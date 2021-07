A pesar de toda la evidencia, el DCF sigue sin decir que niño murió por abuso

Rashid Bryant

Rashid Bryant pareció desaparecer en el otoño de 2020.

Sus familiares dijeron que el niño rara vez salía de su habitación, y mucho menos de la casa de su familia en Opa-locka. Cuando sus padres fueron con la l a una fiesta en la piscina, Rashid permaneció sentado en el Chevy de su padre en una silla para bebé.

Cuando Rashid salió de su aislamiento, estaba en una losa de la morgue de Miami. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade informó que en los meses anteriores a su muerte el niño de un 1 año había sufrido dos fisuras en el cráneo, una de ellas en fase de curación y la otra reciente. También tenía una fractura de costilla en proceso de curación y una pierna fracturada recientemente.

Rashid había vivido 694 días.

La causa de la muerte de Rashid: complicaciones de lesiones agudas y crónicas por objeto contundente, informó el médico forense. La causa contribuyente: “negligencia parental”.

La muerte de Rashid ha sido declarada homicidio y sus padres, Christopher Bryant y Jabora Deris, han sido acusados de homicidio involuntario y maltrato infantil con agravantes. Ahora esperan ir a juicio.

Rashid y sus nueve hermanos habían estado entrando y saliendo de centros de acogida, y habían sido objeto de al menos 16 denuncias en la línea de atención al menor de la Florida. En el momento de la muerte de Rashid, su familia se enfrentaba al desahucio. Pero si hay que aprender algo de la trágica muerte del niño, será a pesar de los denodados esfuerzos de las autoridades estatales de bienestar infantil, que durante meses se han negado a publicar los registros de la agencia.

El Departamento de Niños y Familias dice que aún tiene que determinar si Rashid murió como resultado de un abuso o negligencia, una decisión que determinará, según la agencia, si los documentos se harán públicos.

Deris dijo a los detectives que “nunca le hizo daño físico” a su hijo. Bryant también dijo a los detectives que no tuvo “ninguna participación en lesionar a la víctima”, y que tampoco había visto a nadie más abusar del menor. Sugirió que uno de los hermanos del niño “pudo haber causado” las lesiones.

Afuera del Edificio de Justicia Richard E. Gerstein, donde la pareja se enfrenta a juicio, se avecina otra importante batalla judicial, que puede ayudar a determinar si el DCF puede seguir manteniendo en silencio las muertes de niños como Rashid.

Según la ley de la Florida, el DCF debe hacer públicos los registros de la agencia cuando los niños mueren como resultado de abuso o negligencia de los cuidadores. El Miami Herald demandó a los administradores del departamento en febrero cuando se negaron a publicarlos. Alrededor de una docena de empresas de medios de comunicación y grupos activistas se unieron a la demanda, entre ellos The Associated Press, The New York Times, el Tampa Bay Times, WPLG-Local 10 y la First Amendment Foundation.

El DCF dice que todavía tiene que determinar si la muerte de Rashid fue consecuencia de malos tratos.

Según las normas de la agencia, el DCF debe completar las investigaciones de maltrato en 60 días, aunque hay excepciones. Rashid murió el viernes 6 de noviembre de 2020. Fue declarado muerto en el Centro Médico Jackson North

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade divulgó varios documentos nuevos esta semana como parte del proceso por el cual los fiscales y los abogados defensores intercambian evidencia. Incluido en el expediente, entre ellos el informe de la autopsia del niño, nunca antes divulgado, así como los informes detallados de los detectives de la Policía de Miami-Dade.

Los registros que el DCF retienen detallan la larga y compleja historia de Bryant y Deris con las autoridades de bienestar infantil. Deris, de 32 años, y Bryant, de 37, llamaron la atención del DCF por primera vez en 2013. Un informe decía que Bryant había golpeado a Deris en el estómago cuando estaba embarazada de la hija de la pareja, una acusación que se cerró por no poderse probar.

En los años siguientes, la agencia recibió al menos 16 informes de abuso o negligencia, que iban desde el abuso de drogas por parte de los padres hasta lesiones físicas y violencia doméstica, pasando por la supuesta incapacidad de los padres para supervisar adecuadamente a sus hijos.

Rashid nació el 13 de diciembre de 2018, semanas después que el DCF recibiera un total de siete nuevos informes, que incluían abuso de drogas, supervisión inadecuada y “peligros ambientales”. El DCF había acogido a ocho de sus hermanos ese 22 de noviembre y Rashid también había colocado bajo custodia. Pero el 28 de febrero de 2020, Rashid y tres de sus hermanos fueron devueltos al cuidado de Deris “en contra de la recomendación [del DCF]”, según los registros confidenciales entregados al Herald.

El puñado de registros obtenidos por el Herald no aclara qué informes de maltrato en los que se menciona a Deris y Bryant fueron corroborados. Pero los niños habían sido retirados por las autoridades de bienestar infantil —lo que es extremadamente improbable que ocurra sin un informe de maltrato verificado— y luego devueltos.

Solo meses después que Rashid fue devuelto a Bryant y Deris, la familia comenzó a mostrar señales de desintegración.

La casera de Bryant dijo a la policía que había dejado de pagar el alquiler en enero de 2020 y que “la amenazó verbalmente intentó cobrar el alquiler”. En septiembre siguiente, la casera presentó una denuncia ante la Policía de Opa-locka y luego trató de desalojar a la familia.

Cinco meses antes de la muerte de Rashid, el 7 de junio de 2020, su numerosa familia asistió a una fiesta en la piscina de la casa de su tía. Mientras su madre y sus hermanos celebraban el cumpleaños de un pariente, Rashid y Bryant no salieron del Chevrolet Malibu plateado de su padre, según dijo su tía, Kizzy Deris, a la policía.

