¿Qué puedo hacer este fin de semana en Miami?

VIERNES

Viernes de Tertulia tendrá invitado al escritor Tony Ruano, gratis

Para conversar sobre su libro Cuba aborigen, una investigación sobre las culturas primitivas en Cuba. Esta actividad es dirigida por el periodista Luis de la Paz.

Detalles: 16, 8 p.m., Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami, FL. 33130.

35th Festival Internacional de teatro hispano de Miami: ‘Tom Pain (basado en nada)‘

Un hombre al parecer ordinario, pero dispuesto a compartir su historia y a convertir su dolor en provocación, es el protagonista de Tom Pain (basado en nada). Su autor, Will Eno, es considerado por algunos especialistas como el Samuel Beckett de esta generación.

Detalles: 16 - 18, 8:30 p.m. The Adrienne Arsht Center for the Performing, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132. (786) 468-2000. https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/International-Hispanic-Theatre-Festival/Tom-Pain-Basado-en-nada/?performanceNumber=35571

Enposib “Sonidos del Pequeño Haití”

Sounds of Little Haiti, un evento familiar generalmente programado para cada tercer viernes del mes, ha regresado de su pausa.

Detalles: 16, 6 – 11 p.m. Complejo Cultural Little Haití, 212 NE 59 Terrace, Miami, FL. 33137. https://www.eventbrite.com/e/sounds-of-little-haiti-enposib-tickets-160230743467

Kabeto en “Probandiote”

El comediante Kabeto llega a la Sala Catarsis con Probandiote, un show íntimo todos los viernes, donde la interacción con el público es fundamental, con la finalidad de hacerlos reír.

Detalles: 16, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040186

Gran Opera de Florida, Laboratorio de ópera en vivo

Si eres un aspirante a cantante, solo inscríbete en este programa intensivo si: quieres maximizar tu talento, entrenamiento, trabajar con profesional o una carrera en las artes escénicas.

Detalles: hasta el 16, 9 a.m. – 4 p.m. Doral Opera Center de Florida Grand Opera, 8390 NW 25 St., Miami, FL. 33122. (305), http://www.fgo.org/education/SummerCamp

Mana & Enanitos Verdes Tributo en el Reventón

Tributo a dos de las mejores bandas de Rock en Español de todos los tiempos. Sur Deluxe interpretando magistralmente sus mejores éxitos. Una noche de Rock.

Detalles: 16, 9 p.m. El Reventón Sports Bar & Club. 813 West Sample Road, Pompano Beach, FL. 33064.

Teatro Trail, “Papás fritos”

Mientras esperan el resultado de un test de embarazo, Valeria y Diego viajan al futuro para saber cuánto les cambiará la vida tener un hijo. Todos los viernes con Héctor Medina y Rachel Cruz.

Detalles: 16, 9 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040152?performanceId=10670253

SÁBADO

Salsa Sábado Coyo Taco

La mejor música latina con los mejores DJs de Miami. Organizado por Angely Carucci y Coyo Taco. Invite a sus amigos en el corazón de Coral Gables para una noche increíble de salsa, bachata y mucho más.

Detalles: 17, 8 p.m. Coyo Taco, 120 Giralda Ave., Coral Gables, FL. 33134.

Estudio abierto para los artistas

Warehouse 4726 abre sus puertas cada tercer sábado en apoyo de los artistas que lo han hecho durante décadas. Ofrecemos una visión privilegiada al mundo privado del artista que trabaja. Vea dónde ocurre la magia.

Detalles: 17, 7 – 9 p.m. Almacén 4726, 4726 SW 75 Ave., Miami, FL. 33155.

“De carne y hueso”, la cantina del despecho todos los sábados

Una trilogía femenina se viste de arrabal con textos del sentir de la mujer actual, y un trasfondo que evoca la huella sonora de antaño, el canto y la complicidad de la guitarra.

