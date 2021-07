Llamadas al 911 en Surfside dan idea más clara del derrumbe y sugieren posible explosión

Una retroexcavadora cava entre los escombros en el lado de Champlain Towers South que fue implosionado, mientras los equipos de rescate abandonan la zona después de su turno en Surfside, Florida, el 13 de julio de 2021. jiglesias@elnuevoherald.com

Minutos antes del derrumbe de la torre de condominios colapsada en Surfside el 24 de junio por la madrugada, algunos que llamaron al 911 reportaron una “explosión” en el estacionamiento del edificio, según las grabaciones de las llamadas de emergencia a la Policía de Miami-Dade , que se dieron a conocer hace poco.

Las primeras personas que llamaron también describieron un “terremoto” que provocó la caída del techo del estacionamiento antes que el resto del edificio se viniera abajo.

“Parece que hubo un terremoto”, dijo una persona que llamó a la 1:17 am. “El estacionamiento, todo –parecía algo subterráneo– todo explotó hacia abajo”.

Expertos entrevistados por el Miami Herald dijeron que las palabras ”explosión” y “terremoto” sugieren un posible desencadenante que pudo haber causado el colapso de la losa de la terraza de la piscina, que condujo al posterior derrumbe catastrófico del ala norte del edificio minutos más tarde, con un saldo de 96 fallecidos confirmados y 11 desaparecidos y presuntamente muertos.

“Si hubo una explosión, y no sé qué pudo haberla causado, eso pudo haber provocado la fractura de esa losa”, dijo Dawn Lehman, profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad de Washington. “Eso pudo haber iniciado la progresión [del colapso del edificio] tal y como la conocemos”.

Lehman dijo que las tuberías de gas o tanques de combustible pudieron haberse encendido y haber causado la fuerza suficiente para derribar un elemento estructural de un edificio como las Champlain Towers. Entonces, la caída de la losa pudo haber provocado un sonido y una vibración similares a los de un terremoto, dijo.

Otros ingenieros advirtieron que no había que sacar demasiadas conclusiones de las palabras concretas utilizadas en las llamadas de emergencia.

Greg Batista, ingeniero de Davie especializado en proyectos de reparación de concreto, dijo que la “explosión” descrita por las personas que llamaron al 911 pudo simplemente haber sido el sonido de la losa de concreto cayendo en el estacionamiento.

“Es más probable que cuando la losa cayó provocara un ruido muy fuerte”, dijo Batista. “Son toneladas de concreto cayendo al mismo tiempo”.

Los planos del edificio no muestran conductos de gas evidentes en el sótano. Sin embargo, una circular del administrador del edificio del año pasado describía un depósito de combustible en mal estado cerca de la entrada del estacionamiento, que Batista calificó de inusual para materiales potencialmente inflamables.

La circular, enviada a los vecinos en enero de 2020, decía que los inspectores que examinaron el tanque de combustible en el estacionamiento encontraron que estaba “recibiendo agua de los accesorios oxidados en la parte superior a través de las reparaciones que se habían intentado anteriormente”.

“El agua provocó el crecimiento de algas en el combustible y pudo provocar que el generador fallara”, decía el aviso. Añadía que la junta de condominios estaba solicitando ofertas para sustituir el tanque, pero que el permiso tardaría entre tres y seis meses No quedó claro de inmediato si ese trabajo se completó alguna vez.

Un portavoz de la Policía de Miami-Dade declinó decir si tenía conocimiento de alguna evidencia preliminar que indicara una explosión en el edificio antes antes del colapso.

Frank Rollason, director de la Oficina de Gestión de Emergencias de Miami-Dade, señaló que su despacho no ha recibido “ninguna información... y no se ha hablado de que haya habido una explosión de algún tipo que provocara el derrumbe del edificio”.

Allyn Kilsheimer, un ingeniero estructural contratado por Surfside para investigar el derrumbe, dijo que una explosión está “en mi lista de posibilidades” de lo que pudiera haber causado la caída del edificio.