Rashid “estaba en un sillín para bebés”, dijo Kizzy Deris a la policía. “Cuando ella fue a recoger a la víctima del asiento del coche, inmediatamente empezó a llorar. Se preocupó y le preguntó a Jabora Deris qué había pasado”.

Lo que Jabora Deris dijo ese día fue borrado del informe.

“No volvió a ver a la víctima después de la fiesta”, decía el informe.

El abuelo de Rashid, Benoit Deris, dijo que tampoco había podido ver al pequeño en las semanas previas a su muerte. Benoit Deris trabajaba en una residencia de ancianos en Miami y pasaba por la casa de su hija después del trabajo para ver a sus nietos, dijo a la policía. “No había visto a la víctima desde hacía aproximadamente dos meses”, decía un informe policial.

Uno de los hermanos de Rashid, que entonces tenía 16 años, dijo a la policía que había notado algo raro en un pierna de Rashid dos meses antes de la muerte del chico. El adolescente había colocado a Rashid en la cama y notó que el pequeño se encogía y lloraba cuando le tocaba la pierna. “Cuando intentaba frotar el muslo de la víctima, sentía dolor y le apartaba la mano”.

Cuando el adolescente informó del incidente a su madre, Jabora Deris masajeó el muslo de Rashid y “le hizo caminar para aliviarlo”. El adolescente no recordaba si su madre lo llevó al médico para que le revisaran la pierna, según el informe policial.

El joven de 16 años describió otro incidente —que calificó de “ataque”— en el que Rashid vomitó en la cama después de comer ravioli. Momentos después, “se dio cuenta de que la víctima estaba tumbada con las piernas en el aire, rígida y temblando”, escribió la policía. Jabora Deris le colocó una cuchara en la boca de Rashid “porque tenía la lengua pegada al paladar”. Rashid lloró entonces durante 20 minutos.

El adolescente tampoco recordaba si su madre buscó atención médica por ese incidente.

“Después de ‘el ataque’”, dice un informe policial, “la víctima no podía mover el brazo derecho”.

“Tenía el brazo derecho muerto”, dijo el joven a la policía. “No podía moverlo”.

Jabora Deris dijo a la policía que, el día antes de su muerte, Rashid cenó ravioli, Rice Krispies y Kool-Aid azul. Dijo que estuvo “corriendo y jugando con sus hermanos” antes que los niños se fueran a la cama alrededor de las 10 p.m.

Sin embargo, la declaración es cuestionable ya que uno de los hermanos de Rashid dijo posteriormente a la policía que “Rashid no había caminado en su presencia” desde que se lesionó la pierna meses antes.

“La víctima estaba siempre confinada en su dormitorio, donde permanecía tumbado en la cama”, según un informe policial que citaba a la chica. Cuatro días antes de la muerte de Rashid, la chica le vio vomitar después de comer y “parecía más pequeño de tamaño”. Dijo a la policía que “el lado derecho del cuerpo de la víctima parecía estar flácido”.

“Los ojos de la víctima se movían en diferentes direcciones al mismo tiempo, lo que parecía un estado de bizquera”, según el informe que la citó.

La noche anterior a la muerte de Rashid, Ashante Deris, tía del niño, dijo que Rashid estaba “levantado jugando y abrazando a sus familiares como siempre”. Se fue a la cama y a la mañana siguiente su madre lo encontró inconsciente.

Jabora Deris dijo a un investigador del servicio médico forense que se despertó esa mañana sobre las 10:30 y encontró a Rashid “inconsciente y sin respirar”. Tenía los labios azules, pero el color de la piel parecía normal. La madre del niño llamó a su hermana, Ashante.

Ashante Deris dijo a la policía que, “cuando su madre llamó, estaba muy asustada”.

“Jabora Deris estaba llorando y decía que su bebé no respiraba”, dijo Ashante Deris a la policía. Ashante Deris le dijo a su hermana que llamara a una ambulancia y que ella iría rápidamente a la casa. Cuando Ashante Deris llegó, su hermana tenía a su hijo en brazos y no había paramédicos.

Ashante Deris llegó a la casa de la familia en Opa-locka alrededor de las 11:50 a.m. El color de la piel de Rashid parecía normal, dijo a los investigadores, pero tenía un “líquido blanco” que le salía por la nariz y la boca, y tenía la mandíbula apretada. No respiraba, al igual que cuando su madre lo encontró una hora antes.

Pasaron otros 30 minutos, dijo a la policía, antes que su hermana llamara al 911.

Las hermanas iniciaron la reanimación cardiopulmonar, tal y como les había indicado un operador de emergencias. Jabora Deris dijo a los investigadores que colocó a su hijo en el suelo y le apoyó la cabeza sobre una toalla. Cuando comenzó las maniobras de reanimación, de la nariz del niño brotó una “mucosidad teñida de rojo”.

Rashid fue trasladado al Jackson North, donde los médicos no pudieron reanimarlo.

Después de sacar a Rashid de la casa, Jabora Deris se inscribió en un hotel, declaró su hermana a un investigador de la Oficina del Médico Forense.

Más tarde, ese mismo día, dijo Kizzy Deris, su padre Benoit Deris la llamó para informarle de que “el bebé” había dejado de respirar, escribió la policía. Ella llamó a su hermana, Ashante Deris, y le preguntó cuál de los hijos de la pareja había muerto.

“La señora Ashante Deris respondió: ‘Rashid, el que tenía la pierna estropeada”.

Días después de la muerte del niño, Deris y Bryant fueron acusados de negligencia infantil con resultado de graves daños corporales. Pero en mayo, los cargos se elevaron a homicidio involuntario y maltrato infantil con agravantes.