Detalles: 17, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305) 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/104789

“Mi robot sexual” Dirección de Yusnel Suarez y Alexis Valdés

Probar con un robot sexual que está de moda, si es “la mujer perfecta”. Una comedia del futuro para reír en el presente. Con: Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro Dávalos y Camila Arteche.

Detalles: 17, 8 p.m. y 18, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL. 33134. (305). 443-1009, https://ci.ovationtix.com/36022/production/1040159?performanceId=10727838

DOMINGO

Fin de semana MiMo: una celebración del modernismo de mediados de siglo

Seaside Summer es una celebración de artes escénicas de un mes de duración, que atrae a visitantes y residentes a North Beach, llenando el mes de julio con un denso calendario de programas destacados. Recorridos a pie, películas, exhibición de autos antiguos y presentaciones de surf rock a cargo de Gold Dust Lounge.

Detalles: 18, https://communitynewspapers.com/miami-beach-news/seaside-summer-at-the-north-beach-bandshell/

Cendrillon (Cenicienta) por Jules Massenet

La clásica historia de Cenicienta cobra vida en esta ópera romántica francesa. La suntuosa música de Jules Massenet se hace eco de los grandes temas amorosos de Wagner, con toques de los fuegos artificiales vocales de Rossini y la fascinante música de ballet de Tchaikovsky. $75

Detalles: 18, 2 p.m. Faena Forum, 3300-3398 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33140.

ENTRESEMANA

Películas para niños por $ 1.50 en CMX Theatres, “Spider Man - Spiderverse”

CMX Theatres (anteriormente Cobb Theatres) están proyectando películas para niños por $ 1.50 este verano. Las películas con descuento estarán en dos cines de Miami-Dade, todos los martes, miércoles y jueves.

Detalles: 20 – 22, 9:30 a.m. CMX Cinemas Dolphin 19, 11471 NW 12 St., Miami; (305) 591-0785. Miami Lakes 17, 6711 Main St., Miami Lakes; (305) 558-3810.

https://www.facebook.com/cmxcinemas/

Oolite presenta la exposición colectiva “Donde hay poder”

Las obras representan algunas formas en que los artistas acceden, exponen, conmemoran y perturban las maquinaciones del poder estatal. Comisariada por René Morales y Amanda Bradley.

Detalles: 21, 7 -9 p.m. 924 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139.

Películas de arte “Kenny Scharf: When Worlds Collide”

Esta edición de Art Films presenta una proyección virtual gratuita de Kenny Scharf: When Worlds Collide, seguida de una discusión con los directores Malia Scharf y Max Basch y la directora de artes cinematográficas de Oolite, Danielle Bender.

Detalles: 21, 7p.m. ET Proyección, 8:20 p.m. ET Preguntas y respuestas. YouTube Live, https://www.o-cinema.org/event/kenny-scharf/,

Dibujo al carboncillo, cuatro semanas

Instrucción práctica sobre las propiedades y la versatilidad del medio de carbón. Los estudiantes desarrollarán y perfeccionarán sus técnicas de dibujo y obtendrán una comprensión del dibujo observacional con el propósito de la expresión artística.

Detalles: 22 – 12 agosto, 6:30 – p.m. https://oolitearts.org/event/in-studio-charcoal-drawing/

Clases de arte: Conceptos básicos, cuatro semanas

Nuestras pequeñas clases de pintura en persona permiten la instrucción individual de nuestro artista maestro Pablo Contrisciani. Aprenderán la combinación de colores y el uso de pinceles y otras herramientas de pintura. Al final del curso, cada alumno completará tres piezas.

Detalles: hasta 5 de agosto, 10 a.m. - 12:30 p.m. https://oolitearts.org/art-classes/

2022 Studio Residency, solicitudes abiertas Los artistas residentes se benefician del acceso las 24 horas al estudio gratuito, visitas con curadores, oportunidades de exposición, enseñanza, y parte de nuestra comunidad de artistas.

Detalles: hasta el 16 de agosto, https://oolitearts.org/studioresidency/?mc_cid=ae928ca6b7&mc_eid=b609c39e32