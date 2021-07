Venezolanos que necesitan TPS asistan a esta jornada de asesoría legal gratuita

Más de 300,000 venezolanos pudieran beneficiarse con el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero muy pocos están solicitando este alivio inmigratorio por falta de dinero, por desinformación o por miedo. Para ayudarlos la Universidad Internacional de la Florida (FIU) realizará clínicas jurídicas gratuitas.

La primera jornada de asistencia legal se llevará a cabo este sábado 10 de julio de 9 a.m a 3 p.m en el edificio de la escuela de Leyes de FIU ubicado en el 11200 SW 8th Street, Miami, 33199, dijo a el Nuevo Herald Juan Carlos Gómez director de la Clínica de Derechos Humanos de Inmigración Carlos A. Costa.

“Este sábado vamos a estar ayudando a venezolanos que califican para el TPS, que tienen pruebas de que están en EEUU desde el 8 de marzo y que no han cometido delitos. Si no tienen recursos para contratar a un abogado no queremos que eso sea una razón para evitar solicitar el TPS”, informó Gómez quien es también profesor de derecho en FIU.

El gobierno del presidente Joe Biden otorgó ese alivio inmigratorio los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos para que puedan permanecer legalmente en el país durante al menos 18 meses.

El periodo de registro inició el pasado 9 de marzo y finaliza el próximo 5 de septiembre de 2021.

Pero aún cuando el gobierno estadounidense calcula que hay unos 320,000 venezolanos elegibles, son muy pocos los que han presentado la solicitud.

“Los reportes que tenemos nosotros es que son menos de 100,000 los que han solicitado. Estamos casi a mediados de julio y las personas no pueden esperar hasta el final para presentar la petición”, dijo el académico.

Brian Fincheltub, director de asuntos consulares del gobierno interino en la embajada de Venezuela en EEUU, comentó a el Nuevo Herald que” USCIS aún no nos ha confirmado el número de venezolanos que ha aplicado al TPS ni el número de adjudicaciones que han dado”.

Gómez enumeró la falta de recursos económicos, la desinformación sobre cómo realizar el trámite o miedo a acudir a las autoridades de Inmigración por temor a que sean deportados, son algunos de los motivos que impiden a los venezolanos pedir TPS.

Hay rumores, detalló, de que al pedirlo se pierde automáticamente todo o que si las personas están aplicando para un asilo, al solicitar se anularía esa petición.

Fincheltub, a su vez, aclaró que aún si están en proceso de asilo u otros procesos migratorios es recomendable solicitar el TPS, puesto que de ser negados igualmente podrán permanecer en el país legalmente.

El TPS es un “excelente plan B” para los casos de asilos pendientes, y también ofrece un estatus migratorio formal a aquellas personas que se encontraban fuera de estatus y sin un proceso pendiente ante inmigración.

Cómo reducir el costo

Fincheltub recomendó a todos los venezolanos que son elegibles para recibir este beneficio que no dejen pasar esta oportunidad porque luego de que cierre el periodo para solicitar el TPS no podrán registrarse.

“Este es un beneficio muy excepcional, que gracias al trabajo de esta representación, de la diáspora venezolana, y al reconocimiento bipartidista y el apoyo del gobierno de EEUU a la crisis venezolana, ha sido dictado en favor de nosotros para protegernos, esto no es algo que pase todos los días”, expresó.

El diplomático dijo entienden que muchos venezolanos no cuentan con los recursos económicos para pagar el monto de todos los formularios, sin embargo recalcó que si se solicita únicamente el TPS con el formulario I-121 la tasa es de $50, más el pago por Servicios Biométricos de $85, para un total de $135.

La tasa más costosa es la de solicitar el permiso de trabajo I-765 que cuesta $410.

“La recomendación es que si no puede costearlo envíe la solicitud de TPS y más adelante cuando sea posible haga la solicitud del permiso de trabajo, pues el plazo que vence es el de la solicitud de TPS únicamente”, sugirió.

También existe la posibilidad de solicitar una exención de tarifas a USCIS. Esta solicitud debe estar bien fundamentada, exponer detalladamente las razones por las cuales no se cuenta con los recursos para el momento y se hace a través del formulario I-912.

“Sin embargo si la petición de exención de tarifas es negada, la solicitud será devuelta y no será procesada por lo que si tienen la posibilidad de al menos pagar los 135$ para solicitar el TPS la recomendación es que no soliciten la exención”, advirtió Fincheltub.