‘No tengo nada de mis padres’. Sobrevivientes reflexionan después de demolición de edificio

Steve Rosenthal, de 72 años, sobreviviente del derrumbe del edificio de condominios en Surfside, no recuperó una sola fotografía de ninguno de sus difuntos padres después que su casa de 20 años fuera demolida el domingo para dar paso a más búsquedas y rescates.

Cuando su apartamento, la unidad 705, fue demolido 11 días después del derrumbe inicial, Rosenthal dijo que sabía que “tenía” para ayudar a los rescatistas y garantizar su seguridad. Pero ser testigo de la implosión marcó un momento de profunda tristeza.

“Por un momento todos pensamos, o al menos yo pensé, que tal vez podían derribar la parte que todavía estaba en pie, para que pudiéramos entrar y recoger algunas de nuestras pertenencias”, dijo Rosenthal, el segundo sobreviviente en presentar una demanda judicial contra la asociación de condominios. “Pero eso se desvaneció rápidamente. Sabía que no iba a suceder”.

Con la demolición del edificio completa, y el número de fallecidos confirmado ya en 36, los sobrevivientes del derrumbe han comenzado a reflexionar sobre los objetos invaluables que una vez definieron sus hogares, llorando a los queridos vecinos que todavía están desaparecidos entre los escombros y empezando a mirar hacia lo que les espera en un futuro incierto.

Cuando los rescatistas lo sacaron de su balcón en las primeras horas de la mañana del 24 de junio, su escape le pareció a Rosenthal una intervención divina. “Honestamente creo que fueron mis ángeles, mis padres en el cielo, quienes le dijeron a Dios que todavía no me había llegado la hora” , dijo. Si Rosenthal hubiera estado viviendo una unidad más arriba, explicó previamente, probablemente no lo hubiera logrado.

“Durante los primeros siete u ocho días, estaba en shock, solo hacía llorar. Veinte años. Conocía a todas estas personas. Eran vecinos, pero muchos de ellos eran amigos con quienes hacía ejercicio en el gimnasio, pasaba el rato con ellos en la piscina y daba paseos por la playa”, declaró al Herald. “Es mil veces surrealista. Así de loco es. Todavía no puedo comprenderlo, simplemente no puedo”.

Las posesiones que dejó Rosenthal incluyeron una estatua de mármol de luz nocturna que alguna vez perteneció a su madre y había sido un elemento fijo de las casas de su familia desde que tenía 13 años. Desde los años 80, cuando murió su padre, Rosenthal se había encargado del apartamento.

“No tengo fotos, no tengo nada de mis padres. Cero. Nada”, dijo Rosenthal. Vivía solo en el apartamento y nunca había digitalizado sus álbumes de fotos.

Esther Gorfinkel, de 88 años, otra sobreviviente que fue cargada por dos vecinos que salieron corriendo del edificio, contó al Canal 10 en una entrevista entre lágrimas sobre los artículos que nunca volverá a ver.

“Las fotos de la boda de mi madre, de la boda de mis hijos, de mi esposo que traje de Europa después de la guerra”, dijo Gorfinkel, que vivía en la unidad 509. “Todo está ahí”.

Moshe Candiotti, de 67 años, dijo a NBC News que más que muebles o cualquier otro objeto de valor en su apartamento, lamenta haber dejado un retrato al óleo de su madre que había pintado hace décadas. Candiotti le dijo al Herald que aunque duda que recupere ese cuadro, espera que los objetos sean tratados con “preocupación”.

“Cuando recuperen algo”, dijo, espera que los socorristas “respeten lo que recuperen y lo mantengan en buen estado”.

“Espero que la gente sea humana y nos considere sobrevivientes, pero quiero sobrevivir con mi dignidad. Sobreviví y no tengo nada”, dijo Candiotti. En este punto, parte de conservar esa dignidad humana para Candiotti significa recuperar la seguridad financiera que sentía que tenía con el condominio.

“Por lo menos quiero recuperar mi dinero”, dijo. “Me mudé apenas hace un año y cuatro meses”.

Después de una semana inicial de conmoción y trauma psicológico, Rosenthal dijo que está comenzando a reflexionar poco a poco sobre lo próximo que hará desde el Marriott Residence Inn, donde la Cruz Roja lo alojó mientras tanto. Pero hasta el momento, no tiene respuestas.

“Tenía una hermosa vivienda dedos dormitorios y dos baños, con vista a las canchas de tenis, al downtown Miami y la Bahía de Biscayne. Tenía una sauna, un gimnasio, un sendero para caminar, otro para bicicletas y tenía el mar. Era un paraíso, no había nada mejor. Me estaba jubilando allí “, dijo Rosenthal. “En un instante, todo se fue”.

“Por eso duermo dos o tres horas por noche”, reveló, y agregó que toda su ropa y muebles perdidos no son lo que le ocupa la mente. “Es el techo”.