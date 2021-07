La ‘letrina’ de parásitos de la Florida podría perjudicar la migración de las mariposas monarcas

Los hermosos colores de los algodoncillos nativos los hacen doblemente atractivos para muchos jardineros de la Florida. Como florecen todo el año, también podrían atraer a las mariposas monarca para que se queden en la Florida. O podrían debilitarse demasiado para migrar debido a los parásitos en las plantas. The Miami Herald

Todos los años, enjambres de majestuosas mariposas monarca levantan el vuelo en una enorme migración otoñal desde el norte de Estados Unidos hasta una pequeña región cercana a la capital de México, salvo un grupo que se desvía hacia la Florida.

Por qué algunas mariposas se desvían hacia el Estado del Sol es uno de los muchos misterios del comportamiento de las monarcas, pero un debate científico emergente gira en torno a miles de entusiastas del sur de la Florida que han plantado jardines para mariposas para ayudar a revivir una especie icónica y en peligro. Algunos científicos creen que la diáspora de la Florida, que ha existido de forma natural durante mucho tiempo, es engatusada de forma antinatural para que se quede todo el año en lugar de migrar, todo debido a una planta tropical no autóctona y muy popular.

Lo alarmante es que cuando las monarcas no migran, empiezan a acumular un parásito que deforma las alas, conocido como OE (Ophryocystis elektroscirrha).

“El sur de la Florida es una terreno de monarcas infectadas”, dijo Andy Davis, científico de investigación asistente de investigación de Ecología de la monarca en la Universidad de Georgia. “Cualquier monarca en esta zona tiene OE”.

Existe la esperanza de que el cambio a la plantación de algodoncillo nativo pueda hacer que la región deje de ser una península de parásitos y se convierta en un lugar de vacaciones natural para las mariposas.

‘Una historia complicada’

El impacto total del algodoncillo tropical en los jardines del sur de la Florida sigue siendo objeto de investigación y es solo una de las varias dudas sobre las monarcas que revolotean por el estado, algunas de las cuales son objeto de considerable incertidumbre y continuo debate.

“El papel de la Florida en la migración de las monarcas es una historia complicada”, afirmó Jaret Daniels, experto regional y conservador de lepidópteros ( polillas y mariposas) del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida.

Una oruga de mariposa monarca en la Florida se alimenta de algodoncillo tropical, una planta comúnmente plantada en los jardines de mariposas que muchos científicos creen que podría estar alterando los patrones migratorios de las mariposas monarca Courtesy of Ray Moranz

Hay “vecinas del sur de la Florida” que nunca emigran y pasan sus días bebiendo néctar de algodoncillo todo el año. Hay “verdaderas migrantes” que simplemente pasan por la Florida de camino a México. Hay algunas que “abandonan” la migración y forman enclaves de mariposas. Otras se van al Caribe y los científicos creen que no vuelven. Lo que resulta especialmente desconcertante, según Daniels, es por qué algunas adoptan estos estilos de vida separados y cuánta interacción hay entre los grupos.

Esta es una medida reveladora del misterio de la monarca de la Florida: Karen Oberhauser, directora del Arboreto de la Universidad de Wisconsin en Madison y presidenta del comité directivo de Monarch Joint Venture, es una de las principales autoridades en esos patrones de migración. “Cuando realizamos modelos de población de monarcas, a menudo separamos a la Florida del Panhandle”, afirmó. El sur de la Florida es demasiado confuso para incluirlo”.

Problemas con el algodoncillo tropical

Que las monarcas vuelen a la Florida no es algo nuevo. Pero que coloquen sus huevos en algodoncillo quizás lo sea.

En realidad, en la Florida hay muchas especies de algodoncillo autóctonas, pero menos de un puñado de las 20 que hay en la naturaleza están disponibles en los viveros comerciales. En su lugar, el algodoncillo tropical de América Central se ha hecho muy popular porque es fácil de cultivar, atrae a montones de monarcas y produce bellas flores naranja y rojo.

Una mariposa monarca nectando en algodoncillo de los pantanos, una especie autóctona de la Florida con flores rosas. Courtesy of Peg Urban

“Según investigaciones recientes, cuando las monarcas se encuentran con el algodoncillo tropical, tienden a dejar de migrar”, explicó Daniels. La teoría es que las flores de algodoncillo nativo que desaparecen en invierno y reaparecen cuando las temperaturas se calientan son como campanas que suenan para marcar a las monarcas el momento de dormir y de despertar para la migración.

Pero el algodoncillo tropical no muere en la Florida. Más bien, florece todo el año, por lo que las monarcas no reciben las señales para entrar en hibernación o migrar al norte en primavera.

