños edificios de apartamentos un poco al oeste de allí, cinco personas en dúplex de dos habitaciones. Y esas áreas comenzaron a volverse un poco menos deseables. Entonces, mudarse a Champlain fue una forma de ascender en la sociedad. Estaba junto al océano, en el lado este, era prestigioso pero aún en el área de Surfside. Las personas que se mudaron allí dijeron: ‘¡Dios mío, tenemos una vista del océano! Este lugar es el paraíso“.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros el domingo, 4 de Julio del 2021, en el sitio del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South, en Surfside, Florida. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

La armonía se había roto desde que un informe de ingeniería de 2018 advirtió sobre “daños estructurales importantes” en la losa debajo de la piscina y “abundantes grietas” en el estacionamiento subterráneo, que es donde parece haberse iniciado el colapso del edificio.

El informe advirtió del costo y los inconvenientes que conlleva realizar las reparaciones “de manera oportuna”, ya que los líderes e inquilinos de Champlain South anticiparon el proceso de recertificación de 40 años. El conflicto en la junta de la asociación de condominios y entre los funcionarios de la asociación y los residentes dio lugar a disputas sobre las evaluaciones y retrasos en el trabajo de restauración de $14 millones.

Comienza la demolición de las torres Champlain

La torre sur que está muy inestable será demolida el domingo, anunció el sábado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, mientras la tormenta tropical Elsa avanzaba hacia el sur de Florida, lo que generó temores de que pudiera derribar la estructura.

Además de la desesperación, la demolición retrasará los esfuerzos de rescate y los sobrevivientes no podrán recoger posesiones de unidades intactas, como menorahs, recuerdos, fotografías familiares y objetos que han sido pasados de generación en generación.

“Una de las cosas más difíciles para mí de todo esto es que el único lugar seguro que todos tenemos en nuestras vidas es nuestro hogar, nuestra cama”, dijo Bramson. “Estas personas que trabajaron tan duro para poder vivir allí estaban en un lugar seguro y protegido y puede convertirse en su tumba”.

Las redactoras del Miami Herald, Michelle Kaufman, Adriana Brasileiro y Syra Ortiz-Blanes contribuyeron a este informe.