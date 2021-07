‘La pareja perfecta’: Matrimonio cubano entre los desaparecidos en derrumbe de Surfside

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Caminando por la playa el lunes por la tarde, Carolina Rovirosa Marrelli le dio a los lectores alguna percepción de lo que es su mundo desde el derrumbe de las Torres Champlain .

“Mi esposo ha sido un santo, y cuida a los niños durante horas en un momento en que lo único que puedo hacer es caminar por la playa y trabajar para curar mi corazón por la pérdida de mi familia desaparecida”, dijo Marrelli a través de Facebook Live, y corrigiéndose rápidamente: “Ni siquiera quiero decir que se han ido porque todavía pensamos que puede ocurrir un milagro”.

Marrelli es una de las muchas personas que esperan que Richard George Rovirosa, de 60 años, y su esposa, María Teresa Rovirosa, de 58, estén vivos debajo de la loma de escombros del colapso del edificio. La pareja, cuyos amigos y familiares llaman de forma cariñosa Ricky y Maituca, son primos de Marrelli, y vivían en el tercer piso del condominio que se cayó en las primeras horas del 24 de junio.

“Siempre han sido más bien un tío y una tía para mí, por la diferencia de edad”, dijo Marrelli en una publicación en Facebook. “Él era tan guapo (y un gran bailador), y Maituca tan bella (y siempre muy dulce)”.

La pareja tiene dos hijas, Adriana y Alejandra. Las dos se graduaron de Carrollton School of the Sacred Heart in Coconut Grove, Alejandra en 2011 y Adriana in 2015. Alejandra se casó en el 2019.

La familia Rovirosa ha estado vinculada al negocio de carga y descarga en PortMiami y Port Everglades, al frente de Florida Stevedoring Inc. durante décadas. La compañía tiene sus raíces en La Habana, cuando Frank A. Rovirosa fundó allí una compañía de estiba con su nombre en 1937.

Monika Mucarsel Gressier, durante mucho tiempo amiga del matrimonio que trabajaba con María Teresa, le dijo a The Associated Press que su condominio de Surfside era “una especie de refugio de verano”.

Gressier dijo también que eran “la pareja perfecta”.

“Cuando pienso en ellos, creo que uno de mis favoritos momentos es verlos bailando salsa y cómo se querían los dos”, dijo Gressier en el artículo. “Estoy orando y con la esperanza de que puedan sobrevivir esta tragedia, porque conozco la fuerza que tienen los dos, y también sé que el tremendo amor que le tienen a sus hijas los ayudará a luchar para sobrevivir esto”.

