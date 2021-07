Fiscales: hombre de Miami pagó $9,000 a candidato falso al Senado a nombre de Artiles

Un conocido del ex senador estatal republicano Frank Artiles fue presentado el martes como un nuevo personaje involucrado en un escándalo de corrupción pública que atrapó a Artiles y a una red de organizaciones políticas con las que hizo negocios durante el ciclo electoral de 2020.

Fiscales estatales dijeron que Wade Scales, amigo de Artiles en Facebook, retiró $9,000 en efectivo de su cuenta bancaria “a instancias de Artiles” y se los dio a Alexis Pedro Rodríguez, un candidato sin partido a quien los investigadores dice que le pagaron alrededor de $45,000 para postularse a la contienda en un intento por influir en el resultado de las elecciones por el Distrito 37 de Miami-Dade al Senado estatal a favor del candidato republicano. Scales contrató un abogado, según muestran los registros judiciales. El abogado no ha respondido a varias solicitudes de declaraciones.

La revelación sale a relucir cuando los fiscales estatales, los abogados defensores de Artiles y los abogados que representan a las organizaciones de medios, entre ellas el The Miami Herald, alegaron en el tribual qué registros deberían considerarse relevantes para el caso penal contra Artiles y Rodríguez y divulgarse al público.

“La cuenta bancaria del señor Scales es relevante porque le pagó dinero a Rodríguez”, dijo Tim VanderGeisen, fiscal principal del caso, después que uno de los abogados de Artiles cuestionara la relevancia de algunas de las transacciones destacadas en los estados de cuenta bancarios de Scales.

La discusión sobre esos registros bancarios llevó a un debate de casi tres horas en el tribunal por la divulgación de registros vinculados con la investigación penal activa, que dio lugar a cargos por delitos graves contra Artiles y Rodríguez.

Los abogados defensores de Artiles argumentaron que algunos de los registros no eran relevantes para el caso contra Artiles y que la divulgación de los números de teléfono y los domicilios de las personas violaría los derechos de privacidad de terceros y los haría propensos al acoso.

“No necesitamos que los testigos en este caso sean acosados hasta el punto en que vengan al tribunal, molestos o bajo presión de terceros con la creencia que deben apaciguar a esos terceros en el curso de su testimonio. Eso me preocupa”, agregó Frank Quintero, uno de los abogados defensores de Artiles.

Pero los abogados del Herald y otros medios de comunicación argumentaron que la solicitud de la defensa era demasiado amplia y que la censura que solicitaba el equipo de la defensa ya estaban exentas de las leyes de registros públicos del estado.

Después de revisar los registros y escuchar los argumentos, la jueza del 11° Circuito Judicial, Andrea Wolfson, acordó que algunas de las pruebas del caso deberán ser tachadas, incluida información médica, fotos de menores, números de cuentas bancarias, números de teléfono y correos electrónicos. Todos los demás documentos se pueden publicar de inmediato.

Algunos de los registros que pudieran publicarse incluyen una lista de aproximadamente 4,000 contactos en el teléfono celular de Artiles y correos electrónicos citados, contratos y facturas relacionados con la firma de Artiles en Miami, Atlas Consulting LLC, y Data Targeting Inc., una firma de investigación vinculada a los republicanos en Gainesville.

Los fiscales alegan que Artiles reclutó a Rodríguez, un conocido de toda la vida con el mismo apellido del demócrata titular en la contienda, y prometió pagarle $50,000. A cambio, Rodríguez cambiaría su afiliación de partido de republicano a independiente y se postularía.

Pero los investigadores también han estado buscando la fuente de “dinero oscuro” de más de $500,000 gastados en anuncios políticos por correo en el último ciclo electoral para robustecer la candidatura de Rodríguez y otros dos candidatos sin partido que se postularon en otras dos contiendas competitivas por el Senado estatal.

Durante la audiencia del martes, VanderGeisen dijo que la lista de contactos de Artiles y los clientes, incluidas varias organizaciones políticas e individuos que pagaron a Artiles durante el ciclo electoral de 2020, son “relevantes” para la investigación penal.

“Consultó a varias organizaciones, algunas de las cuales se relacionan con este caso, algunas de las cuales todavía estamos rastreando para averiguar cuál es su relación con este caso”, dijo VanderGeisen.

“Conozco a las personas que le estaban pagando a Frank Artiles”, agregó, señalando que han sido notificados. “Ellos no solo lo saben, sino que muchos tienen abogados, y yo he tenido contacto con sus abogados”.

Los abogados de Artiles, sin embargo, argumentaron que la lista de organizaciones políticas que han hecho negocios con Artiles en el pasado es larga y algunas no tienen nada que ver con el ciclo electoral pasado.

“Quizás no quieren que salga su nombre y no tuvieron nada que ver con este ciclo electoral, tienen derecho a ser notificados porque de lo contrario no pueden hacer valer sus derechos”, dijo Quintero.

VanderGeisen no estuvo de acuerdo y señaló que las organizaciones políticas que pagan dinero a Artiles son parte del alcance de la investigación.

“Los contactos ... y estoy hablando de organizaciones políticas que le estaban pagando dinero mientras todo esto sucedía, esos serían relevantes”, señaló.