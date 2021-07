Marco Rubio pide a Biden convocar a ONU y OEA ante brutal represión contra cubanos

El gobierno de Estados Unidos debe solicitar una reunión con la ONU y la OEA para denunciar la grave situación en Cuba tras el estallido de las protestas, que son brutalmente reprimidas por agentes del régimen cubano, y prevenir una “matanza”, sugirió un senador de la Florida.

Marco Rubio, el miembro de más alto rango del subcomité sobre Hemisferio Occidental, hizo un llamamiento al presidente Joe Biden mediante un video para que se tomen medidas contundentes y evitar que los desmanes del régimen contra la población queden impunes.

“Le he pedido al presidente que vamos a convocar a las Naciones Unidas (ONU), a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirles que aquí ocurre una masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar a este régimen y hay que estar preparado para actuar de manera internacional para prevenir una matanza”, dijo.

Enfatizó que “esto no es es el Medio Oriente, no es en Afghanistan, está pasando a 90 millas de nuestras costas, a 90 millas de millones de personas que tienen familiares viviendo eso y que no lo van a permitir”.

Describió un oscuro panorama de lo que sucede en la isla: “personas abusadas, atacadas, asesinadas, encarceladas, desaparecidas. Y encima de todo eso le han cortado la electricidad, el agua, le han quitado la comida”.

Denunció que las fuerzas de seguridad han entrado en las casas, han obligado a niños a agarrar un palo y les han dicho que tienen que golpear a personas de su propio pueblo o de otra zona para reprimirlos.

Rubio consideró que ante ese escenario no es posible que se dejen de tomar acciones.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo para protestar contra el régimen exigiendo libertad y el gobierno de Cuba ordenó acallar las manifestaciones utilizando fuerzas especiales.

Erika Guevara Rosas, directora las Américas de Amnistía Internacional, dijo que el lunes que recibió reportes de cortes de Internet, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, incluyendo policías disparando contra manifestantes, y denuncias de que hay una larga lista de personas desaparecidas.

El senador republicano de la Florida dijo que Biden tiene que “tomar esto en serio, eso es lo que yo le he pedido. Esto debe ser un tema bipartidista, donde nos unamos todos y actuemos”.

Pero, afirmó, que “desafortunadamente, y no es una crítica política, ha sido muy débil en su respuesta, tomó casi 24 horas para que el presidente se pronunciara”.

Lo atribuyó al hecho de que el funcionario encargado de la política de EEUU hacia Cuba en el Departamento de Estado tiene “una larga trayectoria de acercamiento con el régimen, que ha coordinado viajes para que congresistas vayan a La Habana y se reúnan con figuras del régimen”.

“Mientras alguien como ese esté encargado de la política de EEUU hacia Cuba, aquí no habrá una respuesta fuerte. Eso tiene que cambiar”, manifestó Rubio.