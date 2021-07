Un Dunkin Donuts y un Little Caesars entre los restaurantes que fallaron la inspección

Dunkin' Donuts

¿Quién tenía la cucaracha viva en la rebanadora? Sigue leyendo para conocer esa versión de una violación de insectos que es nueva en La Lista de Enfermos y Clausurados, nuestro listado de restaurantes del área metropolitana de Miami que no pasaron la inspección.

Esta semana, los inspectores estamparon como un rayo el sello de Suspensión de Venta sobre una plétora de alimentos, de los cuales, al parecer, los restaurantes tuvieron problemas para evitar que estuviera demasiado calientes, demasiado fríos o con demasiados insectos.

Cómo hacemos lo que hacemos cada semana: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation; en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección estatal permanece cerrado hasta que apruebe una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su labor. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Algunas infracciones se corrigen después de que el inspector las señala, pero hay que preguntarse por qué existen esas infracciones en primer lugar. Y cuánto tiempo habrían permanecido si el inspector no hubiera pasado a decir: “¡Hola!”

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con una gran dosis de humor.

Por orden alfabético...

Agave Bandido, 14531 SW Fifth St., Pembroke Pines: La Suspensión de Ventas cayó en un contenedor abierto de piñas cortadas y en una bandeja de guarniciones de bebidas poco después de que siete moscas se posaran en ellas.

Por lo demás, el inspector vio que 10 moscas se posaban en vasos invertidos y en la superficie de las mesas, entre ocho y diez moscas se posaban en las paredes y en las tapas de los contenedores de papas fritas en el puesto de papas fritas y salsa, y seis moscas se posaban en otros lugares.

No había agua caliente en el lavamanos de los empleados en ambos baños.

“Cuchara de hielo almacenada encima de la máquina de hielo sucia entre usos”.

Agave pasó la reinspección del jueves.

Dunkin Donuts, 9515 Westview Dr., Coral Springs: El inspector vio unas 10 moscas que se posaban en las donas de la vitrina y otras 10 que colgaban de la pared del lavamanos, cerca de la vitrina de donas. Las donas de la vitrina se tiraron.

Nada grita “todo este lugar está rancio” como las pequeñas moscas helicóptero que no se lanzan, solo revolotean. El inspector vio una de ellas “cerca del mostrador delantero en el lado del cliente cuando entré por primera vez en el establecimiento” y otra cerca de la máquina de café expreso.

Dunkin volvió a funcionar después de la reinspección.

Gold Marquess Fine Chinese Cuisine, 8525 Pines Blvd., Pembroke Pines: De los 50 trozos de caca de roedor, exactamente la mitad estaban “encima del segundo estante de la mesa de preparación junto a la estación de vapor en la línea de cocción”.

Otros 15 estaban debajo de un estante en la zona de almacenamiento en seco. Dos estaban detrás de un mezclador de harina de la cocina.

Tal vez deberías pedir esa Coca-Cola en lata. “Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en/alrededor de las boquillas dispensadoras de refrescos en el bar”.

“Interior del reflector de la máquina de hielo sucio”.

Zona(s) del suelo cubierta(s) de agua estancada bajo el lavavajillas y el fregadero de tres compartimentos en la zona de lavado de la vajilla.

“Azulejos/techos sucios con restos de comida acumulados, grasa, polvo o sustancia similar al moho en la zona de almacenamiento en seco y en la línea de cocción por encima de los platos limpios”.

Pasó la reinspección el miércoles.

Gyromania Grill, 5760 Wiles Rd., Coral Springs: Aproximadamente 10 moscas vivas en el fregadero triple que aterrizaban en la tabla de drenaje, el cesto de la ropa sucia y el cubo de la basura. Aproximadamente 15 moscas vivas en el fregadero del trapeador que aterrizaban en los recogedores, la escoba y el trapeador. Aproximadamente 20 moscas vivas en el área de almacenamiento seco junto a la puerta trasera que aterrizaban en las cebollas sin pelar. Tres moscas vivas en la estación de bebidas del comedor que aterrizaban en las paredes. Tres moscas vivas que aterrizaban en las mesas de los clientes en el comedor.

El desinfectante de cloro no tiene la potencia mínima adecuada para el lavado manual de los utensilios. No utilizar equipos/utensilios que no estén debidamente desinfectados.

Control de tiempo/temperatura para la seguridad de los alimentos descongelados a temperatura ambiente. Pinchos de cordero y pollo descongelados en la mesa de preparación.

