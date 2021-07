Derrumbe en Surfside: Encuentran cuatro cuerpos más, ya son 32 víctimas del derrumbe

Continua la búsqueda en Surfside a trece días de haber iniciado las operaciones de rescate. Las probabilidades de encontrar a personas con vida disminuyen cada minuto, pero los rescatistas siguen trabajando las 24 horas.

10:00 AM: ENCUENTRAN CUATRO CUERPOS MÁS, YA SON 32 VÍCTIMAS

En una conferencia de prensa con miembros de la policía local, la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, confirmó que se encontraron los cuerpos de cuatro personas más en el derrumbe de Surfside. Con esto, el número de víctimas sube a 32 personas, de las cuales el condado ha logrado identificar a 26.

Así mismo, el número de desaparecidos bajó a 113, mientras que se ha logrado identificar a 191 personas que se creía estaban en el edificio al momento del derrumbe.

Cabe resaltar que la lista de desaparecidos sigue siendo imperfecta. En algunos casos, la información brindada por familiares o conocidos de los desaparecidos no ha podido ser corroborada, por lo cual la alcaldesa comentó que “de los 113, solamente hemos podido confirmar que alrededor de 70 personas estuvieron en el edificio durante el colapso”.

A la par de las operaciones de rescate, el condado se prepara para la llegada de la tormenta tropical Elsa, la cual se espera adquiera la categoría de huracán antes de impactar la costa de Florida. En la conferencia de prensa, la alcaldesa aseguró que se han incorporado el servicio meteorológico del condado con la operación de búsqueda y rescate para garantizar la seguridad de los rescatistas.

7:37 AM: AMANECE SOBRE SURFSIDE, INICIA UN NUEVO DÍA DE BÚSQUEDA

Al salir el sol sobre el montón de escombros donde una vez estuvo Champlain Towers South, dos grúas se elevaron hacia el cielo y nuevos equipos se filtraron en el sitio.

Dos miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade pasaron en un vehículo de utilidad para comenzar su turno.

“Es más de lo mismo”, dijo un trabajador, que pidió no ser identificado. “Solo hay un edificio menos”.

Cerca del monumento improvisado en la avenida Harding, cientos de flores empapadas por la tormenta nocturna colgaban de la cerca.

Una pequeña caja de artículos recogidos de los escombros sobresalía en la acera: un par de auriculares, un estuche de gafas, un perro de peluche. Una Biblia colocada en la caja estaba abierta en el Salmo 91, un salmo de protección.

6:23 AM: SIGUE LA BÚSQUEDA, AUNQUE PROBABILIDADES DE RESCATE SEAN MÍNIMAS

Las operaciones de búsqueda, interrumpidas durante la demolición de la parte que quedaba en pie del edificio colapsado en Surfside, se reanudaron el lunes pese a que las chances de encontrar sobrevivientes son “casi cero”, dijo un rescatista.

La búsqueda de víctimas se reinició el lunes en la mañana entre los escombros del edificio, dijo CNN citando a bomberos locales, horas después de la explosión controlada que demolió lo que quedaba en pie del edificio y era considerado inestable.

Al acercarse la tormenta Elsa con fuertes vientos, las autoridades optaron por acelerar la destrucción del edificio.

5:45 AM: PRESIDENTE DE MÉXICO CRÍTICA DEMOLICIÓN EN SURFSIDE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que de gobernar Florida no hubiera permitido la demolición del edificio colapsado en Miami-Dade cuando todavía hay más de 120 personas desaparecidas.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo?”, opinó el mandatario desde Palacio Nacional.

CRONOLOGÍA DEL LUNES

Con información de Samantha Gross, Sonia Osorio, Bianca Padró Ocasio y Syra Ortiz-Blanes.