La única manera de saberlo, dijo, aparte de los relatos de los testigos presenciales, es recolectar evidencia en la zona del estacionamiento para ver si hay restos o “algo contaminante” compatible con una explosión. Kilsheimer aún no ha podido recoger esas pruebas.

Kilsheimer dijo que todavía está explorando qué pudo hacer explotar un tanque de combustible como el almacenado en el estacionamiento de la torre y si tal explosión pudo haber derribado una columna u otro elemento estructural del edificio.

Según Kilsheimer, los planos de las obras de rehabilitación que se licitaron a principios de este año mostraban que se iba a instalar un servicio de gas en el edificio, pero señaló que no cree que el edificio tuviera servicio de gas cuando se derrumbó.

Representación del nivel del estacionamiento de la torre Champlain South. Sohail Al-Jamea

No está claro si los investigadores federales que investigan el derrumbe han revisado las llamadas al 911. Un portavoz de instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio dijo que la agencia, que cuenta con algunos de los mejores ingenieros del mundo, no ha terminado de formar su equipo.

Aunque es demasiado pronto para decir si serán un punto de atención, es casi seguro que se estudiarán las llamadas que mencionen una explosión, lo que podría dar lugar a entrevistas con testigos.

“El NIST examina toda la información disponible que pueda ayudar a esclarecer la causa probable”, dijo al Herald el miércoles Jennifer Huergo, portavoz de la agencia.

Aunque se sabe que la losa de la terraza de la piscina fue la primera en ceder, las llamadas de emergencia también ofrecen un cronograma más claro de los acontecimientos. A la 1:16 a.m., una persona que llamaba sin aliento informó de “una gran explosión”. Al mismo tiempo, un servicio de alarma de incendios activó la alarma del edificio. No fue hasta la 1:21 a.m. que alguien informó de la nube de escombros —que la persona que llamó describió como “humo”— que envolvió el lugar mientras la mitad del edificio se derrumbaba como hubiera sido una demolición.

A la 1:23 a.m., otra persona, que en un principio llamó a la Policía de Miami Beach para informar de que “el techo se había derrumbado en el estacionamiento”, según la grabación, gritó al operador del condado: “¡Dios mío, el **** edificio se derrumbó!”

Minutos más tarde, otra persona conmocionada relató que vio cómo se derrumbaba la zona de la piscina.

La ubicación de los depósitos de combustible en el estacionamiento del sótano, tal como se muestra en los planos originales del edificio de las Champlain Towers, fechados en agosto de 1979.

“Me desperté porque escuchaba ruidos, no entendía lo que estaba pasando”, dijo. “Miré fuera y vi que la zona del patio [de la piscina] empezó a hundirse”.

Dijo que vio el “edificio” caer.

“Hay muchos, muchos pisos del edificio que se hundieron”, dijo. “Así que habrá muchos muertos”.

El desencadenante definitivo no se sabrá con certeza sin una investigación completa. Sin embargo, expertos afirman que los edificios no suelen caerse así como así, independientemente de su estado de deterioro, por lo que el derrumbe repentino, inexplicable y en plena noche, parece no tener precedentes. Pero las explosiones –de las tuberías de gas o de otro tipo– han desencadenado derrumbes en el pasado.

“Todo esto tiene mucho más sentido para mí. Porque nada más tenía sentido”, dijo Lehman. “Una explosión destroza el concreto, como vimos en Oklahoma City”.

Aun así, es posible, indicó Batista, que no haya habido ningún desencadenante en particular; además de años de problemas estructurales y deterioro a lo largo del tiempo, como el agrietamiento del concreto bajo presión, que pudiera haber provocado la falla de las columnas.

“He visto personalmente en proyectos en los que he trabajado que estas cosas se derrumban en un momento dado”, dijo Batista. “Pero nada ni remotamente parecido a lo sucedido aquí”.

Los expertos afirman que aunque se haya identificado el desencadenante del fallo de la losa, esto no explica porqué se derrumbó la estructura que había encima. Lehman dijo que queda una pregunta para los investigadores: “¿Cómo se pudo evitar que el resto del edificio se derrumbara?”