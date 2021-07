Carnival Cruise exige a viajeros no vacunados que compren seguro para los cruceros desde la Florida

El crucero Carnival Vista, propiedad de Carnival Cruise Line, atracado en PortMiami Florida, el domingo 25 de abril de 2021. dvarela@miamiherald.com

¿No está usted vacunado y ha reservado un crucero de Carnival Cruise Line desde un puerto de la Florida después del 31 de julio? Pues ahora tendrá que comprar un seguro de viaje especial para el COVID-19.

Carnival Cruise Line se unió a Royal Caribbean International en exigir un seguro de viaje para el COVID-19 para los pasajeros no vacunados en los cruceros que partan de puertos de la Florida. Carnival exige que todos los pasajeros estén vacunados contra el COVID-19, pero permite exenciones aprobadas previamente para los pasajeros no vacunados si aceptan someterse a pruebas adicionales y, en el caso de la Florida, comprar un seguro de viaje.

El seguro debe ser a nombre del pasajero no vacunado y debe cubrir al menos $10,000 de gastos médicos y $30,000 de gastos de evacuación de emergencia. Los pasajeros no vacunados menores de 12 años no están obligados a comprar el seguro.

Antes que las compañías puedan reanudar sus operaciones desde los puertos estadounidenses, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) les exigen que garanticen acuerdos con los puertos y las autoridades sanitarias locales en las ciudades estadounidenses que vayan a visitar, en los que se expongan los planes de evacuación en el peor de los casos para las personas enfermas a bordo.

Los CDC recomiendan que las personas que no estén totalmente vacunadas eviten viajar en cruceros y tienen en vigor una advertencia de viaje de Nivel 3, su segundo más alto.

Carnival Cruise Line reanudó este mes los cruceros de pasajeros en dos de sus buques —el Carnival Vista, con puerto madre en Galveston, Texas, y el Carnival Horizon, con puerto madre en Miami— y tiene previsto reanudar la actividad en otros seis barcos antes que finalice el verano.