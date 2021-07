Un Panera con problemas con moscas entre los restaurantes cerrados por inspección

La cantidad de moscas contadas por los inspectores en muchas de las inspecciones no aprobadas de la Lista de Enfermos y Clausurados es casi increíble.

Piensa en el enjambre de moscas que pareces que lanzas cuando agitas la mano por encima de alguna comida para mascotas en el exterior o caca de mascotas al aire libre y las cuatro o cinco moscas que saltan en el aire. Ahora, imagina que son 10, 15 o 20 moscas, como se ve en algunos restaurantes de Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach que no pasan la inspección.

Un poco de respeto para los inspectores.

Cómo horneamos este pan: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de la Florida (DBPR) en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección estatal permanece cerrado hasta que pasa una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su labor. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Algunas infracciones se corrigen después de que el inspector las señala, pero hay que preguntarse por qué existen esas infracciones en primer lugar. ¿Y cuánto tiempo habrían permanecido si no fuera por la inspección?

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con una retahíla de humor.

Por orden alfabético...

Arby’s, 924 NW 62nd St., Fort Lauderdale: Este Arby’s aparece en el sitio del DBPR bajo el nombre del propietario de la franquicia, “RTM Operating Company”, lo que es realmente molesto. No tan molesto como las “dos moscas vivas en las galletas en la mesa de preparación junto a la rebanadora”, que provocó una Suspensión de Ventas sobre las galletas.

Había otras 21 moscas aterrizando por toda la casa. Un empleado recogió tenders de pollo del suelo, los tiró a la basura y volvió a empacar papas fritas sin cambiarse los guantes ni lavarse las manos.

Arby’s volvió a vender roast beef después de la reinspección del jueves.

Fern Gully Grill, 3450 N. State Rd. 7, Lauderdale Lakes: ”Utensilios en uso almacenados en agua estancada a menos de 135 grados Fahrenheit... ( en uso, ahora...) mesa de preparación de la línea de cocina principal... cubo de 5 galones de agua sucia con cucharón, batidor, tenedor de parrilla y cuchara grande de servicio dentro”.

¿Y estaban en uso? Ugh.

Tres moscas se posaron en una tabla de cortar donde se estaban preparando cebollas cortadas, zanahorias, patatas y cerdo cocido. Cuando las moscas se posaron, también lo hizo el sello de Suspensión de Venta.

Había 29 moscas en otros lugares, incluso volando sobre charolas calientes para la comida, aterrizando en los contenedores de servicio para llevar.

Faltaban azulejos en el techo, estaban dañados y/o sucios justo encima de una mesa de vapor donde se servían alimentos sensibles al tiempo y a la temperatura.

Fern Gully pasó una nueva inspección el mismo día.

Flashback Diner, 1450 N. Federal Hwy., Boca Ratón: Al parecer, Flashback tenía un problema con el tiempo.

“Listo para comer, control de tiempo/temperatura para seguridad de los alimentos no consumidos/vendidos en los 7 días siguientes a su apertura/preparación”. Tenían crema agria con fecha del 21 de junio todavía en uso el 6 de julio.

“Aproximadamente 10 moscas vivas en las paredes de la sala de preparación en la cocina. Aproximadamente 25 moscas vivas en la pared de las entradas a los baños Aproximadamente 15 moscas vivas en la estación de espera del comedor”.

“El desinfectante de cloro no tiene la potencia mínima adecuada para el lavado manual de los utensilios”.

Flashback volvió a abrir después de la reinspección del 7 de julio.

Goji Juicery and Kitchen, 15 S. Pointe Dr., Dania Beach: El desinfectante de cloro estaba solo a 10 partes por millón, ni siquiera cerca de la fuerza mínima para el lavado manual de la vajilla o la limpieza del equipo en el lugar.

“Aproximadamente 10 moscas vivas, volando alrededor de la puerta del armario del fregadero de la fregona, dentro y fuera y delante del mostrador de frutas ... aproximadamente nueve moscas vivas en una pared junto a la mesa de preparación de las ensaladas ... aproximadamente 14 moscas vivas junto a la pared del comedor”.