Mientras que las monarcas mexicanas pasan el invierno célibes y acurrucadas para protegerse del frío en las montañas, las monarcas de la Florida tienen una incesante bacanal de algodoncillo, sexo y sol.

Suena bien, pero no lo es.

“La población de monarcas en el sur de la Florida existe desde hace mucho tiempo”, dijo Oberhauser, de U-Madison, “pero probablemente no sea saludable”.

Se refiere a las altas tasas de infección con el OE, el parásito del algodoncillo. En realidad, el OE es omnipresente tanto en las plantas nativas como en las no nativas. Sin embargo, la naturaleza tiene una forma de purificarlo de la población: la migración. Las monarcas infectadas más lentas no pueden sobrevivir el largo vuelo, dejando al final ejemplares mayoritariamente sanos. “Tratar de migrar con el OE es como intentar correr un maratón con un solo pie”, afirmó Davis, de la UGA. Los ganadores limpios del maratón al final consiguen reproducirse en las praderas del norte y del medio oeste.

Pero las monarcas no migratorias de la Florida no se limpian. Más bien, se transmiten constantemente parásitos entre ellas. Peor aún, podrían estar propagando el OE al resto de la población de monarcas, también.

“La Florida no ha sido siempre un foco de enfermedades”, dijo Davis. “Pero el EO se está extendiendo como un incendio descontrolado debido a la amplia presencia del algodoncillo tropical. Ahora el sur de Georgia se está convirtiendo en un foco, y el este de Louisiana. Es un problema que está aumentando, y la Florida lo lidera”.

Se han recogido redes de monarcas del sur de la Florida para el Project Monarch Health con el fin de realizar pruebas de parásitos OE. Courtesy of Cynthia Chambers Broward County Butterfly Chapter of the North American Butterfly Association.

Hay quienes sostienen que el algodoncillo tropical es de hecho totalmente bueno para las monarcas, señalando contradicciones no resueltas. Por ejemplo: algunos algodoncillos nativos de la Florida también florecen durante todo el año al igual que el algodoncillo tropical, pero no parecen ser perjudiciales. Además, el algodoncillo tropical del norte de México favorece la migración de las monarcas. Tal vez el problema se limite al sureste, donde la combinación de calor, humedad, algodoncillo tropical y distancia de México anima a las mariposas a holgazanear.

Tras preguntar a 12 expertos, Davis llegó a esta conclusión “Ningún científico reconocido recomienda que la gente planteal godoncillo tropical”.

“Si hay algo que pudiera decir a la gente de la Florida es que tenemos que romper el deseo de tener monarcas merodeando en invierno. A menudo, la gente ve orugas en el algodoncillo tropical y piensa: ‘Vaya, esto es genial. Estoy ayudando’. Y entonces llega ese científico tan imbécil y les dice que no lo planten. Pero el problema es que hay que mirar todo el ciclo vital, la ciencia”.

¿Deben estar aquí?

Una migración de más 2,000 millas a través de varios países suele estar reservada a los grandes animales o a las aves, no a un insecto tan ligero y frágil. Solo eso ha convertido a estas maravillas anaranjadas en uno de los insectos más queridos del mundo.

Pero con las legiones de amantes de las monarcas de la Florida que plantan algodoncillo para mantener a la especie, surge naturalmente la pregunta: ¿deben estar las monarcas aquí? Después de todo, la Ciudad de México está muy lejos de Miami.

Las monarcas llenan el cielo de México, la parada invernal en su migración desde Norteamérica. Courtesy of University of Florida

“La mayor parte de las investigaciones sobre las monarcas está en el Medio Oeste”, dijo Daniels, de la Universidad de la Florida. “La Florida no se ha centrado mucho en ella. No conocemos la historia de lo que ocurre aquí”. Solo recientemente hay más estudios que tratan de dar cuenta de por qué algunas monarcas terminan tan lejos de sus terrenos ancestrales en México.

Un estudio de 2018 realizado por Hannah Vander Zanden, profesora asistente de Movimiento y Biología Animal en la Universidad de Florida, arrojó alguna luz intrigante. Su investigación consistió en tomar las alas de las monarcas sacrificadas en la Florida, prenderles fuego y utilizar iones e imanes para leer el humo y determinar dónde nacieron. Para los inexpertos, esto puede sonar a brujería pagana, pero es una técnica científica llamada “espectrometría de masa de relación isotópica”. Aunque el estudio es solo exploratorio, sugiere que muchas monarcas floridanas proceden en realidad de fuera de la Florida, posiblemente del Medio Oeste.

