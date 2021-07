Muere músico puertorriqueño, empresario y padre de tres hijos en derrumbe en Surfside

Jay Kleiman publicó en abril un álbum titulado All the Voices in My Head. Su voz se desliza con suavidad sobre las melodías conmovedoras ligadas a letras sobre estar vivo, estar enamorado y ser amado.

“No importa que hayan pasado todas estas cosas, seguiré creyendo en el bien, estaré bien”, canta en Long Way Home, de inspiración roquera.

“Estoy bien. Veré salir el sol y viviré cada día al máximo hasta que el sol se me apague”.

Tres meses después de lanzar este, su tercer álbum, Jay pereció entre los escombros cuando las Champlain Towers South se derrumbaron en Surfside.

El artista de 52 años había volado a Miami desde su casa en Puerto Rico para asistir al funeral de un amigo. Se alojó con su madre, Nancy, edificio de condominios de Surfside. Su hermano Frank y su esposa recién casada, Ana, junto con el hijo de esta, Luis, vivían en el mismo piso.

Los cinco desaparecieron cuando la torre se derrumbó el 24 de junio, dejando a sus seres queridos en Puerto Rico y la Florida rezando para que la familia hubiera sobrevivido al desplome.

Los cuerpos de Ana y Luis fueron sacados de los escombros. Dos días después, Frank fue descubierto sin vida. El 5 de julio, los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los dos últimos Kleiman desaparecidos, Nancy y Jay. Otro pariente que estaba en la ciudad para el mismo funeral, la estudiante de la Universidad George Washington Deborah Berezdivin, también falleció en el derrumbe.

Jay creció en Puerto Rico, hijo de Saúl Kleiman y Nancy Kress Levin, una pareja cubana que emigró allí cuando Castro tomó el poder. Estudió en Saint John’s School, una escuela frente a la playa en San Juan. Junto con su hermano Frank, se convirtió en un elemento muy querido de la comunidad.

Se trasladó al sur de la Florida antes de terminar la escuela secundaria cuando sus padres se separaron, y posteriormente se matriculó en la Universidad de Miami, donde se licenció en Ciencias Políticas con una doble especialización en Inglés y Religión.

Jay regresó a Puerto Rico en los años 90 para trabajar en el negocio familiar durante más de un decenio. Ayudó a dirigir las operaciones diarias de Infinito, un icónico minorista de moda que llegó a tener docenas de tiendas en la isla. También trabajó en el importante minorista puertorriqueño Kress. Con un ojo para la moda y una ética de trabajo incansable, lanzó Morena Studio en 2017, un diseñador y mayorista de ropa femenina con una boutique en el área metropolitana de San Juan.

“Amigo, colega, jefe, nos despedimos y aunque nos duela, mantendremos tu sonrisa por siempre plasmada en nuestros corazones”, escribieron sus empleados sobre el fallecimiento de Jay. “Ha sido un honor formar parte de tu vida”.

Jay tenía tres hijos con su ex esposa Karen Demel: Samara, Ari y Eitan.

Alex García, amigo cercano que conoció a los hermanos Kleiman desde hacía años, calificó a su amigo de padre cariñoso, “con visión de futuro” y con una relación “admirable” con sus dos hijos y su hija.

“Son un ejemplo de lo que es la vida. Eran compañeros de travesuras con su padre”, dijo. “Estaba muy orgulloso de esos niños. Y se querían. Era un festival de amor”.

También era “el atleta de la familia”, dijo René Fernández, otro compañero de clase. Durante años, los dos jugaban al fútbol todos los sábados y asistían a un campamento de entrenamiento varias veces por semana. A menudo, Jay llevaba a su perro Labrador negro, que corría por la playa de Condado mientras los dos amigos hacían ejercicio. Frank y Jay, devotos seguidores de los Philadelphia Eagles, iban a ver los juegos en casa de Fernández.

Sus amigos de Puerto Rico y el sur de la Florida describieron a Jay como un hombre cuya presencia aportaba una sensación de bienestar y alegría.

“Siempre tenía una sonrisa en la cara. Aprecio su maravilloso sentido del humor y su extraordinaria compasión”, dijo Mark Eiglarsh, abogado del sur de la Florida que conocía a Jay desde la infancia.

Otro amigo, David Karpel, dijo que “uno no podía evitar enamorarse de Jay Kleiman”.

“Tenía un aura de encanto, picardía y beatitud en su hermosa y generosa sonrisa, un poco de baile en su caminar. Sus gestos —prácticamente bailaba mientras conversabas con él, hablaba como si estuviera fraseando una canción— y su eterno optimismo: ‘Todo va bien’”, escribió Karpel.

Desde que el mundo se enteró de que los Kleiman estaban atrapados en los escombros del condominio, sus seres queridos han recordado a Jay a través de su música. Sus compañeros de Saint John’s esperan difundir su canción, Long Way Home, por todas partes.

En un clip de siete segundos que el primo Alex Ripol publicó después que encontraran sus restos, Jay rasguea una guitarra eléctrica. Se balancea con la contagiosa melodía, con los ojos concentrados en el instrumento.

“Jay Kleiman en concierto esta noche y todas las noches en un lugar al que aún no podemos ir”, dijo Ripol, “Ya nos volveremos a encontrar”.

Habrá un servicio conmemorativo para Nancy Kress Levin, sus dos hijos Frank y Jay Kleiman, y la esposa de Frank, Ana Ortiz, el jueves a las 10:30 a.m. n el Temple Sinai de Hollywood, 1400 N. 46 Ave., Hollywood.