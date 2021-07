Pasajera expulsada de un crucero de Royal Caribbean dice que no tiene COVID-19

Una pasajera expulsada de un crucero de Royal Caribbean International después de dar positivo por COVID-19 en el barco dijo que no tiene el virus.

El 7 de julio, la compañía retiró a Laura Angelo, de 57 años, y a otra mujer que la acompañaba en el barco Freedom of the Seas en Nassau, Bahamas, y las trasladó a Estados Unidos después que Angelo dio positivo por COVID-19 durante el segundo día del crucero. Los resultados de las pruebas de COVID-19 de Angelo compartidos con el Herald muestran que Angelo dio negativo al menos dos veces después de regresar a su casa en Nueva York.

Tanto Angelo como la persona que la otra mujer no estaban vacunadas y dijeron que la compañía de cruceros los contó erróneamente como vacunados durante el proceso de embarque en Miami, dándoles por error pulseras moradas destinadas a los pasajeros vacunados, lo que les permitió saltarse una prueba del día de embarque en la terminal, requerida para los pasajeros no vacunados. Un pasajero vacunado en el crucero Freedom of the Seas del 5 de julio confirmó al Herald que las pulseras moradas estaban destinadas a los pasajeros vacunados.

Cuando la compañía se dio cuenta de su error el 6 de julio, el personal médico de la nave sometió a la prueba a Angelo y la otra persona, y la prueba de Angelo dio positivo. En un video de 20 minutos transmitido en vivo por Facebook mientras la sacaban del barco, Angelo despotricó airadamente contra Royal Caribbean mientras los miembros de la tripulación con trajes de protección la escoltaban hasta dejarla en Nassau. La compañía trasladó a las dos pasajeras a Estados Unidos el 7 de julio.

En el video, Angelo dice que creía que la prueba de la línea de cruceros estaba equivocada porque había tenido COVID en marzo. Angelo dijo que según su médico y análisis de sangre tenía un alto nivel de anticuerpos contra el virus debido a esa infección anterior.

En los días posteriores a su regreso a Nueva York, Angelo se hizo al menos dos pruebas PCR de COVID-19, según copias de los resultados proporcionados al Herald. Las dos pruebas dieron negativo. Angelo también dio negativo dos días antes del crucero el 3 de julio, según los resultados compartidos con el Herald, y dio esos resultados al agente de facturación en PortMiami durante el proceso de embarque.

La experiencia ha dejado a Angelo escéptica sobre la precisión de las pruebas en los cruceros.

“Qué irónico que nos dieron el brazalete equivocado y esa prueba salió positiva, eso es desconcertante para mí”, dijo. “Ojalá lo reconocieran... todo el mundo comete errores”.

Jonathon Fishman, portavoz de Royal Caribbean Group, no respondió a varias solicitudes de declaraciones sobre cómo las pasajeras fueron identificados erróneamente como vacunadas y no estaban obligados a tomar la prueba del día de embarque.