Incluso con estos nuevos datos, “no sabemos cómo o por qué vienen a la Florida”, dijo Vander Zanden.

¿Por qué un pequeño grupo de monarcas, algunas de la costa este y quizá otras del Medio Oeste, elegirían la Florida en lugar de México? Los científicos llevan especulando sobre ello al menos cuatro décadas.

Fred Urquhart, uno de los descubridores de las colonias de invierno de las monarcas en la década de 1970, calificó de “aberrantes” las monarcas que se dirigían a la Florida y se perdían tratando de encontrar México. Lincoln Brower, otro científico pionero de las monarcas, argumentó en cambio que las monarcas tenían la intención de venir a la Florida. “Y hoy seguimos sin tener una respuesta”, dijo Davis.

Jaret Daniels, curador of Lepidoptera en el University of Florida Museum. Courtesy of the University of Florida.

Una de las razones: no hay muchos datos históricos.

Ray Moranz es ecologista de polinizadores de organización sin fines de lucro Xerces Society, dedicada a la conservación de insectos. Estudió con Lincoln Brower en la Universidad de Florida en los años 90. “Hace 20 o 30 años”, dice Moranz, “la gente pensaba que las monarcas se dirigían a México, ¿por qué marcarlas en la Florida? Y ahora casi no tenemos ni idea de cuántas venían aquí”.

Sin embargo, durante décadas los científicos han observado una gran migración anual de monarcas al este de Tallahassee y en dirección al sur, en un momento en que el resto de la población llega a México. Es probable que la costa atlántica sea una ruta migratoria normal para las monarcas vagabundas. Tal vez no tengan muchas opciones: Las monarcas de Nueva Inglaterra podrían quedar atrapadas entre las montañas de los Apalaches y el océano, lo que las conduciría a la Florida.

En cuanto a las monarcas vagabundas del Medio Oeste, “todavía no sabemos si equivocan el camino rumbo a México”, afirmó Oberhauser, de la Universidad de Madison.

“Nunca hubo suficiente gente marcando mariposas monarca en la Florida”, dijo Moranz, de la Xerces Society. “Y todavía no hay suficiente”.

Los científicos han insinuado que en el futuro próximo habrá muchos más estudios sobre las monarcas, que poco a poco irán encajando más cómodamente al Estado del Sol en el panorama general.

Al final, la Florida podría importar

Dado que las monarcas acaban de ser incluidas en la lista de espera de la Ley de Especies en Peligro de Extinción el año pasado, entender su declive no hace más que captar la atención nacional. Esto también hace que sea más importante solucionar algunos de los misterios que rodean su población en la Florida, ignorada durante mucho tiempo.

Dado que la población de monarcas norteamericana ha disminuido en más de 80% en las últimas décadas, acoger a estas migrantes en la Florida podría ser importante para la recuperación de la especie en su conjunto. Siempre y cuando no quedan con parásitos ni las disuadan de migrar.

Por suerte, hay una solución fácil para los que ya han plantado algodoncillo tropical: basta con recortarlo o llevarlo al interior durante el invierno. “Yo también cultivo un poco de algodoncillo tropical solo porque es fácil y es una planta hermosa”, señaló Anurag Agrawal, profesor de Estudios Ambientales en la Universidad de Cornell que se especializa en la relación entre las monarcas y los algodoncillos, en su sitio web el año pasado.

“Probablemente esté bien pasar al interior [al algodoncillo tropical] al final de la temporada. Sin embargo, siempre me preocupa cuando la gente promueve la plantación de grandes cantidades para ayudar a las mariposas. Desde la perspectiva de la conservación, simplemente recomiendo la protección general del hábitat y la plantación de especies autóctonas”.

A quien se aferre a sus armas de algodoncillo tropical, Daniels, de UF, recomienda que lo cultive a partir de semillas o esquejes, porque las plantas que se venden comercialmente suelen estar contaminadas con pesticidas letales.

“No estamos diciendo que no ayuden [a las monarcas de la Florida]”, dijo Davis, de la UGA. “Solo decimos que hay que ayudarlas de otra manera. Plantar plantas nativas es algo que todo el estado de la Florida debe hacer conjuntamente”.

Puedes encontrar más información sobre el algodoncillo tropical y las especies nativas a través de laXerces Societ y la Universidad de la Florida. También puedes leer por qué Native Nurseries en Tallahassee dejó de vender la planta no nativa.

Krishna Sharma, que acaba de recibir una maestría en Ecología por la Universidad de Georgia, informa para The Herald como Mass Media Fellow con la American Association for the Advancement of Science (AAAS).