Un Pollo Tropical entre los 8 reprobados en la inspección de restaurantes del sur de la Florida

Otra semana con dos cadenas, una expresión diferente de una violación (cucarachas en el laurel) aquí y un montón de neveras y congeladores que no hacen su trabajo en la Lista de Enfermos y Cerrados.

En caso de que te hayas perdido la lista de la semana pasada, te facilitamos un enlace.

Un Dunkin Donuts, un Little Caesars, una cucaracha en una rebanadora: El asco de los restaurantes del sur de la Florida

En cuanto a esta semana, ¡hola, Hialeah, West Miami-Dade y West Palm Beach! Llamen a un reparador porque sus electrodomésticos se fueron de vacaciones antes el 4 de Julio.

La parte que más de ustedes necesitan leer, a juzgar por los correos electrónicos que recibimos: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de la Florida (DBPR) en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección estatal permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su labor. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Algunas infracciones se corrigen después de que el inspector las señala, pero hay que preguntarse por qué existen esas infracciones en primer lugar. ¿Y cuánto tiempo habrían permanecido si no fuera por la inspección?

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con una guarnición de humor.

Por orden alfabético...

El Mayoral Sunset, 15148 Sunset Dr., West Miami-Dade: ¿Qué puede hacer que dos cucarachas vivas y tres muertas sean peores que 15 cucarachas vivas y tres muertas? La ubicación, la ubicación, la ubicación.

La combinación de 15 vivas y tres muertas estaba detrás de un congelador. La combinación de dos vivas y tres muertas estaba DENTRO de un congelador. Lo que significó que todo lo que había en el congelador se fue a la basura. El helado y el zumo de fruta se tirarían de todos modos, ya que no se mantenían congelados.

El pollo cocido, el pollo crudo, la ternera cruda y el pescado del frigorífico también fueron eliminados por la Suspensión de Ventas; estaban tan poco frescos como poco divertidos son los chistes de papá mientras conduce un Chrysler 200.

“El desinfectante de cloro del lavavajillas no tiene la potencia mínima adecuada”. O, cualquier fuerza. La medida de partes de cloro por millón, señor Blutarsky: 0.0.

“La hoja del abrelatas está sucia”.

“Se observaron aproximadamente 10 insectos voladores en el área de preparación en el aire. Se observó que 2 insectos voladores se posaron en la tabla de cortar. El empleado se llevó la tabla de cortar para lavarla y desinfectarla”.

El Sunset volvió a funcionar al atardecer del viernes tras pasar la reinspección.

Gem, 350 Bayview Dr., Sunny Isles Beach: Los 99 problemas de Gem vinieron en forma de más de 99 cucarachas, más de 50 de las cuales “se arrastraban por el suelo de la cocina en las zonas de preparación y en el suelo de la cocina principal” y 10 “se arrastraban en el papel de aluminio” y tres “se arrastraban en la mesa de preparación de madera de la cocina”.

Había una cucaracha muerta en un congelador y otras 28 en otros lugares.

No había forma de limpiarse las manos (jabón) ni de secarse las manos en el lavamanos.

Gema no pasó la reinspección del viernes. No hay ninguna entrada en línea de una re-inspección aprobada el sábado.

Hibachi on the Go, 1460 10th St., Lake Park: De las 12 cucarachas vivas que corrían por este lugar, una estaba “arrastrándose por encima de la caja de comida para llevar del cliente en el mostrador de embolsado/empaquetado de alimentos”.

Había 21 cucarachas muertas, 15 de ellas bajo una nevera de cocina y tres bajo una mesa de preparación de alimentos.

Un sello de Suspensión de Ventas cayó sobre el arroz almacenado sin tapar en grandes contenedores de plástico. Estaba demasiado caliente incluso en una nevera portátil.

Fueron necesarias dos reinspecciones el viernes, pero el Hibachi pasó a tiempo para el fin de semana festivo.

Indian Harvest, 500 Via De Palmas, Boca Raton: Unas 20 cucarachas vivas en un contenedor de hojas de laurel hicieron caer el rayo de la Suspensión de Ventas sobre ese contenedor.

También cayó sobre la salsa de yogur, el queso crema, el pollo crudo y el queso rallado en el aparentemente ineficaz refrigerador de la línea de cocina No. 1.

Y si comiste aquí en vez de para llevar... “El desinfectante del lavavajillas no tiene la potencia mínima adecuada”.

Indian Harvest pasó la reinspección el viernes.

New Latin American Food; Bakery, 3580 W. 18th Ave., Hialeah: ”Se observó a un empleado del mostrador delantero atendiendo una llamada telefónica y luego comenzó a preparar la comida sin lavarse las manos”.

Se vieron dos cucarachas vivas, una en el suelo de la cocina y otra detrás del mostrador delantero, haciendo sus necesidades diarias. Una cucaracha muerta estaba dentro de un armario inferior.

Los roedores dejaron sus marcas con “20 excrementos en el suelo detrás de una zona dañada del mostrador delantero y aproximadamente 10 excrementos en el suelo detrás de un refrigerador que contiene refrescos detrás del mostrador delantero”.

New Latin pasó la reinspección del viernes.

Pollo Tropical, 3085 W. 45th St., West Palm Beach: Las moscas que se posan en el pollo crudo te meterán en problemas, incluso si “pollo” no está en el nombre de tu restaurante.

“Bug Zapper instalado sobre el recipiente del pollo en la zona de preparación del pollo”. Porque eso es lo que quieres, moscas en el Bug Zapper no consiguen que Wile E. Coyote se sumerja en el pollo.

“El refrigerador utilizado para almacenar el pollo crudo estaba sucio con una acumulación viscosa y mohosa”.

El dispensador de jabón en un fregadero para lavarse las manos no funcionaba.

El Pollo pasó la reinspección del sábado.

Rinconcito Latino Cafe; Restaurant, 12899 SW 42nd St., West Miami-Dade: Entre las 33 moscas había 10 que se posaron en una tabla de cortar en una zona de preparación de alimentos.

Hace tiempo que vi esta infracción ... “cepillo de untar no apto para alimentos utilizado en la comida”. Siempre nos recuerda al restaurante que utilizaba una brocha de pintar para untar.

El sello de Suspensión de Ventas cayó sobre la carne de cerdo, la carne de cerdo cocida, la carne de res, el pollo, la pechuga de pollo, la carne de res molida y la carne de res molida cocida, todos los cuales estaban muy por encima del extremo superior de mantenimiento de seguridad (41 grados).

“La tabla de cortar tiene marcas de corte y ya no se puede limpiar, ubicada en el área de preparación”.

Este local pasó la reinspección del viernes.

Taco Bell, 599 NE 167th St., North Miami Beach: Espero que hayas traído tus propias bebidas a este Taco Bell antes de que lo cerraran.

“...dispensador de refrescos sucio con acumulación de sustancia similar al moho, y polvo”.

También, “se observaron aproximadamente más de 35 pequeños insectos voladores vivos sentados en el dispensario de refrescos y té helado, y tocando las tapas de las bebidas, y las boquillas en el mostrador delantero”.

“Cartón utilizado para revestir los estantes en contacto con los alimentos ... cartón utilizado para revestir el dispensario de refrescos junto a la ventanilla del autoservicio”.

“Se observó acumulación de restos de comida en el piso del comedor”.

Hay demasiadas cosas en el área del comedor. “Se observó que faltan azulejos en el techo y hay daños en el área del comedor”.

Taco Bell volvió a sonar después de la reinspección del viernes.