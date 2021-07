Abuela que volcó su amor en cenas de Sabbat murió en el derrumbe en Surfside

El apartamento de Nancy Kress Levin, quien vivía desde hace mucho tiempo en las Champlain Towers South, era un punto de convergencia de su unida prole. Aunque la familia estaba repartida entre Miami, San Juan y otros lugares, sus cenas de Sabbat los viernes reunían a todos.

“No importaba lo que estuvieras haciendo, ni dónde estuvieras, siempre sabías que había cenas de Sabbat los viernes por la noche en su apartamento de Champlain. Y siempre estábamos invitados”, dijo Josh Kleiman, su nieto mayor.

Aunque estaban separados, los Kleiman seguían la tradición que Nancy había cultivado, deseándose cosas buenas mutuamente y poniéndose al corriente de todos.

“Ella era el pegamento de la familia”, dijo Josh.

Nancy, de 76 años, tenía raíces en Cuba, pero pasó su vida adulta en Puerto Rico y el sur de la Florida. Fue identificada como una de las víctimas recuperadas de los escombros del derrumbe de las Champlain Towers South.

Su hijo Jay Kleiman, de 52 años, había volado a Miami desde su casa en Puerto Rico para asistir al funeral de un amigo. Se alojó con su madre, Nancy, en el apartamento 712. Su otro hijo, Frank, de 55 años, y su esposa recién casada, Ana, de 46, junto con el hijo de ella, Luis, de 26, vivían en el mismo piso. Los cinco desaparecieron cuando la torre de condominios de 12 pisos se derrumbó el 24 de junio, dejando a sus seres queridos en Puerto Rico y la Florida rezando para que la familia sobreviviera.

Los restos de Ana y Luis fueron sacados de los escombros primero, el 26 de junio. Dos días después encontraron los restos de Frank. El 5 de julio, los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los dos últimos Kleiman desaparecidos, Nancy y Jay.

Nancy nació el 28 de octubre de 1944. Asistió a la Ruston Academy a finales de la década de 1940 y en la década de 1950, una escuela bilingüe en La Habana, según los registros escolares.

Huyó del gobierno de Castro y se trasladó a Puerto Rico, se casó con Saúl Kleiman y la pareja tuvo dos hijos, Frank y Jay. Después que ella y Saúl se separaron, Nancy se llevó a sus dos hijos a vivir a Miami y, en 1983, se instaló en las Champlain Towers. Más tarde se casó con Lawrence Levin, dentista y profesor que murió en 2011.

Era miembro de The Shul of Bal Harbour en Surfside, así como de la Sinagoga Shaare Zedeck en San Juan. También fue miembro de la junta de condominios de Champlain Towers South, según The New York Times.

Una vida llena de familia, siete nietos

La matriarca de la familia tenía siete nietos: Josh, los gemelos Joel y Arielle, y Noah, que son hijos de Frankie; y Samara, Ari y Eitan, que son hijos de Jay.

Sus redes sociales estaban llenas de fotos de la familia: Un nieto sonriente cubierto de barro a orillas del Mar Muerto; Nancy y su hermana, junto a su madre el día de su cumpleaños, las tres vestidas de negro; una visita a un nieto mayor a un campus universitario, seguida por sus nietos en edad del escuela secundaria, de pie frente a un frondoso árbol.

En una foto, sus siete nietos están alineados, abrazados y riendo.

“¡Mis siete nietos!”, exclamó en español en un comentario debajo de la imagen.

“Era la mejor abuela, de verdad. Hacía de todo por nosotros cuatro y por nuestros primos”, dijo Joel Kleiman. “Tenía el corazón más grande. Cualquier cosa que quisiéramos, ella la hacía realidad. Me llevaba a un partido de béisbol, aunque no quisiera estar allí”.

Nancy con su esposo, ya fallecido, Larry Levin, en un viaje a Canad;á en 2007.

Aunque Nancy vivía en la Florida y sus nietos estaban en Puerto Rico, cuando eran niños la visitaban en la Florida cada tres meses aproximadamente. Durante los veranos, pasaban semanas en su casa. La distancia no le importaba a la cariñosa abuela.

“Si estábamos enfermos, ella estaba allí al día siguiente con Gatorade”, dijo Arielle Kleiman.

Nancy iba a convertirse pronto en bisabuela por primera vez: Arielle espera una niña.

“Estaba loca por ser bisabuela. Nuestro primo nos envió una foto de nuestra abuela mirando [la ecografía]”, dijo Joel. “Y mi abuela tenía una sonrisa de oreja a oreja, y esa foto se me va a quedar grabada para siempre”.

Los años pasaron, los nietos crecieron y se mudaron. Pero las cenas semanales de Sabbat de Nancy se mantuvieron como una constante, los recuerdos y el amor de las generaciones cuando se reunían a la mesa.

“Esas dos horas que estamos todos juntos, todos sonreíamos. Compartiendo historias, buenos recuerdos, comiendo buena comida. Nada más importaba cuando estábamos juntos”, dijo Arielle.

Nancy preparaba una variedad de comidas puertorriqueñas, cubanas y judías. Entre las favoritas de sus nietos estaban el picadillo, el arroz con pollo y el hígado picado con setas, una receta que Nancy guardaba con tanto celo que no la escribía.

Nancy era “un poco dura de oído”, pero aún así se las arreglaba para participar en las conversaciones y bromas de la cena. Incluso si sus nietos se reían de algo que ella no podía captar, se reía con ellos.

“Se reía porque nosotros también nos reíamos. Le gustaba estar con nosotros”, dijo Joel.

Semanas antes de derrumbarse el edificio, Josh, Joel y Noah tuvieron una última cena de Sabbat en casa de su abuela. Al final de la cena, jugaron al Rummikub.

Era la primera vez que jugaban juntos ese juego de mesa en mucho tiempo. La familia se había reunido en el apartamento de las Champlain Towers para asistir a la fiesta de revelación del sexo de Arielle, una celebración de la nueva vida que iba a nacer.

Frank, su padre, observaba cómo su madre jugaba con sus tres nietos, con una gran sonrisa en la cara. Noah ganó los dos juegos.

“Siempre dejábamos ganar a nuestra bisabuela, mientras crecíamos”, dijo Josh.

“Y dice: ‘No me dejes ganar nunca’”, dijo Noah, terminando el pensamiento de su hermano entre risas.

Habrá un servicio conmemorativo para Nancy Kress Levin, sus dos hijos Frank y Jay Kleinman, y la esposa de Frank, Ana Ortiz, el jueves a las 10:30 a.m. en el Temple Sinai de Hollywood, 1400 N. 46 Ave. Inmediatamente después será el entierro en Levitt-Weinstein Memorial Chapel, 3201 N. 72 Ave. en Hollywood, con un ritual de luto a partir de las 4:30 p.m.