Hospitalizados por COVID en Miami son más jóvenes y no están vacunados

Personas esperan en la fila para recibir la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson en el sitio móvil de vacunación de un día organizado por Nomi Heath, el domingo 4 de abril de 2021. dvarela@miamiherald.com

La epidemia de COVID en la Florida está repuntando de nuevo, impulsada por los brotes en el área de Miami, Jacksonville y el Panhandle.

Varios meses después que se pusieron a disposición del público en general vacunas altamente eficaces y seguras para los mayores de 12 años, los médicos del sistema de salud Jackson en Miami-Dade atendieron el fin de semana a casi el doble de pacientes con COVID que a principios de este mes. Hasta el lunes, 101 pacientes con el virus estaban ingresados en todo el sistema.

La Dra .Lilian Abbo, jefa de enfermedades infecciosas del Jackson, dijo que su equipo estaba observando cuidadosamente la tendencia. Atribuyó el aumento al comportamiento de la comunidad, aunque hay otros factores en juego, como el tiempo más caluroso y húmedo que hace que más personas se queden en casa, y la propagación de variantes altamente infecciosas del virus.

“Muchos no están vacunados y no usan la mascarilla”, dijo Abbo. “Eso no es lo que recomiendan [los Centros de Prevención y Control y la Prevención ] cuando indican que las personas que se habían vacunado ya no tenían que llevar mascarilla. Hacen lo que les parece”.

El virus parece estar encontrando reductos de esas personas a pesar de índices de inoculación relativamente altos en Miami-Dade, donde alrededor de 73% de las personas había recibido al menos una dosis de la vacuna hasta principios de este mes.

Pero los casos están aumentando en Miami-Dade, que está registrando 150 casos por cada 100,000 habitantes en un promedio de siete días, solo por detrás del Condado Los Ángeles y unas cinco veces la tasa nacional, dijo Mary Jo Trepka, epidemióloga de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Trepka dijo que la suspensión de los informes diarios de COVID en junio en la Florida ha hecho más difícil interpretar dónde se está afianzando el virus. Pero sospecha que la mayoría de los casos son de personas más jóvenes y no vacunadas, menores de 50 años.

“La diferencia en la tasa de hospitalización no es tan extrema como la diferencia en la tasa de casos”, dijo Trepka, y añadió que Miami-Dade estaba registrando aproximadamente el doble de la media nacional de hospitalizaciones por COVID. “Por eso creo que se trata principalmente de gente joven”.

En el Jackson, los datos internos muestran que la admisión de pacientes con COVID de entre 30 y 40 años se estaba acelerando más que las de los mayores de 65 años. Independientemente de que sean más jóvenes o mayores, Abbo dijo que la mayoría de los que están llegando muy enfermos con COVID no se han vacunado.

“La mayoría de las personas que están muy enfermas, que están en riesgo de muerte, incluidas mujeres embarazadas y mujeres sanas, son las que no están vacunadas”, dijo Abbo. “Incluso con las mutaciones, incluso con las variantes, las vacunas protegen contra la enfermedad grave y contra la muerte”.

Distribución por edades de los pacientes con COVID en el Jackson Health System de Miami-Dade. (Cortesía del Jackson Health System).

Repunte del COVID en la Florida

Julio fue el peor mes de la epidemia en la Florida el año pasado y los casos están aumentando una vez más con el calor ahora.

Jason Salemi, epidemiólogo de la Universidad del Sur de la Florida que sigue de cerca los datos del COVID de la Florida, dijo que estaba muy preocupado por el aumento de los casos, la positividad de las pruebas y las hospitalizaciones.

Los casos alcanzaron su total semanal más bajo desde junio de 2020 hace un mes, el 17 de junio, con un promedio de 1,500 por día en todo el estado, dijo Salemi. Tres semanas más tarde, eso ha aumentado 126%, a cerca de 3,400 por día.

“La Florida representa entre 6% y 7% de la población de Estados Unidos, pero, según los CDC en los últimos siete días representaba casi 20% de los casos a nivel nacional”, dijo Salemi.

Los datos de los CDC muestran que ese aumento se concentran en el sur, el noreste y el llamado Panhandle de la Florida.

En todo el estado, la cantidad de pacientes hospitalizados también ha aumentado en ese período, pasando de 1,764 personas atendidas por el virus el 19 de junio a casi 2,800 tres semanas después, el cuarto lugar en el país en esa métrica, dijo Salemi.

La Florida sigue estando entre los 20 primeros lugares a nivel nacional en cuanto a muertes por COVID per cápita, dijo Salemi, pero esa métrica se ha vuelto más difícil de medir recientemente.

La vacunación sigue lenta

Excepto una semana, la cantidad semanal de inoculaciones ha bajado todas las semanas desde el 9 de abril, dijo Salemi. La semana pasada se administraron algo más de 200,000 dosis en el estado.

“Se espera un descenso a medida que más personas se vacunan, pero no cuando todavía hay millones de personas que aún no han recibido una sola dosis”, dijo Salemi.

Algo más de 10 millones de personas se han vacunado completamente en la Florida, según los CDC. Esto significa que hay más de 8 millones de personas que cumplen los requisitos pero que aún no se han vacunado completamente, añadió Salemi.

El Dr, Kartik Cherabuddi, profesor adjunto y Medicina y médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de la Florida, dijo que el reto para los funcionarios de salud pública en esta etapa de la pandemia es convencer a las personas escépticas de que se vacunen.

El aumento de las variantes más infecciosas que provocan un repunte de los casos, dijo, podría ayudar a “dar un empujón”.

“Pero también ahora se enfrentan a los argumentos contrarios de la gente que dice que sigue habiendo casos, incluso en personas vacunadas”, dijo Cherabuddi. “La cuestión es que, uniformemente, sus síntomas son leves”.

Cherabuddi dijo que las conversaciones para convencer a la gente de que se vacune probablemente serán entre amigos y en los consultorios médicos. La familia, dijo, suele ser más difícil.

“Estamos empezando a ver el repunte de un aumento, y las hospitalizaciones también están al alza”, dijo. “Estamos justo en esa cúspide ... Hay que hacer un esfuerzo adicional y convencer a alguien para que se vacune hoy mismo”.