Muralista mexicano viaja desde Texas para honrar a las víctimas de Surfside con su arte 

El artista Roberto Márquez, mejor conocido como Robenz, viajo más de 1,300 millas desde la ciudad de Dallas hasta Miami para crear un mural en honor a las víctimas del condominio colapsado en Surfside.

El artista mexicano se define a sí mismo como un “ARTivista”, término que combina el arte y activismo que pone en práctica.

Con sus materiales de trabajo a la mano y un sombrero de vaquero en la cabeza, llegó cerca al estacionamiento de la parroquia San José, una iglesia católica que se ubica a cinco minutos del condominio Champlain Towers South, edificio de 12 pisos que colapsó hace dos semanas y que ha dejado hasta el momento 54 muertos.

Bajo el brillante sol de la ciudad, Márquez comenzó a crear un mural sombrío que ahora mide alrededor de 12 pies de ancho.

Una pared vacía se ha convirtido en un lienzo lleno de las historias que han surgido desde la trágica madrugada del 24 de junio.

El mural está en constante cambio. Inicialmente, Márquez había pintado una paloma en la parte superior del mismo, para simbolizar la esperanza de encontrar sobrevivientes. Ahora, el artista ha sustituido al ave por una luz en representación de una figura celestial.

Robenz dice ser uno de los pocos artistas que trabaja en la escena de los hechos, y le apasiona poder actualizar sus obras según se van desarrollando los sucesos.

“Está evolucionando según las circunstancias, así que no quiero para que parezca que fui a un estudio y pinté lo que me vino a la mente. No, está impregnada de lo que está pasando”, dijo Márquez sobre su pieza.

La ubicación cercana al condominio de Champlain Towers South también hace que el mural sea parte de la historia de los hechos. La noche que el edificio fue demolido, la pintura de la obra aún estaba húmeda y absorbió gran parte del polvo que se esparció en el área.

En el mural se pueden observar representaciones de bomberos rescatando a víctimas, y cómo otras aún permanecen bajo los escombros. Entre los otros personajes hay un predicador y una mujer a la que le amputaron una pierna.

Márquez no conocía a ninguna de las víctimas, pero en su visita a la ciudad de Miami conoció al familiar de un artista que perdió a una hermana y otros allegados en el colapso del edificio.

El pariente del artista le preguntó si podía ir a pintar con él. “Le dije que sí, claro, que sería muy interesante para mí”, dijo el muralista. “Pero ella no vino... por el dolor y todo lo que estaba pasando, no se pudo hacer”, explicó.

“Estamos trabajando para ver si podemos subastarlo”, dijo Márquez.

El dinero de la venta sería donado a las familias afectadas por esta tragedia.