Goji pasó la reinspección el 7 de julio.

Kiko’s, 801 S. University Dr., Plantation: Este es el lugar donde tocó Cucarachas Muertas en la Harina.

Ese no es el nombre de una banda de rock (aunque debería serlo), sino una descripción de algo que el inspector encontró la semana pasada.

El inspector lanzó un sello de Suspensión de Venta sobre las papas fritas de wonton en un contenedor abierto cuando vio una cucaracha viva arrastrándose por las papas fritas y otro Suspensión de Venta sobre la harina en un contenedor cerrado en un estante de almacenamiento seco. La harina contenía seis cucarachas muertas.

(Ah, y el inspector escribió papas fritas “wanton” [lascivo, en español], pero vamos a suponer que debería ser “wonton” porque no creemos que el inspector tuviera ningún comentario sobre la moral de las papas fritas.)

Había cucarachas en otros lugares, incluso en el interior de un horno de cocción. Y si no te preguntas si algunas cucarachas se cocinaron en algunos platos fuertes, te falta imaginación y deberías avergonzarte.

Moscas alrededor de los desagües del suelo del bar y una alrededor de la zona de la barra de sushi.

“Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina de hielo/bar”.

No hay forma de secarse las manos en el lavamanos, pero el dispensador de jabón no funcionaba allí de todos modos.

Los registros en línea dicen que Kiko pasó la reinspección del jueves, pero cuando el inspector volvió a pasar el viernes, el recuento de cucarachas vivas fue de 21 y Kiko’s fue cerrado de nuevo.

Las Catrinas Modern Mexican, 3035 S. Federal Hwy, Delray Beach: El inspector contó 43 moscas, pero dos grupos de 10 fueron los que más llamaron la atención.

En la zona de lavado de la vajilla junto a la línea de cocción, 10 moscas se posaron en la vajilla limpia y sucia. El segundo grupo se posó en la mesa de preparación, en los utensilios limpios, en el envoltorio de plástico y en el pulpo cocido, provocando una Suspensión de Venta sobre el pulpo.

Las Catrinas pasó la reinspección el 7 de julio.

Panera Bread, 4547 Weston Rd., Weston: Una mosca se posó en el pan de queso Asiago de la zona de panadería, mientras que tres moscas se posaron en el pan de tomate y albahaca de la zona de exposición de la panadería. Un disparo de doble cañón de Suspensión de Venta alcanzó al queso y al pan.

Entre las otras 12 moscas que el inspector contó en Panera, una arruinó una espátula limpia y desinfectada (ya no) al posarse en ella.

El dispensador de toallas de papel no funcionaba en el puesto del baño de mujeres donde se puede cambiar el pañal del bebé.

Panera pasó la reinspección.

Panadería y Restaurant El Limón, 11 N. H St., Lake Worth: Las cucarachas corrían por las paredes y dentro de una caja de 3 galones de agua. Tres cadáveres yacían bajo el lavamanos, cerca del fregadero de tres compartimentos.

Ese fregadero para lavarse las manos probablemente no se usaba mucho, ya que había recipientes vacíos en él.

¿Sabías que los paños húmedos que se utilizan para limpiar los mostradores, las bandejas, las mesas, etc., deben ponerse en una solución desinfectante cuando no se utilizan? Es una infracción que no solemos observar, pero estamos aquí para hacértelo saber.

Pues bien, así es, y uno de los paños de este lugar no estaba en solución desinfectante.

En la primera reinspección del jueves, el inspector vio 25 cucarachas muertas por todo el lugar y 15 cucarachas vivas, incluyendo cuatro arrastrándose en una pared.

El Limón pasó una segunda reinspección el jueves. Estamos seguros de que todas esas cucarachas se han ido, sí, Bob.

Tyson retira 8 millones de libras de productos de pollo tras la muerte de una persona por listeria