Material incrustado en la hoja del abrelatas.

Pasó la reinspección del martes.

Lakeside Anchor Inn, 2412 Floral Rd., Condado de Central Palm Beach: Las inspecciones son viajes no tan fantásticos en la Ribera. Pasan las inspecciones como Tim Tebow pasó un balón de football; en la NFL; finalmente, lo hicieron bien después de algunas fallas abismales.

12 de mayo de 2020 - Moscas en la carne de cerdo desmenuzada.

19 de octubre de 2020 - Unas 10 cucarachas vivas en un plato limpio y una mosca que aterrizó en el brazo del inspector.

19 de abril de 2021 - Una mosca en un recipiente de sal utilizado para espolvorear pretzels. En otro lugar, roedores.

Aquí vienen de nuevo.

Alimentos con crecimiento similar al moho... queso al alcance de la mano en la nevera.

Acumulación de sustancias parecidas al moho en los contenedores de salsa en el refrigerador.

Arroz 49°, queso 50°, camarones cocidos 50°, salsa marinara 49°, salsa de espinacas 50°, salsa de ajo 49°, salsa de mantequilla de limón 55°, ensalada de col 51°, salsa de queso azul en el refrigerador. Temperatura ambiente 43°. El operador no sabe cuánto tiempo se mantiene la comida fuera de la temperatura.

“Cuchilla de la rebanadora sucia con restos de comida vieja” pero también en la rebanadora, el inspector vio “una cucaracha viva en la rebanadora”.

Aproximadamente más de 20 cucarachas en el refrigerador de la zona de preparación.

Tres moscas vivas que volaban y aterrizaban en la mesa de preparación de la cocina. Cuatro moscas vivas que aterrizaban en botellas de salsa exprimidas en la estación de preparación. Una cucaracha viva en la rebanadora, una cucaracha viva en la pared del área de lavado de platos.

Lakeside reprobó la reinspección del jueves, la re-reinspección del viernes y la re-re-reinspección del sábado.

Todavía no hay registro en línea de lo que pasó el lunes.

Little Caesars Pizza, 8902 Taft St., Pembroke Pines: Insectos voladores pequeños y vivos en la cocina, el área de preparación de alimentos, el área de almacenamiento de alimentos y/o el área de la barra. Un insecto volador vivo y pequeño se posó en una pizza de queso preparada en la estación de preparación de la línea de cocción. El operario desechó un insecto volador vivo y pequeño que se posó en la bandeja con palitos de pan en la línea de cocción.

“Baño situado en el interior del establecimiento que no está completamente cerrado con puertas herméticas de cierre automático”. ¿Quién come dentro de un Little Caesars de todos modos?

La pizzería pasó una de esas reinspecciones de los viernes de Broward en el mismo día que le permitieron volver a abrir a tiempo para las prisas de la cena del fin de semana.

Saquella Caffe, 410 Via De Palmas, Boca Raton: Hoy, en “¡Derrota el propósito!” encontramos “El empleado manipuló platos o utensilios sucios y luego manipuló platos o utensilios limpios sin lavarse las manos”.

Las moscas de la vida se posaron en un mostrador de preparación frontal, en un mostrador de preparación de la cocina y en una sartén y mesa de preparación en una estación de pastelería. Unas 50 moscas (eso es mucho) revoloteaban por la máquina de hielo y la nevera exterior.

Una nevera aparentemente inútil contenía queso suizo y queso cheddar, queso de cabra, queso feta, queso mozzarella, tomates cortados, pesto de tomate, pimientos asados, berenjenas, verduras a la parrilla, jamón, pavo y hamburguesas de salmón, todo lo cual recibió el sello de Suspensión de Venta por estar entre 11 y 13 grados demasiado caliente para la seguridad.

“Material incrustado en la hoja del abrelatas”.

Saquella pasó la reinspección el jueves.

Winewood, 7251 Biscayne Blvd., Miami: El inspector no solo encontró cinco cucarachas vivas dentro de la nevera de la cocina, sino también 25 excrementos de cucaracha dentro de dicha nevera.

En otros lugares, el inspector contó cucarachas muertas (seis, una de ellas en el suelo del cuarto de baño) y vivas (11, incluidas siete en la junta de un congelador de la cocina).

Tal vez las cucarachas estaban en el refrigerador porque: “El interior del refrigerador estaba sucio con acumulación de residuos de comida”.