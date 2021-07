Fundación de Carvalho entregará a maestros donación de $1.57 millones

Alberto Carvalho, superintendente escolar de Miami-Dade, en el primer día del curso escolar 2020-21. dvarela@miamiherald.com

La mayoría de los maestros de las escuelas públicas del Condado Miami-Dade recibirán un certificado de regalo de $100 de una fundación sin ánimo de lucro creada por el superintendente Alberto Carvalho cuando era el segundo al mando del distrito en 2008, a pesar de la recomendación de investigadores el mes pasado de que se devolviera el dinero donado.

La junta directiva de la Foundation for New Education Initiatives, que incluye a 11 miembros de la comunidad, entre ellos destacados abogados, un ex legislador federal y ejecutivos de empresas, votó por unanimidad el lunes a favor de conservar el dinero y hacerlo llegar a los maestros lo antes posible.

“Creo que es hora de actuar en nombre de nuestros maestros”, dijo Carlos Curbelo, ex legislador del sur de la Florida y ahora vicepresidente de la fundación, durante una reunión de la junta directiva de la organización. “Llevan mucho tiempo esperando esta pequeña muestra de la gratitud de nuestra comunidad por el extraordinario esfuerzo que todos hicieron en circunstancias muy difíciles a principios del curso escolar pasado”.

El dinero para los certificados —$1.57 millones— fue donado a la fundación el verano pasado por una empresa que se cotiza en bolsa con sede en Herndon, Virginia, llamada entonces K12, Inc. y que ahora se llama Stride, Inc.

Antes de tener un contrato totalmente ejecutado con el distrito, Stride creó la plataforma de aprendizaje en línea que fue usada por las escuelas públicas de Miami-Dade en el inicio del curso 2020-2021. El sistema estaba plagado de inconvenientes y los maestros recibieron poca capacitación en momentos que todas las clases enseñaban virtualmente debido a la pandemia.

En las dos primeras semanas del curso escolar, que comenzó el 31 de agosto de 2020, el sistema fue desechado y el distrito acabó cortando los lazos con Stride.

Pero en los días previos al inicio del curso escolar, y con el contrato de Stride todavía pendiente, la empresa donó el dinero, que fue depositado en la cuenta bancaria del FNEI el 8 de septiembre. El 31 de agosto los maestros recibieron un correo electrónico de sus directores en que les informaban de que cualquier maestro que ya estuviera conectado al sistema recibiría el certificado de regalo de $100.

Fueron 15,761 maestros. En total, unos 19,200 profesores trabajan para el distrito, el cuarto más grande del país.

En septiembre, miembros de la Junta Escolar expresaron su preocupación por la apariencia de que una fundación presidida por el principal administrador del distrito aceptara una donación tan grande antes de aprobar el contrato de la empresa.

La Oficina del Inspector General de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (OIG) inició su investigación ese mismo mes. A finales de junio, la OIG hizo públicos sus resultados en un informe que concluyó que no había habido ninguna infracción como consecuencia de la aceptación de la donación por parte de la fundación, aunque sí existía una apariencia de incorrección, por lo que debería devolver el dinero.

En concreto, no hubo infracciones porque los maestros eran los beneficiarios del del dinero y “no están obligados a presentar declaraciones financieras , según l Código Ético del Estado”, a diferencia de los funcionarios públicos. Además, los investigadores no encontraron nada que sugiriera que la solicitud de la donación por parte de la fundación estuviera vinculada con decisiones futuras sobre el contrato con Stride.

Carvalho, que se abstuvo de votar, dijo el lunes en la reunión que aceptaba las conclusiones de la OIG, pero que seguía preocupado ante a mención de una apariencia de incorrección. Dijo que la fundación ha trabajado diligentemente en nombre de los maestros y estudiantes que necesitan ayuda financiera, entre ellos los desamparados, desde su creación. Y que la redacción del informe pudiera dañar la reputación de la organización.

“Ninguno de nosotros se unió a esto temiendo salir afectados”, dijo Carvalho a los miembros de la junta. “Al mismo tiempo, nunca pensé que se me fuera a romper el corazón. Pero esto me ha roto el corazón de verdad”.

Algunos de los miembros de la junta que explicaron su voto el lunes en la reunión dijeron que la elección de devolver la donación crearía una apariencia de impropiedad incluso mayor.

“Si se devuelve el dinero, parecerá que se ha hecho algo indebido”, dijo Dave Marcus.

Curbelo concordó, diciendo que devolver el dinero sería una señal de que la fundación favorece las contribuciones de las empresas y otras organizaciones que tienen relaciones profesionales con el distrito escolar

“Daría la apariencia al público de que porque a este proveedor no se le adjudicó un contrato de la Junta Escolar la fundación está rechazando la contribución, cuando precisamente no hay ninguna conexión entre la donación y la fundación, ni con el proceso de adquisición. Y el inspector no encuentra ninguna relación entre ambos”, dijo a la junta.

Incluso con la donación, a la fundación le faltaban $6,100 para poder pagar a los 15,761 profesores con derecho a ello. Un miembro de la junta directiva aceptó el lunes donar esa suma para compensar la diferencia.

Alan H. Fein, miembro de la Junta Escolar y asesor jurídico de los Miami Heat, dijo que, como abogado, nada de lo que se donó o solicitó le pareció indebido.

“Simplemente no lo veo en este caso”, dijo.

Colleen Wright contribuyó a este artículo.