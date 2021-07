La Guardia Costera avisa en contra de los viajes en barco de Florida a Cuba

Leer más

Jay Kleiman publicó en abril un álbum titulado All the Voices in My Head. Su voz se desliza con suavidad sobre las melodías conmovedoras ligadas a letras sobre estar vivo, estar enamorado y ser amado.

“No importa que hayan pasado todas estas cosas, seguiré creyendo en el bien, estaré bien”, canta en Long Way Home, de inspiración roquera.